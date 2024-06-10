Все, кто хорошо осведомлён о политической кухне Украины, думаю, согласятся с тем, что, по аналогии со знаменитой некогда формулой Владимира Ленина о «трёх источниках и трёх составных частях марксизма», можно сказать и о трёх источниках и составных частях власти на нынешней Украине.

ИА Регнум

Хотя в украинской конституции записана ритуальная формула о том, что единственным источником власти является народ, народу сейчас некогда властвовать: он прячется от военкомов.

Первым и главным источником власти является Запад, решающий все основные стратегические вопросы. Вторым, осуществляющим непосредственное управление подвластной территорией — украинский государственный аппарат, который последние несколько лет де-факто возглавляет глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

И только третьим по реальному значению (и во многом публично-декларативным элементом) является вжившийся в роль актёр в потной зелёной футболке, продолжающий называть себя президентом Украины.

В последнее время между этими источниками власти возникли явные и всё нарастающие разногласия, приведшие к тому, что один из них публично отправил «чёрную метку» другому.

На протяжении нескольких последних недель в ведущих западных СМИ один за другим появились материалы с резкими выпадами в адрес украинской власти.

Апофеозом этой информационной волны стала публикация 8 июня в британской The Times с разгромной критикой главы президентской администрации Ермака. Уже в заголовке говорится, что окружение Владимира Зеленского «потрясено жаждой власти» главы ОП.

Ермак назван «фактическим главой государства», «главной проблемой Зеленского», источником всех его неприятностей и поражений, а также причиной жуткой коррупции в стране. В статье, среди прочего, говорится и о том, что даже послам стран «большой семёрки» вместо первого лица часто устраивали встречи лишь с главой его администрации.

Причем автор прямо намекает и на истечение срока полномочий самого президента, заявляя, что отныне его правая рука «узурпировал демократические процессы».

Просто так подобные статьи в главном рупоре англосаксонских правящих элит не появляются. Тем более что автором публикации является глава международного отдела издания и бывший корреспондент в Киеве Максим Такер.

Интересен также тот факт, что опубликована эта статья была в аккурат к дню визита Ермака в Ватикан.

«Визиты не готовятся за день — существует необходимость согласования графиков, протокольные тонкости. То есть о том, что Ермак будет встречаться с папой, в Лондоне знали заранее. И выход статьи в The Times, в британской «газете Правда» — это «черная метка»: британские элиты не примут заступничество Ватикана, апеллировать к папе как к посреднику бесполезно. Мене, текел, фарес.

Британии не нравится, что Ермак, пользуясь огромным кредитом доверия, в последнее время потерял чувство реальности, интригует, сталкивает лбами Вашингтон и Лондон…», — замечает в связи с этим украинский политолог Кость Бондаренко.

По мнению эксперта, на фоне последних внешнеполитических неудач украинский «серый кардинал» не случайно поехал в Ватикан. Его роль в современной тайной дипломатии многими недооценивается, хотя карликовое государство имеет огромнейшее влияние и серьезную агентурную сеть. А по некоторым данным, Ермак давно, еще до прихода в политику, имел тесные контакты с некоторыми католическими орденами.

В Ватикане он, как официально сообщалось, говорил с папой Римским Франциском «о философии формулы мира президента Украины Владимира Зеленского» (о которой папа, как и весь мир, осведомлён уже около двух лет), а также обсуждал «возвращение украденных Россией детей».

Тут почему-то сразу вспоминается пламенная речь Остапа Бендера в защиту беспризорных детей на заседании «Союза меча и орала».

В свою очередь, украинский политический эксперт Игорь Рейтерович, комментируя встречу в Ватикане в связи с критическими публикациями западных СМИ, отмечает:

«При всем уважении, я, например, не очень понимаю, почему именно он встречался с понтификом. Почему этого не делал или президент, что было бы логично, или это должен быть министр иностранных дел, то есть человек, если речь шла о Саммите мира, который за это отвечает, по крайней мере формально. Мы понимаем, кто за это отвечает в реальности, но формально хотя бы это делает министерство иностранных дел».

То есть получается анекдотическая история, когда наместник Сына Божьего на земле встречает другого наместника, только неизвестно, кто этому второму делегировал какие-то полномочия.

Впрочем, всем посвящённым в украинскую политику хорошо известно, что Ермак действительно давно зачищал под себя властную вертикаль. К весне этого года он окончательно добился сосредоточения в своих руках всех ключевых рычагов власти, а все его потенциальные соперники по влиянию на Зеленского были устранены со своих постов.

Так, к настоящему времени на Банковой уволены все заместители главы Офиса президента, которые были назначены не при Ермаке. Отправлен в отставку враждовавший с ним секретарь СНБО Алексей Данилов. Ещё до этого был сменен глава СБУ Иван Баканов, много лет входивший в близкий круг окружения Зеленского.

Также покинул свой пост первый помощник президента и его давний друг Сергей Шефир, который долгое время оставался одним из главных альтернативных Ермаку каналов коммуникации с Зеленским.

Выход убийственной статьи именно в Британии является знаковым в связи с тем, что там в октябре 2020 года состоялась знаменательная закрытая встреча Зеленского и Ермака с главой британской разведки Ми-6 Ричардом Муром, прошедшая в офисе на набережной Принца Альберта в Лондоне.

Та встреча сама по себе является показательной и говорит о многом.

Уже сам факт общения (а его были вынуждены признать только после утечки в СМИ) главы независимого государства с руководителем иностранной разведки является с точки зрения международных отношений крайне удивительным. И одновременно унизительным для статуса любого президента страны.

С главой одной спецслужбы должен встречаться человек, равный по рангу — то есть глава другой спецслужбы (в данном случае это должен был быть председатель СБУ или внешней разведки Украины). В крайнем случае, если уж так было необходимо увидеться, можно было сделать это на нейтральной территории и в составе делегаций.

Именно после той встречи колебавшийся до того украинский лидер взял однозначный курс на следование в русле прозападной политики, силовое подавление оппозиции и Украинской православной церкви, резкое обострение отношений с Россией, приведшее в итоге к началу СВО. Злые языки говорят чуть ли не о вербовке Зеленского, а организатором встречи с украинской стороны был именно Ермак.

Кстати, премьером Великобритании тогда был Борис Джонсон, который после наметившихся положительных результатов переговоров о мире между Россией и Украиной в марте 2022 года примчался в Киев и сказал: мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать.

Почему же после всех многочисленных заслуг связки Ермак — Зеленский перед Западом сейчас там вдруг пошли резкие наезды на эту сладкую парочку? Ведь вся описанная выше мышиная возня по усилению аппаратных позиций Ермака долго не вызывала какой-то заметной негативной реакции Вашингтона и Лондона.

Но так было, пока дело не касалось важных для Запада кадровых назначений и других принципиальных вопросов. А вот после того, как были уволены некоторые из чиновников, которые, по словам ещё одного ведущего западного издания, газеты Financial Times, «тесно сотрудничали» с американцами и пользовались на Западе «большим уважением»: бывший главком Валерий Залужный, экс-вице-премьер Александр Кубраков, а теперь еще и глава Госагентства восстановления Мустафа Найем, — ситуация начала меняться.

Масла в огонь подлила и критика президента США Джо Байдена за отказ участвовать в швейцарском «саммите мира», начавшая звучать в подконтрольных Банковой украинских СМИ.

Хорошо знающий украинские политические реалии политолог Владимир Корнилов говорит о публикации The Times:

«Статья означает, что начинается кампания обкладывания просроченного Зеленского новыми условиями и ультиматумами. Его постепенно начинают вынуждать сменить команду на тех, кто более подконтролен Западу».

Кроме того, следует обратить внимание на то, что журналист Такер тесно работает с главой ГУР Кириллом Будановым и постоянно его прославляет. А заканчивается статья загадочной фразой: «Мы видели, что Зеленский становится совершенно другим президентом в зависимости от того, кто является главой его офиса».

До Ермака президентской администрацией менее семи месяцев порулил юрист олигарха Коломойского Андрей Богдан, ушедший со скандалом. Так что здесь могла закрасться ошибка: журналист просто перепутал задачу, поскольку нужно было говорить в будущем времени. И речь идет о том, что при более приличном человеке (например, любимце хозяев Буданове) всё будет совершенно иначе.

Но это соображение тоже подтверждает основную версию: кампания обкладывания просроченного Зеленского новыми условиями и ультиматумами с постепенной сменой власти началась.