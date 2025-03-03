Руководство Израиля хотело бы использовать сирийских друзов как свою «пятую колонну» в Сирии, но пока ставка на это этноконфессиональное меньшинство не оправдывается.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на провокационные заявления израильского руководства, сирийские друзы продолжают заявлять, что их «киблой» (то есть точкой притяжения) является Дамаск, и они намерены оставаться сирийцами, хотя и напряженность в отношениях с переходным правительством продолжает нарастать.

В субботу после инцидента в пригороде Дамаска Джарамане, когда два боевика местных друзских группировок убили сотрудника Службы общественной безопасности (СОБ — полиция) сирийского правительства, этот населенный пункт был блокирован правительственными войсками.

В ситуацию решил вмешаться Израиль, представив себя в качестве «защитника друзов». Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац тогда заявил, что дал указание военным подготовиться к походу на Джараману и к поддержке друзов, если сирийские войска начнут зачистку пригорода.

«Мы не позволим радикальному исламскому режиму в Сирии нанести вред друзам. Если режим нанесет вред друзам, мы нанесем по нему удар», — заявил Кац.

Глава военного ведомства также заверил, что «обязуется перед нашими братьями-друзами в Израиле» сделать все возможное, чтобы не допустить причинения вреда «их братьям-друзам в Сирии», и намерен предпринять все необходимые шаги для обеспечения их безопасности.

«Коридор Давида»

Израиль пытается воспользоваться нестабильной обстановкой в Сирии, чтобы окончательно уничтожить страну, которая в будущем может представлять угрозу для еврейского государства.

События 7 октября 2023 года сильно изменили Израиль, прежде всего в оценках собственной безопасности и мер по ее обеспечению. И теперь, возможно, сохранение в соседних странах хаоса вместо стабильности для Тель-Авива кажется лучшим вариантом для того, чтобы купировать любые будущие вызовы.

Израильское руководство не было заинтересовано в падении режима Асада, считая, что это приведет к опасной турбулентности у границ. Теперь оно все делает для того, чтобы новые сирийские власти не смогли стабилизировать обстановку, и даже желает, чтобы Сирия как государство перестало существовать в принципе, распавшись на несколько враждебных друг другу образований.

Конечно, при таком раскладе отдельные «брызги» этих конфликтов могут задеть и Израиль, но это точно не будут волны, подобные «потопу Аль-Аксы», и противодействовать им станет гораздо легче.

Об этих планах Израиль говорит прямо и не стесняясь.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар публично озвучил предпочтение правительства Нетаньяху о раздробленной Сирии. В своей речи на саммите ЕС — Израиль Саар призвал к разделению страны на отдельные автономные государства в соответствии с предполагаемыми этническими и религиозными границами. Это, по его словам, важно для защиты меньшинств страны, которые находятся под угрозой со стороны нового правительства.

План расчленения Сирии уже получил в Израиле неофициальное название «коридор Давида».

Он предполагает на первом этапе создание зоны безопасности на юге Сирии в пограничных с Израилем провинциях Даръа и Кунейтра. На эту зону смогли бы опереться друзы в соседней провинции Сувейда, где они составляют большинство. Так сформировалась бы сплошная полоса израильского контроля на юге Сирии, а друзы стали бы местной опорой Израиля, как в свое время ливанские христиане — марониты в марионеточном государстве Южного Ливана до 2000 года.

О реальности запуска первого этапа сценария говорят ультимативные требования, озвученные правительством Нетаньяху по поводу и вывода всех вооруженных сил нового сирийского правительства из южных районов Сирии.

На втором этапе «коридор Давида» планируется продлить по пустынным районам вдоль границы с Ираком, опираясь на американскую базу Эт-Танф. Этот пояс безопасности должен обеспечиваться арабскими племенами, входившими в проамериканскую «Свободную сирийскую армию», базирующуюся на Эт-Танф, и быть протянут до территорий контролируемой курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» на северо-востоке Сирии.

Таким образом Израиль будет отрезан от Ирака с его многочисленными шиитскими проиранскими группировками сплошной полосой союзных ему и США сил, а «исламистское» правительство в Дамаске изолировано.

Для этого и алавиты в провинциях Тартус и Латакия также, согласно этому плану, должны отделиться от Сирии, образовав свое квазигосударство.

В связи с этим уже появились вбросы в западной прессе о том, что якобы Израиль хотел бы, чтобы российские базы в Сирии остались, и ведет переговоры об этом не только с самой Россией, но и США.

Очевидно, здесь намек на то, что российская сторона должна стать куратором «алавитского государства», в то время как США по-прежнему будут опекать курдское, а Израиль — друзское, соединенные между собой «коридором Давида».

Но направленность этих информационных провокаций также в том, чтобы представить Россию соучастником раздела Сирии и испортить фон отношения Москвы как с Дамаском, так и с иными арабскими государствами, а также Турцией.

Тем не менее большое количество публикаций в поддержку отделения алавитов от сирийского государства в русскоязычном сегменте различных соцсетей добавляет этому вбросу правдоподобности.

Друзы между молотом Тель-Авива и наковальней Дамаска

Далекоидущие планы Израиля встретили серьезное препятствие в лице самих сирийских друзов.

Друзы южных провинций и силы Джарамана оперативно отвергли любую внешнюю помощь, подтвердив единство и неделимость Сирии. Позже в друзских районах прошли демонстрации под сирийскими флагами против заявлений Нетаньяху и Каца.

Как сообщил ИА Регнум Ален Сааб, российский исследователь друзской общины, имеющий друзские корни, примечательно, что именно группировки и влиятельные политические фигуры друзов из региона Ас-Сувейды выступили посредниками в разрешении конфликта между населением Джараманы и Службой общественной безопасности (СОБ) переходного правительства.

В частности, значимую роль сыграл Лайт Аль-Балус — влиятельная друзская политическая фигура и лидер группировки «Силы шейхов достоинства» («Риджаль аль-Карама»), который стал де-факто посредником между Дамаском и Джараманом.

Таким образом, постоянные контакты между друзскими лидерами и СОБ, по словам эксперта, помогли избежать излишнего кровопролития и эскалации: сейчас в районе Джарамана царит тишина, подразделения Службы общей безопасности полностью вошли в центр района и установили КПП, а местные силы и Дамаск предпринимают дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.

В свою очередь лидер друзов в Ливане Валид Джумблат, который также имеет большое влияние и среди друзских общин Сирии, и Израиля, заявил в воскресенье, что вскоре посетит Сирию, чтобы встретиться с ее временным президентом Ахмедом аш-Шараа и поспособствовать снятию напряженности в сообществе друзов этой страны и помочь разрешить все споры между ней и Дамаском.

«Свободные сирийцы должны быть осторожны с заговорами Израиля», — заявил он на пресс-конференции в воскресенье, обвинив Израиль и премьер-министра Нетаньяху в создании религиозного раскола и хаоса в Сирии.

С другой стороны, как заметил Ален Сааб, населенная друзами провинция Ас-Сувейда действительно играет в собственную игру, при необходимости пользуясь политической поддержкой израильских друзов. Природа этой «игры» заключается в систематическом давлении на Дамаск для получение некоторых автономных привилегий в общем сирийском контексте.

При этом связь сирийских друзов с израильскими не следует приравнивать к связи сирийских друзов и собственно Израиля.

У многих сирийских друзов действительно есть родственники на оккупированных Израилем Голанских высотах, об аннексии которых объявил Тель-Авив. Однако здесь надо обратить особое внимание на то, что среди друзов той части Голанских высот сохраняется сирийское национальное самосознание. До сих пор друзы с Голан не служат в израильской армии и в большей части не имеют израильского гражданства.

В то же время нельзя недооценивать и деятельность израильских спецслужб, прежде всего Моссад, который использует некоторых израильских друзов для создания произраильских сетей среди друзского сообщества Сирии.

Очевидно, ориентированной на Израиль структурой можно считать т. н. «Военный совет» Сувейды, созданный еще в декабре, но наиболее громко заявившей о себе после оглашения планов Израиля по разделу Сирии.

Однако влияние этой группировки среди сирийских друзов незначительно, хотя в его рядах есть и высококвалифицированные военные, которые проходили подготовку на американской базе Эт-Танф еще в 2023 г.

«Горная бригада» и «Силы шейхов Карама» значительно превосходят эту фракцию. Несмотря на ее активный пиар (не без помощи израильских информационных ресурсов), на данный момент эту структуру, по официальным заявлениям, поддерживают четыре деревни и ряд фактически никому не известных группировок.

Никакой поддержки от крупных вооруженных формирований и религиозных лидеров у «Военного совета» также нет.

Ключ от проблемы — в Дамаске

Однако то, на чьей стороне в итоге окажутся друзы, во многом будет зависеть от самих новых сирийских властей.

С одной стороны, у арабов-суннитов и друзов нет такого антагонизма, как у суннитов с алавитами, и можно говорить о гораздо большем взаимопонимании.

Большинство друзов не поддерживало режим Башара аль-Асада и не участвовало на его стороне в гражданской войне. Скорее, наоборот, на последнем этапе конфликта вооруженные формирования друзов открыто выступили против Асада, продвинувшись в сторону Дамаска, разоружая части рухнувшего правительства.

С другой стороны, у друзов, безусловно, остается недоверие к «исламистскому» правительству в Дамаске.

У друзов уже был негативный опыт взаимодействия с группировкой «Джабхат ан-Нусра»* еще до того, как она превратилась в «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ)*.

Так, под давлением джихадистов общины друзов в Идлибе были вынуждены принять ислам (хотя, к слову, для этого было достаточно заявления их лидеров и не требовалось доказательств от каждого друза). А несколько отрядов друзов, сражавшихся в рядах оппозиции на юге Сирии, были окружены и захвачены радикалами, после того как их объявили «вероотступниками», и лишь вмешательство иных повстанческих фракций позволило им сохранить жизнь и снова оказаться на свободе, но после этого друзы уже не вступали в ряды вооруженной оппозиции.

Сейчас многие проблемы между новыми властями и друзами урегулированы.

В частности, в январе в провинции Сувейда были размещены Силы общественной безопасности (СОБ) переходного правительства, хотя до этого друзы препятствовали их вводу в регион.

Также и Силы департамента военных операций присутствуют в Сувейде, в том числе занимаясь разделением враждующих группировок друзов и местных племен бедуинов. Но именно группировки друзов — по-прежнему ключевой гарант безопасности в провинции, хотя и Дамаск скорее не возражает, чтобы некоторые фракции помогали службам безопасности, так как это может ускорить их интеграцию и создать заслон угрозам Израиля.

Но недоверие не только остается, но и в целом нарастает.

Так, по словам эксперта Алена Сааба, друзы изначально относились к ХТШ* хоть и с некоторой опаской, но и с надеждой.

«Сейчас, на мой взгляд, все больше опасаются ХТШ*, — отметил эксперт, — но Джулани (аш-Шараа) воспринимается как бы в отрыве (от группировки, которую возглавлял. — Прим. ред.) и более положительно».

В целом, как отмечает Сааба, среди друзов пока сохраняется осторожная поддержка новых властей Сирии, но после создания «Военного совета» и конфликта в Джарамане, слышны призывы к силовому решению друзского вопроса со стороны наиболее радикальных элементов из ХТШ*, «и это серьезно бьёт по поддержке Дамаска среди друзов».

По мнению эксперта, если новая власть сможет каким-то образом купировать всю эту дезинформацию и фейки, то произойдёт потепление.

Если нет, то с одной стороны Израиль, а с другой радикалы сами «сконструируют конфликт».

Но в любом случае Израиль продолжит давление на Сирию, используя информационное пространство для разжигания ненависти к друзам со стороны арабов-суннитов и, наоборот, с целью расширения этноконфессионального конфликта и дальнейшего разделения Сирии.

*Организация признана террористической в РФ