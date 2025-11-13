Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

В одно прекрасное летнее воскресенье в начале нулевых киевский эксперт, у которого я брал комментарий о событиях в стране и мире, так оценил наличие у меня яндекс-почты: «Вот видите, даже здесь проявляется разница нашего цивилизационного выбора».

Его мэйл был зарегистрирован на американском Yahoo, а Украина уже несколько лет стремительно входила в турбулентность, разделяясь на «помаранчевых» и «бело-синих», Восток и Запад, сторонников евроинтеграции и любителей России, «совков» и стремящихся к познанию некой исторической правды, которая призвана очистить общество от груза страшного прошлого.

Тогда всё это казалось очень важным и было внове — и знаменитые «хохлосрачи» на форумах, где любители УПА* и древнеукраинского предания бились с будущей «ватой», и неслыханная свобода слова, и возможность безнаказанно лаять на власть, и происходившая из неё первая уличная революция, навсегда проведшая черту между двумя половинами Украины.

Первой была и масштабная атака на небожителей в высоких кабинетах, когда оказался беспомощным всемогущий «красный директор» Леонид Кучма, а на повестку дня выплыл вопрос, вдруг ставший важнее хлеба: быть ли этой стране с Западом или же с Россией.

Только так, без средних вариантов, завещанных в Декларации о государственном суверенитете.

25 лет назад с «пленок Мельниченко», где власть, опять же, впервые оказалась без грима и цензуры — матерщинной, туповатой, жадной и примитивной, — началась битва за Украину.

Точнее, все мы представляли себе это как битву. В конце классического политического цикла, когда проект заканчивается, так же как и начался, «пленками Миндича», очевидно, что базовая единица в виде политической элиты совершенно не изменилась. Только стала ещё хуже, чем была, уже полностью потеряв человеческий облик.

И в этом состоит главный феномен.

Можно по-прежнему измерять себя «цивилизационным выбором», оценивать качество перехода Украины от советской республики к британской колонии, измерять глубину возрожденной национальной идентичности или выискивать радостные новости о русскоговорящих школьниках Киева.

Даже посчитать на калькуляторе ВВП и экспорт в Европу, сравнив это с потерями от ухода с российского рынка.

Однако всё это — вещи эфирного порядка, которые принадлежат кому угодно, но не украинской элите, чья историческая карма прошла сквозь века и крушение империй. А именно: пока вы рассуждаете о плюсах и минусах, строя геополитические турусы, она гребет под себя всё, что плохо лежит, соглашаясь с любыми правилами игры.

Лишь бы они делали этот процесс более легким и удобным.

В общем-то, вся политическая жизнь Украины на протяжении 25 лет крутилась только вокруг этого: власть, оппозиция, коалиции и партии, выборы и уличные протесты были бесконечным крысиным круговоротом, в котором вообще никто и никогда не думал о судьбах родины и том, что ей выгодно (или наоборот).

Кучма был, так сказать, реликтом прошлого, на переломе 90-х и «нулевых» по инерции покатившимся к России, которая отказалась умирать и переписывать своё имущество на новых хозяев.

Сейчас, наверное, уже никто и не вспомнит, но 2002 год был объявлен годом Украины в России, а 2003-й — наоборот. Что отражало «стремление двух народов быть вместе и раскрыло богатый потенциал российско-украинского политического, экономического, регионального и гуманитарного сотрудничества».

Тогда и был перезапущен украинский проект, уже отлично показавший себя во время развала Советского Союза, поскольку главное имелось: безжалостный распил советского наследия, помноженный на мечты о сияющем мире Запада, родил тот материал, с которым любые задачи были по плечу.

«Украинскую политическую элиту», лишенную привычек и сантиментов красного директората, застрявшего в прошлом.

Украину начали год от года уверенно толкать в сторону разрыва любых связей с Россией — начиная с экономических и заканчивая человеческими. И умело объясняли это её интересами, ответом на притеснения в прошлом, компенсацией за горькие обиды.

Но объяснения годились для «общественного мнения», а те, кто принимал решения, всё прекрасно понимали — и плевать на это хотели. Они просто подстраивались под трансформацию, находя в ней новые возможности для себя лично.

Я сам могу рассказать кучу удивительных историй, как телевизионные правдорубы, рассказывающие про социальную справедливость, права русского языка, верность памяти дедов-победителей и возрождение выгодных союзов с братскими народами, спокойно решали вопросики с «нацистами» и вступали в договорняки с их властью.

А попав в любую её ветвь, начинали не «наводить порядок», а выкачивать деньги как безумные, пока есть такая возможность.

Точно в таком же стиле, в каком пировали во время войны друзья и кумовья Зеленского, без тени смущения воруя даже на укрытиях для ТЭС и полевых укреплениях для армии. На «пленках Миндича» мог оказаться вообще любой, и разницы между «пророссийскими политиками» и «прозападными» не было вообще никогда.

Из Москвы, видимо, казалось, что на украинское направление не стоит тратить дополнительные ресурсы, ведь там сплошь наши люди. Серьезные ребята при деньгах и медиа, с узнаваемостью от 50% и выше, с политическими партиями и активом, который выходит возлагать цветочки на 9 Мая. Говорящие на одном языке и со слезами счастья вспоминающие пионерское детство.

Но фактически это была такая же дешевая краска, как и желто-голубой колер, которым в 2014 году граждане красили заборы и стены в порыве безумного патриотизма. Оглядываясь назад, мне даже кажется, что Украину переделывали в дрон-камикадзе вообще без какого-либо участия «серьезных людей» — они лишь приняли это как данность, адаптируясь под новые условия, имитируя активность там, где надо.

Как «циничный Бандера» Порошенко**, который «воевал с Россией», одновременно производя в Липецке конфеты и получая процентик от нелегальной торговли углем с тогда еще непризнанными республиками Донбасса. Общественность еще так забавно негодовала: как же он может отдыхать с семьей на Мальдивах, «когда хлопцы гибнут на фронте», или открывать офшорную компанию на второй день после Иловайского котла.

А теперь он на голубом глазу осуждает коррупцию во власти и предлагает «сделать исторический шаг — остановить беспорядок, разрушающий страну и вернуть украинцам чувство справедливости». То есть занять место Зеленского и заменить его друзей своими — благо их фамилии всем известны по прошлым коррупционным скандалам, с помощью которых в 2019 году «президента войны» сносили в пользу «Зе-команды».

Так вот процесс как бы шел своим чередом: поднималась до небес новая идеология, формулировались новые принципы жизни и короткие формы для лозунгов, армию перевооружали и готовили к будущей войне, ковали спикеров и лидеров мнений, запрещали и переименовывали, да мало ли чего было.

Но всем этим руководили совершенно другие люди, у которых была простая и понятная цель — бить по России и разрушать уже даже не её связи с Украиной, а саму возможность их появления.

Менять общество так, чтобы оно больше не говорило по-русски и не имело общей памяти с русскими.

Те, кому вроде как было положено с этим бороться, пожимали плечами и перенастраивали бизнесы, продолжая «идти в политику, чтобы вылечить страну». Всех спасти и вернуться к доллару по 8 гривен.

Соответственно, те, кому нужно было форсированными темпами идти в наступление и размещать военные базы НАТО, имитировали пылкую любовь к нему, но продолжали торговать с Россией и говорить по-русски.

В общем-то, и параллельную систему власти в виде антикоррупционных органов американцы построили для того, чтобы не связываться с «элитой», а просто рулить ею через деньги — огромного и сильного быка с легкостью можно удержать, взяв за нос.

Спустя 25 лет, когда Россия перестала полагаться на «авторитетных людей» и взялась сама как-то решать перезревшие проблемы, можно констатировать, что в итоге проект новой Украины получился именно таким, каким его замышляли авторы. Без смешных фантазий про вступление в ЕС и какие-то там ценности. Но никто из руководства страны (включая и «гражданское общество») по этому поводу не переживает.

Они нормально себя чувствуют и так, даже не хотят заканчивать войну, поскольку настолько хорошо еще не зарабатывали никогда.

Да, для украинского государства итоги «возвращения в западную цивилизацию» оказались фатальными, ну и что? Такое случалось не единожды, и даже знаменитую Руину XVII века казацкие олигархи пережили вполне удачно, сохранив и себя, и своё имущество.

Цикл завершается установлением нового формата отношений уже без участия украинской элиты, мнение которой больше не волнует высокие договаривающиеся стороны.

Причем как «прозападной» её части, так и «пророссийской», никому не интересной ввиду полной бесполезности.

Лишь украинскому обществу, вовлеченному в чужие задачи сначала сказками про светлое будущее в Европе, а потом истерикой про спасение нации, опосредованно сообщили, что никто никуда не идёт — через предельно вонючую историю о воровстве.

А она показывает, что «спасение нации» и «защита страны» — такие же ничего не значащие слова, как когда-то «европейский выбор», а до него «защита русского языка» и прочее в этом духе. Граждане, приготовьтесь, сейчас будут новые лозунги — возможно, про то, что ваше имущество вам больше не принадлежит, поэтому нужно еще немного поднапрячься.

Ради блага Украины, конечно.

Нет никаких сомнений: после того как новый формат будет определен — оставшаяся «элита» подстроится и под него, как упомянутая казацкая старшина спокойно переходила в католичество, когда это было нужно, или оформляла российское дворянство, когда мир переменился.

А украинцам, у которых украли 25 лет жизни, в какой-то момент придется признать, что жизнь в составе других государств является весьма неплохим вариантом. Ведь вся история «бездержавной нации» показывает, что такой формат гарантирует выживание народа куда более надежно, чем его не чующие земли под ногами вожди.

*экстремистская организация, запрещенная в России

**лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов