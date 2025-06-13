Израиль решился на удар по Ирану. Инициированная Тель-Авивом операция «Львиная сила» пошатнула баланс в конфликте с Тегераном — тем более, что под удар в этот раз попали «неприкасаемые», на первый взгляд, иранские ядерные объекты.

ИА Регнум

Стороны, сами того не ожидая, перешли от символической эскалации к реальной.

Затянувшаяся подготовка

Несмотря на то, что официальный Тель-Авив грозил Ирану упреждающим ударом по его ядерному периметру как минимум несколько месяцев (а если откручивать историю чуть дальше, то в сумме почти десятилетие), некоторые его шаги указывали на скорый выход за рамки обычного бахвальства.

Так, например, 12 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание Кабинета безопасности. Впервые за полгода оно проходит в командном центре в Кирье, укреплённом подземном комплексе, с минимальным доступом внешнего персонала.

И хотя израильские военачальники спускаются в этот бункер едва ли не при каждом удобном случае — в нем совещались, например, перед нанесением ответного удара по Ирану (операция «Покаянные дни», октябрь 2024 года) или перед началом контртеррористической операции на Западном берегу Иордана в апреле 2025 года — личное присутствие премьера и крайне ограниченный список допущенных к обсуждению лиц говорили о серьёзности обсуждаемой темы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3970549" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Армия Израиля опубликовала видео, на котором отметила районы, подвергшиеся атаке в рамках сегодняшней операции

Основные препятствия к нанесению превентивных ударов по Ирану Тель-Авивом почти полностью устранены, общественное мнение подготовлено.

Было получено и формальное разрешение от США — западные таблоиды наперебой сообщают, что Белый дом предпочел в этот раз не выступать усмирителем, а наблюдать за происходящим со стороны —временами поддерживая израильских партнёров.

Вашингтон эвакуировал часть дипкорпуса из смежных с Ираном и Израилем стран; привел ближневосточные базы в состояние повышенной боевой готовности; активизировал разведывательные полёты вблизи иранских границ.

С другой стороны, даже самые прожженные пессимисты давали конфликту отсрочку хотя бы до конца недели — ожидая, что Тель-Авив согласится подождать, дабы позволить США провести шестой раунд непрямых переговоров в Омане 15 июня. Планы провести с персами встречу активно подтверждал и американский президент Дональд Трамп.

Правда, уже на следующий день обстановка резко поменялась.

Ключевые объекты под ударом

Около 3 утра по местному времени Израиль начал масштабную операцию против Ирана. По данным генштаба израильской армии, в пяти волнах ударов по Ирану участвовало более 200 самолетов, которые сбросили порядка 330 боеприпасов на различные цели: ядерные объекты, военные базы, ракетные площадки, военное и политическое руководство, а также ученых-атомщиков.

Удары наносились в разных частях страны — но с прицелом на ядерные и стратегические объекты. Так, в иранской столице были зафиксированы множественные удары по стратегически важным районам. Под обстрел попали объекты, связанные с иранскими вооружёнными силами, включая генштаб и резиденцию бывшего секретаря Совета национальной безопасности Али Шамхани.

Помимо столицы, атаки охватили и другие важные точки страны. Среди прочих, были атакованы ядерный объект в Натанзе, комплекс тяжёлой воды в Араке, ядерные объекты в Парчине, а также военные базы в провинциях Кум, Хамедан, Керманшах, Илам и других. Фактически, под удар попали почти все ключевые объекты иранского ВПК.

С точки зрения израильтян, «жатва» получилась солидная. За несколько часов Иран потерял как минимум семерых высокопоставленных военачальников и командиров.

В их числе, например, начальник Генштаба Мохаммад Багер и командующий КСИР Хоссейн Салами. Также погибли около десятка видных атомщиков, среди которых светила иранкой науки Абдолрахим Минучехр, Ферейдун Аббаси и Мехди Тегеранчи. Их гибель дорого обойдется национальной обороне.

Но главным достижением операции, судя по всему, стало нарушение работы (по некоторым данным, полное уничтожение) объекта по обогащению урана в Натанзе — жемчужины иранской атомной программы.

Право на ответ

Иранцы решили не оставаться в долгу. Едва улеглась пыль от израильских авиаударов, свеженазначенный командующий КСИР Сардар Вахиди отдал приказ о решительном ответе и начале операции «Врата огня».

По данным региональных СМИ, в рамках первого этапа операции в сторону Израиля было запущено более сотни БПЛА-камикадзе, задача которых расчистить путь для иранских баллистических ракет. Их, по данным КСИР, подготовлено более восьми сотен.

Параллельно Тегеран ведет активную мобилизацию прокси-сил. Свою готовность полноценно включиться в отражение израильской агрессии выразили иракские, йеменские и ливанские подразделения; «новым возмездием» грозит ХАМАС.

Иранская сторона пока не комментирует ущерб, нанесенный ее атомному сектору — хотя единовременная гибель такого количества высших офицеров и профильных специалистов является для страны ситуацией из ряда вон. Остается неясной и судьба объекта в Натанзе. Тегеран подтверждает попадания по критической инфраструктуре, но считает ситуацию контролируемой.

Кроме того, Иран пытается уравновесить понесенный ущерб уходом «под землю». Так, за день до операции «Львиная сила» власти страны объявили о запуске атомного Центра «Каркес».

Центр, расположенный в труднодоступной гористой местности, стал самым заглубленным комплексом по обогащению урана (до 220 метров) после знаменитого Фордо (90 метров). Тегеран, по сути, открыто демонстрирует, что не боится израильских угроз и готов отстаивать свой «ядерный периметр» — даже если это приведёт к временному ухудшению отношений с остальным миром.

Разумеется, в таких условиях о переговорах по «ядерной сделке» не может быть и речи. Иранская сторона оперативно уведомила США, что приостанавливает участие во встречах.

Углубление эскалации

До недавнего времени Иран и Израиль, казалось, даже ждали нового витка эскалации — рассчитывая, что это позволит решить некоторые застарелые вопросы имиджевого характера. И отчасти так и получилось.

Так, Тель-Авив наконец «комплексно ответил» на активную угрозу не только со стороны Ирана, но и остальной «оси сопротивления» — на многочисленные обстрелы и блокаду со стороны йеменских хуситов, беспокоящие операции ливанской «Хезболлы» и партизанскую войну ХАМАС в Газе. Тем более, что атака вписывается в израильскую концепцию «Спрута», где Тегерану отводится роль «головы», а его прокси — щупалец.

Тегеран же получил шанс сделать ответный ход — и тем самым поставить точку в затянувшейся операции возмездия «Правдивое обещание-3», проведение которой откладывалось с прошлого года.

Однако нынешняя эскалация вышла за рамки условного размена. Израиль нацелился на нанесение стратегического урона Ирану, и Тегеран не может ответить меньшим. Правда, как далеко зайдет этот виток конфликта, кажется, не знают ни в Тегеране, ни в Тель-Авиве.