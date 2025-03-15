Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Честно говоря, все думали, что из Саудовской Аравии Владимир Зеленский приедет непокорённым. Всё говорило об этом: и его личная удаль в общении с Америкой, и грозные статьи в британской прессе, и даже тот факт, что к саудитам поехал общаться его правая рука Андрей Ермак — как полный отщепенец и слабак, в костюме и при галстуке.

А его шеф в обычном свитерке и зеленых штанах сидел в двух кварталах от места переговоров в Джидде и, кусая губы, ожидал каких-то результатов. Сам договариваться не пошел — не по рангу, да и надо было продемонстрировать несгибаемый характер, не гнуться под хотелки посланцев Вашингтона.

Ермак же, если разобраться — никто, и за все договоренности он отвечает сам. Вон даже Верховная рада, оказывается, не в курсе и вызывает к себе министра иностранных дел — чтобы рассказал, что там за дела с полезными ископаемыми.

Так что и дальше по всем раскладам Зеленский должен был держаться своих принципов. Потому что «переобуваться» — это не по-пацански и в родном Кривом Роге его бы просто не поняли.

А потерять уважение братвы — потерять всё, это усвоено всеми, кому довелось вырасти в промышленных городах с уличными группировками в каждом районе. Даже интеллигентными еврейскими детьми, которым все равно приходилось бороться за авторитет в школе, во дворе и «на районе». Покажешь страх и слабость — потом будут все нещадно пинать, плевать на спину, «трусить», отбирая карманные деньги, а где-то могут и новую куртку отжать.

В общем, опустишься на позорное дно, с которого уже не подняться. Будешь навеки опомоен, о чем не забудешь никогда.

Так что неожиданное согласие на 30 дней тишины на фронте, предложенное России, — не переобувка, а финт ушами. Развести кремлёвских по известной схеме, как уже разводили в прошлые годы: подписать что-то подписали, а сами пошли свои дела делать. Понятно же, кому на руку любые перемирия и у кого дела плохи.

Не согласится Россия на перемирие — ага, видите какие они? Надо дальше воевать. Согласится — всегда можно устроить какую-нибудь «резню в Буче», ракетный удар по рынку, как это было в Константиновке, с теми же выводами.

Даже напоказ визжа о том, как сильно Украина хочет мира, люди Зеленского подали в парламент законопроект о дальнейшем истреблении русского языка в школах.

Их предлагают обязать создавать «украиноязычную образовательную среду», принудив в том числе и родителей учеников говорить только по-украински, едва они ступят на территорию учебного заведения. Логика подсказывает, что нужно убирать острые углы и идти к компромиссу, ведь на всех ключевых переговорах российская сторона указывала на необходимость соблюдения прав русскоязычных на Украине.

Причем в соответствии с украинской конституцией.

Но, подленько улыбаясь на камеру, Зеленский продолжает провоцировать, выдергивает на силовой ответ — как это было с атакой дронов на Москву. Чтобы после очередного «Орешника» на голову людей, которых он унижает и уничтожает ради продолжения войны любой ценой, бегать кругами и кричать, что воевать нужно дальше: «Вы же видите!»

Да и сама ситуация с участием непосредственно Зеленского в переговорном процессе выглядит чисто по-пацански. Сначала пошел на скандал, обострил ситуацию, а извиняться отказывается. Пацаны не извиняются.

История о том, что некие слова сожаления были изложены в письме, переданном в Белый дом после легендарного уже бенефиса на встрече у Трампа, выглядит очень мутной. Вероятно, американская сторона имела в виду короткий пост в соцсети, из которого извинения за случившееся можно при известном усилии извлечь.

Но, конечно, письмо тоже может реально существовать: вроде объяснительной, написанной ради формальности, без раскаяния и глаз, наполненных чистыми слезами. «Я, Зеленский Владимир Александрович, находясь в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года, стал причиной инцидента, который…»

А спецпосланник Уиткофф так же формально это зафиксировал.

Только предъявить нечего: нет нигде письма. На словах и публично ничего сказано не было, а верить на слово каким-то мутным спецпосланникам нормальные люди не станут. Тем более, он тоже не в авторитете и не решает вопросы — как и члены украинской делегации.

Тем временем по всей Украине идут флешмобы «простых людей», направленные на разные задачи.

Одни, к примеру, записывают видео в костюмах на фоне каких-нибудь руин. Высказывают солидарность со своим замечательным президентом: мол, Трамп хотел видеть украинцев в деловом стиле — так на, подавись! «Внешний вид — последнее, о чем нужно думать в условиях войны». То есть усиливают пацанскую несгибаемую позицию вождя.

А вторые, чтобы сгладить ситуацию в целом, предлагают установить в Киеве памятник Джорджу Вашингтону, такую замечательную инициативу двинули опять-таки «Слуги народа». То есть прогиб и «любовь к Америке» демонстрируется, но не лично от Зеленского.

Он же по-прежнему стоек и «нелох», это долгое время было его неформальным прозвищем после приезда на личные разборки с непокорными добробатовцами в Донбассе в 2019 году. У него действительно твердый характер и упрямство, которые с места не сдвинуть — только поломать.

Потому что во всей истории, связанной с его президентством и близким окончанием карьеры, никогда не рассматривался фактор места, в котором человек вырос и сформировался. А ведь оно, как уже можно было понять по пассажам про пацанов, неизбежно накладывает отпечаток на характер и поведение.

В общем-то вся череда ужасных событий за последние десять лет стоит на том, что психологические особенности того, с кем имеешь дело, никогда не изучались всерьез и не принимались как руководство к действию. Причем всеми сторонами.

Так, еще во времена «оранжевой революции», с виду доброй и ламповой, с обнимашками и борьбой за вселенскую справедливость, начал формироваться образ «донецкого быдла», которое справляло малую нужду в киевских подъездах. Он показывал «всем людям доброй воли» грубых, грязных работяг, склонных к алкоголизму и употреблению наркотиков, зашоренных советскими штампами, непробиваемо тупых и заглядывающих в рот соседней России.

Да что там революция, донецких и луганских новобранцев, прибывших в нашу часть в Хмельницкой области, местный комсостав и солдаты с Западной Украины называли не иначе, как «наркоманы». А это была середина 90-х, на минуточку.

В итоге таких же «наркоманов» и «рабов» в 2014 году видели и мои киевские кореша, после Майдана собравшиеся наказывать сепаратистов, посмевших выступить против прекрасной Украины, выбравшей за них без спросу лучшее, европейское будущее.

«Ребята, если вы попробуете нагнуть донецких — получите ответку. И чем сильнее будете нагибать — тем ответка будет жестче», — предупреждал я юных героев, ехавших погонять «орков». В итоге кто-то вернулся в гробу, кто-то калекой, а кто-то так до сих пор и бегает — только уже не за орками, а от них.

Потому что они были готовы все умереть под руинами собственных домов — но не сдаться. И в итоге добились своего. Страшной ценой — но добились.

Немного глубже узнать своих собственных сограждан, их уровень знаний и умений, особенности их характера — и это стало бы предохранителем от глупых поступков. Но на Украине Восток и Запад всегда жили как два разных государства.

Ну а когда несгибаемые выходцы с промышленного Юго-Востока надевали на себя маску расово верного бандеровца — всегда получался бандеровец в квадрате. Зеленский — тому лучшее доказательство. Несмотря на то, что он был комедиант, коротышка, любитель легких наркотиков, его детство и юность в Кривом Роге вылепили из него определенный характер.

Настоящие криворожские «бегуны», устраивавшие локальные битвы с самопалами и самодельными гранатами, ведут себя точно так же, я вас уверяю. Каждое действие и сказанное слово тщательно взвешивается и анализируется — не прогнулся ли? Не проявил ли публично слабость или трусость? Не «проотвечался» ли? Всем ли обидчикам правильно отомстил?

Часто можно встретить пассажи, что Зеленский кривлялся за деньги перед сильными мира сего, а потом их пересажал или ограбил, чтобы компенсировать свой стыд. Но быть артистом в целом «не западло». Другое дело, что эти люди могли вести себя недостойно, панибратски, оскорбительно, задев честь маленького человека перед другими.

А он ничего не забыл.

И конкретно Коломойского засадил на нары, я уверен, за целую кучу старых обид — днепропетровский олигарх широко известен своим хамством и развязными манерами. Думал, что бессмертный — и тоже промазал. Не учел психологический аспект, когда думал, что сможет вручную управлять своим личным президентом.

Теперь вот и Трамп вступил на эту кривую дорожку. Он-то, конечно, президент великой и богатой державы и тоже думает, что ему позволено всё. Но там, где пока были только разговоры на повышенных тонах, может случиться что-нибудь нехорошее. Достанет Вова по-криворожски пику с изолентой вместо рукояти и воткнет Дональду в бочину. Или в глаз.

Для того чтобы избавиться от проблемы в его лице, на самом деле есть только два способа: или убить, или предложить пацанский отход. Чтобы он не потерял лицо перед теми, чье мнение считает важным, и мог объяснить себе, что это соответствует всем понятиям. Иначе маленький человек с сильно разрушенной психикой будет цепляться зубами за своё, даже если весь мир вокруг превратится в труху.

«Грязная бомба», смертники с поясами шахида, диверсии на путях сообщения, яды в водопроводе — нет ничего невозможного. Лишь бы никто не сказал, что «Вова прогнулся».

И рассчитывать в этой ситуации на то, что можно о чем-то реально договориться с «торпедами» вроде Ермака, не стоит совершенно.