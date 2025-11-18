Все разыгрывается как по нотам: следом за ключевым пакетом фигурантов, беззастенчиво грабивших «воюющую страну», специализируясь на расхищении международной помощи, на пленках НАБУ появилась всемогущая «Алла Борисовна».

Иван Шилов ИА Регнум

Он же «А. Б.», он же глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак, деловито раздававший указания по нейтрализации антикоррупционных структур, замахнувшихся на святое. А это автоматически означает, что его патрон Зеленский не мог быть не в курсе происходящего.

И, судя по новостям, он лихорадочно ищет выход из очень нехорошей ситуации, которая быстро ведет к коллапсу всей выстроенной за последние шесть лет системы власти.

Во-первых, заявил про перезапуск переговоров о завершении войны. «Завтра — встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины»,— заявил внезапно просветлевший «президент войны».

Во-вторых, как сообщают с мест, в ОП проводится лихорадочный мозговой штурм по решению комплексной внутриполитической проблемы. Где главным является вопрос отставки Ермака, которой «оппозиция» требует уже вполне недвусмысленно.

Депутат Ярослав Железняк из партии «Голос» (которого мы довольно часто цитируем по той причине, что он является одним из главных двигателей «Миндич-гейта» и «сливным бачком» НАБУ) пророчит бунт фракции «Слуга народа». Какие-то нардепы требуют отставки Ермака, угрожая в противном случае выйти из фракции. А это немедленно запустит политический кризис и формирование новой коалиции (а за ним и «правительства национального единства») станет уже неуправляемым процессом.

При этом нужно понимать, что алчущие крови (и власти) враги Зеленского прямо сейчас предлагают «зеленым» переходить в другие фракции, гарантируя финансовое обеспечение.

Момент на самом деле подходящий — еще полтора года назад ИА Регнум рассказывало о глубокой тоске, в которой перманентно находятся «слуги», превратившиеся в обслугу, в крепостных кнопкодавов.

Насилие, учиненное с голосованием по лишению полномочий НАБУ и САП, вероятно, было уже последней каплей, и «восстание рабов» внутренне уже сложилось. А во главе его может стать бывший авторитетный лидер фракции Давид Арахамия, как и многие, сожранный Ермаком.

И насколько острым является момент, показывает судьба бюджета на 2026 год — его рассмотрение перенесли на декабрь, поскольку есть реальная угроза провала голосования.

Выбрали облегченный вариант — поменять оскандалившихся министров, убрать Ермака, перераспределить влияние на «башню Арахамии», сохранив коалицию, а затем попытаться сделать вид, что «Рафик не уиноват». То есть, Володя, конечно.

Но тут уже рулит суровая реальность, выше которой не прыгнешь.

Начнем с того, что скамейка запасных на Украине стала очень короткой, и найти замену министру энергетики стало огромной проблемой: мало того, что компетентных людей в стране осталось немного, так они еще и не хотят совершать политическое самоубийство. Энергетический сектор развален в хлам, разворован, а министерское кресло оказалось в ослепительных лучах борьбы с коррупцией.

Поэтому один из вероятных кандидатов как минимум на должность и. о. — «свой парень» Андрей Герус, глава парламентского комитета по вопросам энергетики. Что же касается министра юстиции, на которого завязано оформление переговорных кластеров с ЕС, то его работу попытаются повесить на вице-премьера Тараса Качку.

А премьер-министра Юлию Свириденко вообще менять не на кого.

Что же касается Ермака, убрать которого требовали «иностранные партнеры» тоже летом прошлого года, то здесь достаточно одной подписи. По функционалу это всего лишь клерк, руководитель аппарата, здесь не нужны голосования Верховной Рады или какие-то консультации.

Но сделать это мешает личностный фактор: «Алла Борисовна» и Владимир очень прикипели друг к другу. Ермак, не желающий никуда уходить, вещает начальнику о том, что весь коррупционный скандал — это происки Коломойского, который строит козни из СИЗО. И в трудные времена друзей не бросают. А прогибаться под чьи-то требования, как мы подробно рассказывали, не в характере выходца из Кривого Рога.

А напротив стоит «коалиция решительных», которая дает разные рекомендации выхода из кризиса, но едина в одном: советует Зеленскому сменить главу Офиса, который, тем более, имеет наибольший в стране антирейтинг.

И это — решающий момент, когда остаются какие-то шансы что называется «пройти краем» — или в один момент потерять всё.

Поскольку нетрудно сдедуктировать, что на неоднократные настойчивые просьбы поменять своё окружение и поведение Владимир Александрович не отреагировал, после чего и начали работать антикоррупционные структуры. До этого в упор не замечавшие вообще ничего и никого, включая теперь уже знаменитого «Карлсона» и его бэк-офис, таскавший чемоданы с наличными долларами.

Перелом можно спрогнозировать на четверг, 20 ноября, когда анонсировано возвращение секретаря СНБО Рустема Умерова из внезапной и очень важной командировки в Турцию и ОАЭ. Как человек, непосредственно связанный с осваиванием колоссальных бюджетов на закупку оружия и прочих необходимых вещей в бытность министром обороны, он мелькнул на пленках НАБУ.

А как человек опытный и имеющий давние прочные связи в США, немедленно убыл из страны и явно занимается уточнением ситуации, поскольку находится уже с семьей во Флориде. Умеров не дурачок и отлично понимает, чем чревато необычайно ускорившееся за последние три недели документирование специализированной прокуратурой в сфере обороны коррупционных схем и задержания 50 пока еще невеликих должностных лиц.

Если он таки не вернется — это очень плохой сигнал для Зеленского.

Тогда отказ украинских исполнителей участвовать в новогоднем концерте «Квартала 95» окажется самым меньшим злом. Поскольку НАБУ имеет запас «голосов» на пленках и выдает это богатство частями, постепенно наращивая обороты и сужая пространство для маневра. Любое подтверждение того, что Ермак лично организовывал какие-то схемы, немедленно полностью дискредитирует Зеленского, только тогда увольнять негодяя будет уже поздно.

Тем более, что в новостях уже появился политкорректный, безо всяких выводов, слив по поводу проекта строительства в прифронтовом Изюме больницы за 1,45 млрд гривен… под патронатом Елены Зеленской. Какой еще намек требуется ее мужу — решительно непонятно.

Одновременно на фронте нарастает преимущество российской армии, не последней причиной которого является нехватка личного состава у ВСУ и падение боевого духа в армии, откуда бегут в рекордных количествах. А коррупционный скандал еще больше увеличивает число «ухылянтов» и дезертиров.

Руководители стран Европы, на плечи которых легли вся финансовые трудности, связанные с поддержкой Украины, один за другим высказываются, что крысить деньги, оторванные от европейских налогоплательщиков — это уже чересчур. Собственно, и про мир Зеленский вдруг заговорил после визита к своему другу Эммануэлю Макрону, где формально был подписан договор о покупке самолетов.

В итоге, когда просроченный президент (и это тоже важная деталь) окажется припертым к стенке, вину за «непростые решения» повесят на него. И уйти даже в лучах выдуманной перемоги, объявив, что «мы выстояли» и «борьба продолжается», не выйдет. Зеленского начнут догонять так же, как сейчас гонят его друзей.

Кто-то предполагает, что, как загнанная в угол крыса, он может еще попробовать пойти в атаку — перебить всю оппозицию, закрыть рот соросячьим медиа, снизить возраст мобилизации и ринуться в последний бой. Однако такое можно утверждать только от глубокого непонимания украинской элиты.

Она уже готовится к переходу в новую эпоху без Зеленского и для них он уже «сбитый летчик». Включая и силовые структуры, на лояльность которых пока рассчитывает Зе. Так что сейчас элита отчаянно размышляет о том, как всё переделить, кому что возглавить и как завоевать лояльность хозяев, чтобы с ними не случилось то, что происходит с Миндичем. Поскольку всякий раз верит, что их точно не посадят.

И завершение войны для всех этих людей связано с очень простым и доходчиво поданным месседжем: на этом воровать больше не дадут, лавочка закрывается. Следовательно, Украине срочно нужен мир и «восстановление», на котором можно заработать не меньше.

Так что через полгодика вернемся к этой статье, как сейчас вернулись к июньским.