Военное противостояние Ирана и Израиля продолжается уже пять дней. Обе стороны активно задействуют авиацию, беспилотники и ракетные вооружения, под удар попадают как военные, так и гражданские объекты.

Иван Шилов ИА Регнум

Схватка сопровождается «туманом войны»: беспрецедентным количеством фейков и цензурой информации, поступающей с мест. Но, несмотря на это, хронология и «фабула» боевых действий вполне вырисовываются.

«Льва» встретили «Обещанием»

В ночь с 12 на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию, которая в израильских документах именуется «Народ как лев», а в англоязычных источниках — Rising Lion, «Поднимающийся лев». Оба названия отсылают к стиху из ветхозаветной Книги Чисел, который в синодальном переводе звучит так: «Вот, народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьётся крови убитых».

Днём 13 июня в ответ на серию атак ВВС Израиля по иранской территории Исламская Республика Иран объявила о начале операции «Правдивое обещание — 3». В ней были задействованы баллистические ракеты и БПЛА.

Слоган «Правдивое обещание» — это отсылка уже к современной иранской политической мифологии. Основатель и лидер проиранской ливанской группировки «Хезболла» шейх Хасан Насралла пообещал освободить бойца «Хезболлы», друза Самира Кунтара. Тот был взят в плен израильтянами ещё в 1979-м и осуждён как террорист. В 2008-м обещание было исполнено: Израиль отпустил отсидевшего четверть века Кунтара и ещё четверых арабов в обмен на тела двух израильских солдат.

«Третий номер» нынешней иранской операции объясняется проще: в апреле и октябре 2024 года армия Ирана и КСИР (Корпус стражей исламской революции) при поддержке прокси-сил — «Хезболлы» и йеменских хуситов — уже проводили две акции «Правдивое обещание».

Обе — с использованием ракет и БПЛА, и в обоих случаях это была реакция на действия Израиля. В первом случае в ответ на ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске, в котором Тегеран обвинил «сионистское государство». Второе «Правдивое обещание» было реакцией Ирана на ликвидации Хасана Насраллы и лидера «Хамас» Исмаила Хании. За этими акциями совершенно точно стоял Израиль.

Во всех трёх случаях, включая нынешний, Израиль выступает в роли атакующей стороны, Иран — в роли отбивающегося. Политический, в том числе и международно-политический аспекты ирано-израильской войны уже рассматривались ранее. Со стратегической и тактической точек зрения происходящее выглядит следующим образом.

Что было первостепенными целями Израиля

Как заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, целью операции было уничтожение объектов, связанных с иранской ядерной программой.

В первой волне атаки были поражены четыре ключевые цели: завод по обогащению ядерного топлива «Фордо» в провинции Кум, центр обогащения урана и институт ядерных исследований в провинции Исфаган и ядерный комплекс в Эраке (Центральный Остан — провинция Ирана).

Кроме того, в ходе первой волны атаки Израиль атаковал военные базы, штабы и штаб-квартиры КСИР. Также был убит ряд высокопоставленных иранских офицеров.

Как блиц-атака стала возможной

Возможность начала не очередного обмена ракетными залпами, но полномасштабной кампании Израиля против Ирана не рассматривалась всерьёз.

Страны не граничат друг с другом, более того — их разделяет более тысячи километров и территории Ирака и Сирии. До недавнего времени Сирия оставалась ключевым союзником Ирана, так что в Тегеране полагали западные границы страны надёжно прикрытыми. Однако в декабре 2024 года режим Башара Асада коллапсировал, власть получили выходцы из группировки «Хайят-Тахрир-аш-Шам»*, которые быстро наладили хорошие отношения с США, Евросоюзом и, по слухам, с Израилем.

В ночь с 12 на 13 июня большая группа израильских самолётов прошла через воздушное пространство Сирии, а затем пересекла границу Иракского Курдистана — региона, правительство которого всегда было настроено против Ирана. Так ВВС ЦАХАЛ смогли нанести массированный удар из-за пределов зоны действия иранской ПВО.

Особую роль в первые сутки конфликта сыграли ДРГ, созданные в Иране израильской разведслужбой «Моссад». Группы диверсантов, вооружённые противотанковыми ракетными комплексами Spike и небольшими дронами-камикадзе, перевозимыми на грузовиках, атаковали радиолокационные станции и позиции зенитных комплексов.

Что позволило Ирану оперативно ответить

Ответ последовал достаточно быстро. Эксперты делают вывод, что иранская военная доктрина предусматривает гибель командной верхушки в первые часы агрессии. Поэтому в ВС и КСИР Ирана существовало несколько дежурных «скамеек запасных» высших офицеров, достаточно компетентных для планирования и осуществления ответного удара.

Второй фактор, позволивший быстро и при этом «экономно» контратаковать — это массированное использование беспилотников. В первом эшелоне по территории Израиля были выпущены десятки БПЛА-камикадзе.

В нынешней операции Иран использует в том числе модели, взятые на вооружение в начале 2020-х. Это Arash (тяжёлый дрон-камикадзе, предназначенный для ударов по стационарным объектам и РЛС) и Shahed-136, похожий по характеристикам на нашу «Герань-2». Уже в ходе нынешнего конфликта был официально представлен беспилотник Shahed-107, произведённый из углеродных материалов. Дальность действия иранских боевых дронов составляет от 1000 до 1500 км в одну сторону.

Перегрузка израильских систем ПВО позволила иранцам уже в рамках первой волны атак поразить несколько стратегически (и символически) важных целей: в частности, ударить по комплексу минобороны Израиля и генштаба ЦАХАЛ в Тель-Авиве. Комплекс израильской ПРО «Железный купол» в ходе конфликта оказался в принципе непригодным для перехвата баллистических целей. В ходе первой волны атаки как минимум одна иранская ракета не просто смогла преодолеть сопротивление израильской ПРО, но и поразила объект в непосредственной близости от батареи «Железного купола».

При этом руководство ЦАХАЛ предвидело ракетный обстрел со стороны Ирана, заранее анонсировав «ответные удары».

Охота на ЗРК и нефтяной «размен фигур»

Второй этап «дуэли» начался с изменения характера израильских атак. После поражения стационарных целей ВВС ЦАХАЛ и группы диверсантов «Моссада» начали охоту за мобильными целями — зенитными комплексами и мобильными установками баллистических ракет.

Для этого активно были задействованы ударные беспилотники Hermes-900, оснащённые малогабаритными управляемыми авиабомбами «Михолит» с полуактивными лазерными системами наведения и дальностью действия 12–15 км. Впоследствии как минимум один такой беспилотник был сбит иранскими силами ПВО.

Ronite Израильский ударный беспилотник Hermes-900

На втором этапе действия израильтян оказались не столь эффективными, как на первом. Как минимум часть поражённых целей была «обманками». Позднее в Сети появились фото одной из уничтоженных целей, представляющей собой макет баллистической ракеты.

Главными целями для ракетных ударов Израиля во время боевых действий 14–15 июня были энергетические объекты Ирана. ЦАХАЛ атаковала стратегическое хранилище топлива на окраине Тегерана. Иран ответил симметрично — в ночь на 15 июня под массированный ракетный удар попал город Хайфа на Средиземном море. Как минимум две ракеты поразили нефтеперегонный завод и территорию морского порта.

Тегеранское руководство во главе с рахбаром — верховным лидером Али Хаменеи также анонсировало переход от «операции возмездия» к полномасштабной войне.

«Ордера на выселение»

Начиная с 15 июня обе стороны конфликта принялись за уничтожение вторичных целей, которые могут быть использованы в военных целях.

Уже утром в воскресенье Иран впервые осуществил пуск баллистических гиперзвуковых ракет по израильской территории. Целью атаки стал ведущий научно-технический институт Вейцмана в Тель-Авиве. Израиль в свою очередь сосредоточился на ударах по военным объектам в западных провинциях Ирана. В первую очередь — по базам войск ПВО, отвечающих за прикрытие иранской столицы.

В ночь с 15 на 16 июня Иран вновь осуществил массированный ракетный пуск по целям в центральном Израиле. Под удар попала теплоэлектростанция в Хайфе, а также объекты в Бней-Браке, Петах-Тикве и Тель-Авиве. В ходе одной из атак был нанесён существенный урон зданию посольства США, базе израильских ВВС «Неватим», а также предприятию ВПК Rafael.

В ответ Израиль выпустил первый «предупредительный ордер» с требованием к жителям ряда районов на западе Тегерана немедленно покинуть свои дома.

Вслед за этим был нанесён двойной удар по зданию иранской национальной телерадиосети IRIB, а также — по неустановленным объектам в горах на окраинах иранской столицы. Предположительно, под удар попал комплекс подземных укрытий для высшего военного и политического руководства страны. Для атак по подземным объектам, расположенным на значительной глубине, Израиль использует выверенную тактику: под удар попадают входы и выходы из подземных сооружений, системы очистки воздуха и подачи электричества. Таким образом, любой, даже самый углублённый бункер на время выводится из строя.

На следующий день Иран применил новую тактику: вместо ракет шахтного базирования были применены мобильные пусковые установки, активно маневрирующие по территории страны.

Ставки повышаются

На четвёртые-пятые сутки конфликта очевидно расширение масштабов взаимных атак. 17 июня Иран поразил комплекс зданий «Моссада» в Герцлии и штаб военной разведки «Аман». Примечательно, что в первом случае как минимум четыре иранских баллистических ракеты смогли обойти противодействие батареи ПРО «Железный купол», размещённой непосредственно на территории комплекса.

Пресс-служба ЦАХАЛ в свою очередь сообщила об уничтожении нескольких истребителей F-14 в аэропорту Мехабад в Тегеране. Однако наблюдатели в Сети сообщили, что самолёты с 2020 года были выведены из состава ВВС и оставлены на запасной стоянке. Ещё более мощная атака последовала ночью 18 июня. Иран осуществил запуск нескольких десятков ракет с интервалом в 20–30 минут.

В рамках последней волны атаки Ираном были применены новейшие баллистические ракеты Kheibar Shekan c боевой массой более 500 кг и дальностью действия до 1500 км. Одна из ракет поразила центр радиоэлектронной разведки ВВС Израиля «Мерон» на севере страны.

В ходе последней волны ракетных ударов был также зафиксирован случай выхода из строя израильской системы ПВО «Железный купол». Выпущенная ракета-перехватчик отклонилась от заданной цели и поразила жилой район Тель-Авива. Примечательно, что за последнее время это уже третий зафиксированный сбой в работе израильских установок противоракетной обороны.

Промежуточные итоги

За первые пять дней военных действий Израилю так и не удалось нанести критический урон ракетной программе Ирана. Более того, каждый последующий удар оказывается более масштабным и разрушительным, чем предыдущий. И скорее всего — нанести решающий ущерб теми силами, которые уже задействованы, не получится в принципе.

В то же время Израиль может рассчитывать на военную поддержку со стороны США. По последним данным, за прошедшую неделю Пентагон перебросил на Ближний Восток десятки самолётов-заправщиков в сопровождении групп истребителей.

В Персидском заливе концентрируются две авианосные группировки ВМС США. Вмешательство американских войск в известном смысле может оттянуть часть иранских сил, задействованных при атаках на Израиль. Однако, с другой стороны, конфликт рискует выплеснуться за пределы Ближнего Востока, что может привести к непредсказуемым последствиям.

*Организация, признанная террористической и запрещённая в России.