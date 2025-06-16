Начатая Израилем операция «Львиная сила» против Ирана вполне могла войти в историю как ближневосточная молниеносная война. Тем более, что в ее основу Израиль положил концепцию превентивного удара, к которой прибегал уже не раз. И выделил немало сил — в первом налете участвовало почти столько же самолетов, сколько и в «Шестидневной войне» 1967 года.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако «маленькой победоносной» у Тель-Авива, судя по всему, не получилось. Тегеран не только выстоял под ударами, но и пошел в контрнаступление, отражать которое израильтянам становится час от часу всё сложнее.

Критические просчёты

Готовясь к операции по «усмирению» Ирана, Израиль явно недооценил оппонента.

В первую очередь, подвела общая амбициозность и вера в силу первого удара. Тель-Авив обрушился на «святая святых» для современного Ирана — его ядерную инфраструктуру.

Была разрушена часть завода по обогащению урана в Натанзе, несколько раз подвергались атаке комплекс по производству тяжелой воды в Араке и «объект Фордо», на котором, как считают израильтяне, заготавливали оружейный уран.

Однако ни один из объектов в итоге не был полностью уничтожен. Даже на Натанзе, который пострадал больше всех, сгорел только цех с новейшими центрифугами, в то время как остальная инфраструктура более-менее уцелела. Ущерб заглубленным комплексам оказался и того меньше.

Недостаточные, с точки зрения израильских «ястребов», масштабы разрушения иранского ядерного периметра отчасти компенсированы ударом по его кадровому потенциалу. Меньше чем за неделю Израиль уничтожил около полутора десятков атомщиков — включая руководителей исследовательских программ — а также их вышестоящих кураторов при погонах.

Но впоследствии быстро поплатился и за это, пропустив ракетный удар по Институту Вейцмана, одному из ведущих исследовательских центров страны.

Второй просчет — излишняя ставка на подрывную работу разведки. Конечно, заброшенные на иранскую территорию коммандос военной разведки и «Моссада» сильно помогли армии в первый день операции, расстроив работу систем ПВО и обеспечив свободный заход израильской авиации в воздушное пространство Ирана.

Однако закрепить успех не удалось — ближе ко второй половине дня иранская воздушная оборона была восстановлена, а Израиль стал терять в рейдах первые самолеты.

Кроме того, на земле началась охота за диверсантами. Силы мобилизации «Басидж» (по сути — местное ополчение и войска резерва «в одном флаконе»), чей людской ресурс составляет несколько миллионов бойцов, быстро организовали плотное патрулирование районов активности израильской авиации и помогли с задержанием вражеской агентуры. Дальнейшие акции по запуску БПЛА-камикадзе с иранской территории оказались сорваны.

Особый дух

Наконец, израильтяне недооценили морально-психологическое состояние иранцев. В генштабе израильской армии и правительственной резиденции «Бальфур» полагали, что достаточно будет пошатнуть правящий режим, и недовольные жизнью иранцы сбросят его самостоятельно. Тем более, что страну ранее неоднократно сотрясали масштабные протесты из-за экономических и социальных проблем.

Однако иранцы, напротив, продемонстрировали единение вокруг флага.

Нечто похожее уже происходило во время ирано-иракской войны (1980–1988 годы), когда эшелоны иранских добровольцев (так называемые «караваны Кербелы») почти без подготовки уходили на фронт, чтобы сдержать стремительное наступление армии Саддама Хусейна.

Конечно, некоторые маргинальные силы — например курдско-иранская повстанческая группировка «Партия свободы Курдистана» (ПАК) — попытались воспользоваться суматохой первых дней конфликта и призвать к восстанию против режима аятолл, однако не преуспели.

Более того, оперативники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пресекли деятельность «штаба восстания» на корню, арестовав большую часть лидеров и активистов ПАК, пробравшихся в Иран. Опция организовать «марш оппозиции на столицу» по сирийскому сценарию отпала у израильтян сама собой.

Ответные шаги

Даже с учетом немалого урона, нанесенного Ирану в первые сутки столкновения, Тегеран сравнительно быстро оправился и нашел силы на ответные акции. Уже к исходу дня 13 июня в сторону Израиля устремились первые БПЛА-камикадзе и баллистические ракеты.

И хотя плотность огня, на первый взгляд, была сравнительно небольшой — во всяком случае, меньше, чем в ходе первых операций возмездия — удары получились более разрушительными.

Тегеран не только отошел от тактики «символических запусков», но и фактически отзеркалил приёмы израильтян, прицельно атаковав израильские ядерные объекты. Под удар, среди прочего, попали ядерный центр в Димоне и Институт Вейцмана в Реховоте, а также ключевые морские и воздушные гавани.

Последняя категория целей оказалась особенно уязвимой, в силу большой зависимости Израиля от внешней торговли и туризма.

Стоит обратить внимание и на растущее с течением времени число успешных попаданий Ирана и его прокси по выбранным целям. В последние два дня оно растет в прогрессии. Система ПВО Израиля, судя по всему, испытывает сильные перегрузки и не может самостоятельно отражать атаки разными типами боеприпасов.

Кроме того, союзники и партнеры Израиля не спешат вмешиваться в воздушную войну — за исключением случаев, когда БПЛА и ракеты попадают в их воздушное пространство: слишком велик риск спровоцировать Иран на расширение географии ударов.

Определенную надежду Тель-Авив по-прежнему питает в отношении США и Великобритании.

Лондон и Вашингтон пообещали помочь в защите израильского воздушного пространства, а Пентагон даже начал спешную переброску авиации и флота в район боевых действий — по всей видимости, пока только для демонстрации флага и прикрытия Израиля с моря.

Однако не исключено, что Штатам рано или поздно придется в том ином виде вмешаться в конфликт более активно. Тем более, что несмотря на провал «маленькой победоносной», израильские власти явно не планируют идти на попятную.