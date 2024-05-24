«Я не знаю, смогут ли они заставить проголосовать зал за запрет УПЦ. Да, порошенковцы, соросята из «Голоса» и какая-то часть «Слуги народа» будут однозначно за запрет и готовы голосовать хоть сейчас. Но очень многие и у нас, и в других фракциях не хотят брать грех на душу. Есть же какие-то границы для всего», — говорит наш источник — народный депутат из «Слуги народа».

Иван Шилов ИА Регнум

Как и многие его коллеги, он находится в состоянии, близком к отчаянию. С парламентариями и до войны не очень-то считались, а теперь, по общему мнению «слуг», их и вовсе превратили в обслугу, в крепостных кнопкодавов.

Как рассказывает собеседник ИА Регнум, их мнения по поводу принятия решений никто не спрашивает, законопроекты просто спускают сверху и дают указания беспрекословно голосовать за них. «Министры и главы областных военных администраций нас, по сути, игнорируют, на депутатские запросы и обращения дают в лучшем случае формальные отписки, ни на какие серьезные вопросы большинство из нас (кроме небольшого круга «особо приближённых») не могут повлиять ни на центральном уровне, ни у себя в округах»,— сетует нардеп.

А ведь пять лет назад члены «монобольшинства» пребывали в состоянии эйфории. Никогда раньше стать народным избранником не было так легко. Имея огромный мандат доверия, Зеленский открыл дорогу в Верховную раду практически любому, кто изъявил желание. Были случаи, когда никому не известный персонаж получал мандат, разместив в мажоритарном округе пару-тройку билбордов: всем хотелось реального обновления политики, избавления от душных упырей в вышиванках и перемен к лучшему. «Зеленые» обещали мир.

Поэтому даже первый указ свежеиспеченного президента о роспуске Верховной рады и досрочных парламентских выборах был воспринят обществом радостно. Многие буквально ликовали, глядя прямую трансляцию из сессионного зала: «Это стоило того, чтобы хотя бы увидеть эти рожи». У партии проигравшего Петра Порошенко был натуральный шок.

Zuma/TASS Пётр Порошенко. 2019

Но прошло время, и оказалось, что это стало первым шагом к узурпации власти и к установлению на Украине нынешней диктатуры. Обосновывая своё решение, Зеленский недвусмысленно дал понять, что не собирается заморачиваться такими мелочами, как соблюдение конституции Украины, в верности которой он только что поклялся во время президентской присяги, держа руку на её тексте.

Главной причиной роспуска парламента он назвал «очень низкое доверие граждан Украины» к Верховной раде. И это правда: уровень доверия действительно был низким — как и практически на протяжении всей истории Украины с 1991 года.

Однако в украинском Основном законе, как и в конституциях всех остальных стран мира, напрочь отсутствует такое обоснование для досрочного роспуска, как «уровень доверия».

Юристы «Слуг» формально попытались обосновать указ тем, что в парламенте, по их мнению, не существовало коалиции депутатских фракций, что является одним из трёх предусмотренных законом оснований для объявления досрочных выборов. Однако за несколько дней до издания указа одна из фракций объявила о своём выходе из коалиции, после чего законом давалось 30 дней для формирования новой.

Но желание Зеленского воспользоваться случаем, чтобы максимально быстро использовать свою тогдашнюю личную популярность и на этой волне завести в парламент как можно больше подконтрольных людей, перевесило необходимость соблюдения законности.

Всё получилось. В результате досрочных выборов, прошедших 21 июля 2019 года, Украина впервые получила парламент, в котором пропрезидентская партия получила абсолютное большинство и не имела необходимости проводить переговоры о формировании правящей коалиции — все прочие стали не нужны.

EPA/ТАСС Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 2019

Но поскольку в списки от «Слуги народа» сознательно включали только тех, кто раньше никогда не был депутатом, раздавая мандаты свадебным фотографам, любовницам и водителям, то в итоге получили абсолютно неопытную, не ориентирующуюся в политике и в законодательном процессе, зато послушную депутатскую массу.

Как выяснилось позже, это тоже было целью истинных хозяев ситуации. А чтобы закрепить её, следующим шагом стало уничтожение депутатской неприкосновенности.

Как и во многих странах мира (в том числе входящих в Евросоюз), на Украине существовал институт депутатской неприкосновенности. Народные депутаты не могли без согласия Верховной рады привлекаться к уголовной ответственности, задерживаться или арестовываться. Это давало хоть и ограниченную, но всё же защиту от политических преследований для представителей оппозиции.

Да, неприкосновенность не была абсолютной — ещё до эпохи Зеленского нардепов неоднократно привлекали к уголовной ответственности после соответствующих голосований в парламенте. Но специальная, с большой долей публичности, процедура значительно усложняла попытки расправиться с неугодными власти политиками.

Но теперь большинство было абсолютно послушно и управляемо, поэтому в конце 2019 года по инициативе Зеленского безропотно просунуло голову в петлю, отменив депутатскую неприкосновенность. Теперь привлечь к уголовной ответственности можно любого, и у президентской администрации появился очень серьёзный рычаг воздействия на непокорных парламентариев.

Определённая фронда в Верховной раде какое-то время присутствовала и после этого, из-за чего офису президента для принятия некоторых решений приходилось договариваться с ситуативными союзниками из числа других фракций и групп. Но в целом, используя различные рычаги давления на депутатский корпус и оппозицию, уже в 2020–2021 гг. парламент был превращен в «зелёный принтер», бездумно штампующий угодные Зеленскому законы.

А введение военного положения в 2022 году позволило «нелохам» с Банковой окончательно сделать «лохами» депутатов.

«У нас нет влияния, а раз так — нет и возможности порешать какие-то мало-мальски серьёзные финансовые вопросы. Нам запретили отпуска, за границу шансов выехать намного меньше, чем у дальнобойщиков или волонтёров — все выезды с любой целью разрешаются только по согласованию со Стефанчуком (председателем Верховной рады. — Прим. ред.), — делится с ИА Регнум другой народный депутат Украины. — Ты несешь ответственность за все решения Рады, на которые не влияешь, в народе тебя проклинают. И при этом есть чёткое понимание, что очень многие нынешние депутаты в следующий созыв Рады не попадут. Я вообще не вижу никакого просвета и никакой перспективы — ни для себя, ни для страны. Неудивительно, что сейчас такое количество депутатов хочет сложить мандат — плюсов от него почти нет, а проблем создаёт полно».

Ситуация лишь усугубляется. Сюда можно добавить и такой нюанс, что все депутаты — и нынешние, и даже бывшие — несколько лет назад получили пожизненный статус «политически значимой персоны», вынуждающий декларировать их все доходы и серьёзные расходы, а также приведший к усиленному контролю за банковскими счетами и их самих, и членов их семей.

Депутатский мандат, много лет бывший предметом вожделений для многих политиков и бизнесменов, за право обладание которым прилагали большие усилия и платили огромные деньги (зачастую — миллионы долларов), сейчас превратился для многих в тяжкую ношу.

Решения, пропихиваемые через Верховную раду, давно уже не вызывают у многих никакого энтузиазма, а впереди их могут ждать голосования по совсем уж одиозным законам — таким, как запрет Украинской православной церкви. Глава ВРУ Руслан Стефанчук уже заявил, что осечки с ним быть не должно, проголосовать нужно с первого раза. А раз так — несогласных следует убедить заранее.

Zuma/TASS Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук. 2019

«Открыто, конечно, против запрета выказываются единицы. У всех перед глазами примеры Дубинского и Шуфрича (оппозиционно настроенные к Зеленскому народные депутаты, арестованные по обвинению в государственной измене. — Прим. ред.). Те же опэзэжэшники (депутаты от некогда оппозиционной фракции ОПЗЖ. — Прим. ред.) сидят с начала войны тише воды ниже травы и голосуют за всё подряд, что спускают от Ермака, лишь бы их не тронули. Все понимают, что тебя может ждать — папки собраны на всех. Но запрет церкви — это уже слишком. Добром это не кончится»,— уверен наш собеседник.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в начале этого года уже жаловался, что всё труднее собирать кворум для принятия законов, наблюдается также дефицит людей в парламентских комитетах. Только в пропрезидентской фракции заявления о сложении полномочий подали 17 депутатов.

«Приближается большой кризис. В других партиях и фракциях тоже есть люди, которые хотят уйти, но мы уже никого не отпускаем. Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы», — сообщил тогда Арахамия.

Но накапливающийся в депутатском корпусе негатив скоро может наложиться ещё и на кризис легитимности Верховной рады. Причём сразу по двум направлениям.

Во-первых, из конституционного состава украинского парламента в 450 человек сейчас осталось только 400 депутатов — это антирекорд за всё время его существования. Плюс к этому несколько десятков парламентариев уже написало заявления о сложении с себя полномочий, и этот поток увеличивается.

Если же в составе Верховной рады останется меньше 300 депутатов, она автоматически теряет легитимность, не может продолжать свою работу и должна быть распущена.

Во-вторых, срок полномочий украинского парламента в соответствии со статьей 76 конституции Украины составляет пять лет. Нынешний, девятый созыв Верховной рады был избран, как уже говорилось, 21 июля 2019 года, а в свои полномочия депутаты вступили 29 августа, после принятия присяги.

Пятилетний срок действия депутатских мандатов заканчивается этим летом. Однако из-за военного положения выборы не были проведены, как требует закон, в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной рады в 2023 году. И вряд ли состоятся в ближайшие месяцы.

Таким образом, летом этого года скрипящая телега украинского парламентаризма окончательно развалится. Мыши-депутаты получат шанс использовать формальный повод сделать то, о чём многие из них уже давно мечтают — разбежаться в разные стороны из той тюрьмы, в которую превратилась не только вся Украина, но и бывшая некогда настоящим парламентом Верховная рада.

И где взять новых свадебных фотографов, готовых влезть в это ярмо, не объяснит никакой эксперт.