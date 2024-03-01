Материалы с тегом «Федеральный бюджет РФ»
В ЭИСИ рассказали, на что могут рассчитывать регионы после речи Путина
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля озвучил целый ряд важных предложений, непосредственно касающихся проблемы развития регионов. Причём инициативы включают в себя как меры финансовой, так и нефинансовой поддержки. Отдельного внимания заслуживает списание двух...
1 марта 2024
Путин сообщил, что в 2023 году ненефтегазовые доходы России выросли на 25%
Ненефтегазовые доходы России в 2023 году выросли почти на 25%, заявил 12 февраля на совещании с правительством президент Владимир Путин. «Ненефтегазовые доходы выросли примерно на четверть. В том числе в четвёртом квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. А в январе...
12 февраля 2024
Дефицит бюджета в России в прошлом году составил 3,24 трлн рублей
Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке министерства финансов, в 2023 году составил 3,24 трлн рублей, следует из сообщения, опубликованного 11 января на сайте Минфина. «По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 млрд рублей», —...
11 января 2024
Силуанов назвал бюджет России на 2024–2026 годы устойчивым
Бюджет на 2024–2026 годы устойчивый и предусматривает дефицит 1% от ВВП. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря. «Хочу сказать, что бюджет устойчивый. Бюджет предусматривает минимальный размер дефицита —...
21 декабря 2023
Путин пообещал выполнения Россией всех соцобязательств
Несмотря на определённое повышение расходов на оборонку, на потребности в сфере безопасности, российские власти полностью выполняют свои обязательства перед гражданами. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин. «Я с...
14 декабря 2023
Путин заявил, что бюджет на 2024 год свёрстан, но возможны допдоходы
Федеральный бюджет на 2024 год уже свёрстан, однако возможны дополнительные доходы. Об этом президент России Владимир Путин заявил 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции. «Бюджет уже сверстан на следующий год, но, надеюсь, будут и дополнительные доходы», — сказал президент. В...
14 декабря 2023
Силуанов назвал финансовый план России на три года «бюджетом победы»
Федеральный бюджет России на 2024–2026 годы является «бюджетом победы». Именно так Министерство финансов и парламент охарактеризовали финансовый план на трёхлетку. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он подчеркнул, что в нынешних условиях основная задача — финансово...
14 декабря 2023
Путин: дефицит бюджета составил 878 млрд рублей за 11 месяцев
Дефицит бюджета России за 11 месяцев текущего года составил 878 млрд рублей, это примерно 0,5% ВВП, заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин. По его словам, впервые за долгое время дефицит федерального бюджета был полностью профинансирован за счёт внутренних ресурсов. «За 11 месяцев текущего...
7 декабря 2023
Россия в октябре получила рекордную прибыль на экспорте нефти
Доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, или 31% от общих доходов бюджета страны за месяц, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает показатель любого месяца до начала спецоперации на Украине, пишет 6 декабря Bloomberg со ссылкой на расчёты...
6 декабря 2023
Мишустин оценил темпы роста российской экономики
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за период с января по октябрь 2023 года, по предварительным данным Минэкономразвития, составил 3,2%, сообщил 30 ноября на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. «За январь–октябрь рост ВВП составил 3,2%, причем наиболее сильная...
30 ноября 2023
Путин пошутил о слезах Силуанова из-за бюджетных тратах
Министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», когда узнает о дополнительных предложениях по расходам из федерального бюджета. Об этом в шутку на встрече с молодыми учёными заявил президент России Владимир Путин, комментируя предложение рассмотреть возможность расширить функционал «Менделеевской...
30 ноября 2023
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы. Документ 27 ноября опубликовали на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 17 ноября приняли в третьем и...
27 ноября 2023
Дерипаска предупредил о возможном снижении экспортных доходов России
Мировые цены на некоторые биржевые товары в 2024 году могут значительно снизиться, и если это произойдёт, то бюджет России может недополучить 10–12 трлн рублей, заявил 23 ноября предприниматель Олег Дерипаска. «Продолжается то, что в мире называется «мягкая посадка», цены на все биржевые товары...
23 ноября 2023
Мировым ценам на нефть предсказали рост до 150 долларов за баррель
В период 2024–2026 годов доля нефтегазовых доходов федерального бюджета России будет варьироваться в диапазоне 33–38%. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 ноября заявила Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Ранее Счётная...
23 ноября 2023
Нефтегазовые доходы России: как изменится их доля в бюджете
В настоящее время на мировых рынках нет предпосылок для заметного роста нефтяных котировок, считает Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 23 ноября корреспонденту...
23 ноября 2023
Доля нефтегазовых доходов бюджета России стала минимальной за 16 лет
По результатам трёх кварталов текущего года доля нефтегазовых доходов федерального бюджета снизилась до минимума за 16 лет и составила чуть более 28% всех поступлений. Об этом сообщила «Газета.RU», ссылаясь на аналитическую записку Счётной палаты. Отмечается, что с января по сентябрь 2023 года...
23 ноября 2023
В Минфине заявили, что дефицит бюджета РФ в 2023 году составит 1% ВВП
По итогам 2023 года дефицит федерального бюджета России ожидается на уровне 1% ВВП вместо прогнозируемых ранее 2%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на пленарной сессии Международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?». «Около 1% ожидается...
22 ноября 2023
Совет Федерации одобрил закон о бюджете России на ближайшие три года
Совет Федерации на пленарном заседании 22 ноября одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Решение было принято единогласно. Как сообщалось ранее, согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2024 году должны составить 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33...
22 ноября 2023
Госдума приняла закон о федеральном бюджете до 2026 года
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в третьем и окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы, сообщили 16 ноября в нижней палате парламента. «В бюджете предусмотрены необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства: увеличения...
17 ноября 2023
Правительство РФ предложило изменить расходы бюджета на 6,7 трлн рублей
Российское правительство предложило перераспределить порядка 6,7 трлн рублей расходов государственного бюджета на 2024–2026 годы в рамках подготовки документа ко второму чтению в Госдуме, сообщили 7 ноября в Министерстве финансов. Всего кабинетом министров внесено в Госдуму 769 поправок к проекту...
7 ноября 2023