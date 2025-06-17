То, что нынешний саммит G7 не будет похож на предыдущие, было понятно ещё задолго до того, как мировые лидеры прилетели в канадскую провинцию Альберта. Но реальность превзошла даже эти ожидания.

Иван Шилов ИА Регнум

СМИ в унисон сообщили, что из-за разногласий президента США Дональда Трампа с коллегами по целому ряду принципиальных вопросов, включая украинский, «семёрка» даже не ведёт работу по подготовке совместного заявления, которое традиционно выпускали по итогам саммитов. Вместо него опубликуют несколько коммюнике по отдельным темам.

Выступили Соединённые Штаты и против инициативы, выдвинутой Еврокомиссией, об установлении предельной стоимости российской нефти на уровне $45 за баррель вместо нынешних $60. А самостоятельно реализовывать её ЕС не будет, поскольку одностороннее снижение потолка цен для сообщества невыгодно, сообщили двое европейских дипломатов украинскому изданию «Европейская правда». ЕС продолжают импортировать энергоресурсы из России обходными путями. При этом Словакию и Венгрию, главных противников запрета на закупку российских нефти, газа и ядерного топлива, руководство Евросоюза выставляет чуть ли не предателями.

А теперь и ещё одно государство — член ЕС призывает быть готовыми к возобновлению поставок энергоресурсов из РФ после завершения украинского конфликта. Это Австрия, которую накануне посетил Владимир Зеленский. Там он услышал от президента Александра Ван дер Беллена, что республика не смогла бы дать военную помощь Киеву, даже если бы захотела, но заинтересована в участии в проектах по восстановлению Украины, «откровенно говоря, из собственных экономических интересов».

Трамп вообще выступил против ужесточения санкционного режима в отношении России. Комментируя своё решение, он заявил журналистам на полях саммита: «Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные суммы. Это не просто «давайте подпишем документ». Речь идёт о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто».

Сколько именно миллиардов потеряли американцы, чуть ранее в эфире CNN говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев — ущерб американских компаний из-за ухода с российского рынка составил $300 млрд.

И хотя президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на необходимости G7 работать над усилением санкций против России, даже среди сторонников Украины в «семёрке» в преддверии саммита мало кто верил, что в Канаде удастся предпринять какие-либо скоординированные действия по оказанию давления на Россию или поддержке Киева, признались изданию Politico европейские дипломаты.

Более того, как стало известно агентству Reuters, Белый дом остановил деятельность межведомственной группы, созданной для выработки стратегии давления на Россию для ускорения мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Она начала работу весной, но уже в мае фактически перестала функционировать, когда члены группы, среди которых были высокопоставленные чиновники Совета национальной безопасности администрации, поняли, что Трамп больше не хочет занимать конфронтационную по отношению к России позицию.

На полях саммита американский лидер вновь повторил, что исключение России из G8 было ошибкой, и выразил понимание причин, в силу которых Москва не испытывает большого желания вести диалог с теми, кто несёт ответственность за случившееся. Впрочем, российская сторона неоднократно повторяла, что формат G20 для неё более предпочтителен, чем G8, которая уже утратила свою значимость.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал G7 «мёртвым клубом».

Достаточно сравнить показатели «семёрки» по различным параметрам с показателями БРИКС, и причины такого заявления сразу станут ясны. Символично, что нынешний саммит G7 проходит в курортном районе Кананаскис, там же, где проходил саммит ещё G8 с участием России в 2002 году.

Трампу пришлось покинуть Альберту досрочно и вернуться в Штаты. Как заявил Макрон, решение его американского коллеги может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном.

«Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, конечно, не имеет никакого отношения к прекращению огня. Гораздо серьёзнее. Намеренно или нет, но Эммануэль всегда всё понимает неправильно», — написал Трамп в своей соцсети.

Но отъезд президента США, который стал для всех неожиданностью, действительно связан с ситуацией на Ближнем Востоке, подтвердила пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт, Трамп распорядился собрать Совет национальной безопасности и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома.

Впрочем, оставшимся в Кананаскисе политикам, возможно, это было даже на руку — так они смогли, как написало Politico, заняться наконец любимым делом: обсудить антироссийские санкции.

А вот кто наверняка точно не обрадовался такому повороту событий, так это Владимир Зеленский, поскольку их встреча с Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте сорвалась.

Утром 17 июня они должны были все вместе обсуждать ситуацию на Украине. Зеленский, как сам анонсировал, хотел попросить у американского лидера новую порцию вооружений. С момента прихода к власти 47-й президент США не выделял никакой военной помощи Киеву, пальму первенства в этом вопросе с весны перехватила Европа, потратив на эти цели больше средств, чем Вашингтон.

Положение Украины осложняет и конфронтация между Ираном и Израилем, и не просто потому, что на этот регион переключился фокус внимания мирового сообщества. По информации газеты The Wall Street Journal, Белый дом может направить предназначавшиеся Украине взрыватели для систем ПВО американскому контингенту на Ближнем Востоке.

А ведь всего неделю назад Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC жаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначенных ВСУ.

Как полагает каирский исследователь экономики Ахмед Адель, именно перераспределение Соединёнными Штатами ракет вынудит украинские власти пересмотреть свою позицию, а военная операция Израиля против Ирана обернётся катастрофой для киевского режима, поскольку ВС РФ продолжают занимать всё больше территорий.

«Зеленский не желает вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, но ему, возможно, всё равно придётся на это пойти, поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь», — написал он в статье для InfoBRICS.​​​​​​​

Аналогичную позицию разделает и украинское издание «Страна», также предупреждая, что конфликт на Ближнем Востоке отвлечёт внимание и ресурсы западных стран от Украины. К тому же рост цен на нефть укрепит экономику России и ослабит экономику стран ЕС — главных доноров Украины.

К слову, именно после начала операции Израиля против Ирана нефтяные котировки резко пошли вверх. А это, как отмечает Reuters, мешает европейским политикам вводить потолок цен на российские энергоресурсы.

Западные СМИ окрестили нынешний саммит G7 самым нестандартным за всю историю существования объединения из-за принципиальных разногласий между Трампом и остальными участниками.

Например, обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке президент США предпочёл с российским лидером Владимиром Путиным, позвонившим поздравить американского коллегу с днём рождения.

Похоже, «семёрка» уже окончательно утратила свою жизнеспособность и не представляет собой эффективный формат для решения ключевых для всего мирового сообщества проблем.