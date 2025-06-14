Иран и Израиль продолжают обмен ударами. После вчерашней массированной атаки на иранскую военную и ядерную инфраструктуру Тегеран ответил зеркально, нанеся удары по командным пунктам израильской армии (включая комплекс управления Хакирья) и Генштабу. Атаковал — в отместку за удар по обогатительному заводу в Натанзе — ядерный центр в Димоне.

ИА Регнум

Однако за рамками внимания осталась другая, не менее интересная баталия. На иранской территории развернулась шпионская операция, которая во многом предопределила успех первых этапов израильской операции.

Ложный след

Несколько недель назад по иранским ресурсам прокатилась непримечательная, на первый взгляд, новость.

Компьютерный специалист Армин Рад (также известный под псевдонимом Аюб Тайтиз) был арестован иранской контрразведкой по обвинению в подлоге и обмане спецслужб.

Рад, в течение последних лет тесно сотрудничавший с иранской киберполицией и КСИР и считавшийся одним из придворных хакеров, придумал весьма необычный способ заработка.

Он создавал в соцсетях аккаунты, якобы принадлежавшие эмигрантским оппозиционным силам и группировкам — «Организации моджахедов иранского народа» и «Шахской ассамблее Ирана» («Тондар»), — выкачивал из них информацию и заявлял об успешных «взломах» противников.

Выкачанные Радом данные поступали в контрразведку и использовались в том числе при планировании оперативных мероприятий. Тем более, что в своих отчетах тот не скупился на детали и подробности: прописывал условные явки и пароли, «выявлял» схемы операций, якобы направленных против иранских властей.

Притом отсутствие арестов «по следам» разоблачений Рада объяснялось просто — взламываемые им аккаунты якобы принадлежали сугубо зарубежным деятелям подполья, а агентура на территории Ирана пользовалась другими средствами связи.

Разоблачили «призрачную сеть» случайно — после того как Рад «зачастил» с разоблачениями, которые при последующей проверке не находили подтверждения.

Реальный ущерб от дезинформации иранским властям еще предстоит подсчитать. Пока Раду вменяют не самые тяжелые статьи национального уголовного кодекса (такие как вымогательство и хулиганство), но обвинение может быть утяжелено.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3970745" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Некоторые ракеты, выпущенные Ираном по Тель-Авиву, попали в штаб-квартиру израильского военного министерства

Контрразведку сильно уязвил факт, что она столько времени охотилась за агентурной сетью, которой никогда не существовало в реальности.

Особенно в условиях, когда у них под боком (как выяснилось несколько позже) действовали вполне реальные противники, которым Рад волей-неволей подыграл.

Тайный ввоз оружия

За несколько месяцев до начала операции «Львиная сила» Израиль организовал заброску на иранскую территорию нескольких групп разведчиков «Моссад» и армейских коммандос. Тель-Авив поставил перед ними амбициозную задачу: «открыть небо» для ударной авиации.

В рамках первого этапа операции агенты контрабандой ввезли в Иран большое количество специализированного оружия, предназначенного для вывода из строя систем ПВО и ПРО и рассредоточили его по всей стране.

Вблизи позиций иранских зенитных комплексов были размещены средства наведения помех, на базе фургонов и внедорожников оборудовали системы пуска БПЛА-камикадзе.

Для скрытного проведения операций в некоторых районах страны были дополнительно завербованы местные жители — главным образом, представители этнических и религиозных меньшинств.

Результат диверсии даже превзошел ожидания израильского командования. Заброшенным агентам не только удалось остаться в тени вплоть до старта операции, но и дотянуться до объектов, преодолеть защиту которых казалось невозможным.

Так, израильтяне смогли атаковать базу Аспехбад, расположенную недалеко от иранской столицы — ту самую, на которой размещались передовые баллистические ракеты, лишь недавно поставленные Ираном на вооружение.

По некоторым данным, та же группа участвовала в «подсвечивании» объекта, на котором 13 июня проходило совещание высокопоставленных офицеров КСИР.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/9NPdkEKGK" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Иран запустил не менее сотни ракет по Израилю

В результате последующего удара погибли командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, командир войск БПЛА Тахер Пур и командующий ПВО Дауд Шайхян.

Это позволило на какое-то время не только ослепить, но и фактически обезглавить воздушную оборону Ирана, открыв дорогу следующим волнам израильских истребителей.

Охота на диверсантов

Однако развить успех диверсантам, судя по всему, не удалось. Тегеран оперативно заглушил мобильную связь и интернет, затруднив управление дронами, которые запускали диверсанты.

ПВО Ирана, несмотря на понесенный в ходе начального этапа операции урон, якобы сумело сбить несколько израильских самолетов и взять в плен пилота. Последующие заходы израильской авиации в иранское воздушное пространство проходили уже в условиях плотного заградительного огня.

Позднее иранские силовики сообщили о перехвате нескольких подозрительных транспортных средств в разных частях страны. Так, вблизи Зенджана был остановлен фургон с БПЛА, в Керманшахе — зарегистрированный на местного жителя автомобиль, в которой были оборудованы пусковые контейнеры.

Сообщается также о поимке части диверсантов и их пособников. И задержания продолжаются. Обыски и проверки начаты в полицейских управлениях приграничных районов, в автомастерских и на таможне — везде, где Израиль гипотетически мог внедрить свою агентуру.

В целом иранские спецслужбы смогли — пусть и не без сопутствующих потерь — сдержать удар. Теперь они делают свой ход. И масштаб ожидается, по крайней мере, не меньший, чем операция израильтян.