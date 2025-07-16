Верховная Рада с драками и воплями голосует за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, а следом неизбежно состоится формирование нового правительства. О том, что это случится, ИА Регнум говорило еще месяц назад — все это время продолжались торги за кресла и ротация во власти немного сдвинулась.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако логика политического процесса сохранилась, и прогноз относительно кандидатуры нового главы правительства (его возглавит нынешний вице-премьер Юлия Свириденко) и смены руководства минобороны оказался верным.

Новый Кабмин Украины, согласно плану Офиса президента, должен появиться уже в четверг, 17 июля — причем незаконно, поскольку кандидатуру должно было внести парламентское большинство, а не Зеленский, который сообщил о ней всем как о данности.

Помимо «перестановки кроватей» в кабинете произойдет несколько укрупнений — очевидно, что содержать целые министерства, не производящие ничего, кроме информационного шума, бессмысленно.

Поэтому «оптимизация» затронет такое забавное учреждение, как Министерство национального единства, а отдельное Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины присоединят к Минобороны.

Исчезнет министр Кабинета министров — такая должность была введена еще в 2003 году, когда Леонид Кучма отменил институт госсекретарей. Новый столоначальник должен был отвечать за организацию работы правительства и координацию деятельности министерств.

Наконец, Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии станут единым целым — так новой начальнице удобнее контролировать деньги.

Всё это — симптомы тяжелой болезни, в которой пребывает и система госуправления, и те сферы, которые управлению подлежат. Но начать следует с персоны Свириденко, поскольку если говорить о симптомах, то она — главный прыщ, сигнализирующий о состоянии всего организма. И одновременно — ключевая персона, объясняющая о происходящем если не всё, то многое.

«Человек-оркестр»

Юлия Анатольевна — представительница той самой управленческой элиты, которую системно, на протяжении многих лет готовили для Украины иностранные организации.

Карьерный рост девочки из Чернигова нельзя назвать стремительным, но за 10 лет она прошла по управленческим ступенькам от Черниговской облгосадминистрации до Кабинета министров и Офиса президента. И случилось это благодаря правильному знакомству.

AP/TASS Занимая должность министра, Свириденко фактически стала топ-дипломатом

Поработав после окончания университета в компании, конечным бенефициаром которой, по странному совпадению, является главный турецкий предприниматель и меценат, гендиректор компании Baykar Defence Лютфю Халук Байрактар, Свириденко пошла на бухгалтерские курсы в Киевскую школу экономики.

Эта некоммерческая организация была создана еще в 1996 году специально как кузница кадров для стран из развалившегося Советского Союза. Её учредители — The Economics Education and Research Consortium (EERC) и фонд Виктора Пинчука, зятя второго президента, олигарха и системного проводника интересов американских демократов и фонда Сороса на Украине.

Президентом КШЭ в тот момент уже был будущий министр экономики Тимофей Милованов, сам получивший степень магистра экономики в EERC, продолживший образование в США и там же некоторое время поработавший в сфере образования — чтобы после победы Майдана сразу стать топ-чиновником на родине.

Способная девушка приглянулась иностранному агенту, так что ее сразу пристроили в Фонд госимущества Украины для прокачки скиллов. А в течение нескольких следующих лет она успешно прошла несколько престижных международных программ обучения.

В частности, окончила две программы обучения менеджеров в Германии и программу стратегий роста частного сектора, организованную Шведским агентством по международному развитию Si2.

В 2015 году, когда победивший Майдан строил систему власти под себя, Юлию Анатольевну направили в помощь одному из хозяев Черниговской области, крупному аграрному бизнесмену Валерию Куличу, ставшему самым богатым губернатором в стране.

Кулич до «революции гидности» был народным депутатом от Партии регионов, но практично сменил хозяев, согласившись возглавить область — Свириденко стала его советником, директором Департамента экономики и затем курировала вопросы децентрализации как зам губернатора.

«Когда я пришел в ОГА, то даже во внешнеэкономическом отделе не было людей со знанием английского языка. Юлия тогда качественно отличалась от других сотрудников», — рассказывал впоследствии Кулич, через три года поссорившийся с Петром Порошенко* и оставивший должность.

В 2018 году она стала и. о. главы Черниговской ОГА, пробыв в должности пять месяцев и пересидев до нового назначения в бизнесе Кулича.

Ну, а в команду Зеленского её позвал Милованов, номинировав протеже на должность своего заместителя в Министерстве экономики — уже тогда Свириденко была известна как «человек-оркестр», у которого не было проблем с коммуникацией. Кстати, помимо английского она знает китайский язык еще со студенческих лет, а впоследствии выучила еще и японский.

Так что как проверенный и лояльный сотрудник, она осталась в должности после смены министра, а в конце 2020 г. перешла в Офис президента, занявшись там экономическими вопросами и войдя в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Для кормления её ввели в набсовет НАК «Нафтогаз України», а, кроме того, Свириденко получала «паёк» от хозяев через КШЭ — за некую преподавательскую деятельность ей регулярно выплачиваются гонорары — только за прошлый год она заработала здесь 3,1 млн. гривен (ок. 5,8 млн рублей).

Уже 4 ноября 2021 г. Юлия Анатольевна вернулась как «человек Ермака» в Министерство экономики, возглавив его в статусе министра, совместив с позицией первого вице-премьер-министра. Под её рукой, в частности, были такие важные лично для семьи Зеленских мутные программы как «Национальный кэшбэк» и Всеукраинская программа ментального здоровья «Ты как?» Елены Зеленской.

В 2022 г. именно Свириденко возглавила объединенную Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики, целью которой была разработка и введение новых санкций против России. Она присоединилась к постоянным переговорам в странах Европы фактически в качестве топового дипломата, а после прихода администрации Трампа возглавила диалог по так называемому «соглашению о полезных ископаемых между Украиной и США».

Под итоговыми документами, передающими украинские природные ресурсы в колониальное управление, стоит её подпись. Так что позиция главы правительства — весьма логичный шаг в карьере: руководить «послевоенным восстановлением» в пользу иностранных хозяев должен надежный и лояльный человек.

Перестановка кроватей

То обстоятельство, что Юлия Свириденко выстроила «конструктивные и эффективные» отношения с министром финансов США Скоттом Бессентом, является определяющим для нынешней ротации премьеров: других кандидатур не было в принципе.

«Она будет одним из главных контактеров с администрацией Трампа по экономическим вопросам, прежде всего», — убежден известный украинский политолог Владимир Фесенко. При этом без пяти минут премьер пользуется полным доверием Зеленского и руководителя его Офиса, по сути, управляющего правительством в ручном режиме.

Так что неудивительно, что Свириденко вызвал лично Зеленский и нарезал ей приоритетные задачи.

Главное, по его словам, это увеличение производства собственного оружия, обеспечение контрактов на производство необходимых объемов всех типов дронов, проведение дерегуляции, чтобы «высвободить внутренний экономический потенциал», а также обеспечение выполнения программ социальной поддержки украинцев.

«Определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства»,— подытожил после встречи Зеленский, и в принципе понятно, что задача №1 — масштабирование производства оружия и сбор денег с населения.

Прочие задачи являются либо невыполнимыми, либо глубоко второстепенными, о чем говорит и предполагаемый новый состав украинского Кабмина.

Что Свириденко и подтвердила, сообщив, что ей необходимо в новой должности провести сокращение «некритических государственных расходов и дублирование функций государственных институтов …и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий».

А «более четкие инструменты соцподдержки» касаются военнослужащих — бывших и действующих.

Поэтому рекордсмен по пребыванию в должности главы правительства Шмыгаль переезжает в Минобороны и получает в руки систему упраздняемого Минстратегпрома — это огромное хозяйство, где исполнительный, лояльный и совершенно неамбициозный львовянин пригодится лучше.

А нынешнего министра Рустема Умерова, как и сообщало ИА Регнум, гонят из кресла и, как предполагается, отправят послом в Штаты — неприкасаемого агента влияния, поведшего переговоры с российской делегацией вопреки воле начальства, возвращают домой. Во Флориде живет семья Умерова, у его папы и брата там бизнес и в целом, как мы говорили, координацией с администрацией Трампа теперь должна заниматься Свириденко.

Следовательно, либо на следующих переговорах с Россией появится новый руководитель группы, либо Киев показывает, что больше разговаривать не намерен.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вероятно, станет первым вице — заниматься дронами они с премьером будут вместе. Да и замены такому специалисту в стране просто нет.

Наиболее курьезным в нынешней «реформе» является ликвидация Минъеда — его, как известно, возглавляет вице-премьер Алексей Чернышов, чье триумфальное бегство за границу и странное возвращение в статусе подозреваемого по коррупционному уголовному делу стало прелюдией к признанию: никакого единства нет и дальше мучиться не стоит.

Минэкономики соединят с Минагрополитики и Минэкологии в единое Министерство ресурсов, которое возглавит Алексей Соболев — заместитель Свириденко. Здесь всё понятно: ключевые экономические направления будут под рукой главного менеджера, это и есть оптимизация.

И экология тут фигурирует не случайно, поскольку через это министерство проводятся немалые деньги на разминирование территорий и прочие восстановительные мероприятия, чем тоже успела позаниматься «человек-оркестр».

Все остальные перемены большого значения не имеют и носят скорее декоративный характер. В целом понятно одно: главный орган исполнительной власти скукоживается вместе с государством и сокращает деятельность до минимально необходимой. А впоследствии должен осуществить переход в новый режим существования под полным контролем иностранных государств.

Для чего они и растили таких ценных специалистов, как Юлия Анатольевна.