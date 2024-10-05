На Ближнем Востоке начался новый вооружённый конфликт — после серии артиллерийских атак в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала сухопутную операцию в Ливане против проиранской группировки «Партия Бога» («Хезболла»), Иран в ответ нанёс ракетный удар. По заверению израильской стороны, речь идёт о локализованных рейдах и ограниченной операции. Но мир вполне обоснованно опасается, что «точечная» акция Израиля обернётся новой большой войной в Ливане, уже третьей по счёту.

ИА Регнум

Как и в прошлую войну 2006 года, еврейское государство воюет не с государством Ливан, а с армией и политическими структурами шиитской «Хезболлы», во многом «заместившей» это государство.

В середине 1970-х некогда благополучная и процветающая страна, «Швейцария Ближнего Востока» с офисами банков и роскошными отелями, взорвалась, превратившись на полтора десятилетия даже не в «несостоявшееся государство», а в поле перманентной войны десятков религиозных, этнических и политических группировок разной степени радикальности. Спусковым крючком катастрофы стали группировки палестинских беженцев, укрывшихся в стране после побед Израиля над арабами.

Но в этой «битве всех против всех», напоминающей разве что Украину времён Гражданской войны или Сомали времён расцвета пиратства, еще не было «Хезболлы».

Нынешний главный враг Израиля появился на сцене именно тогда, когда соседи Ливана — Сирия и тот же Израиль — каждый по-своему «замирили» хаос в разрушенной войной стране (впрочем, сделав лишь хуже), а в конфликт косвенно оказались вовлечены две сверхдержавы — США и СССР.

«Мир Галилее» обернулся резнёй

В мае 1976 года по приказу президента Сирии Хафеза Асада, отца нынешнего главы республики, сирийская армия вошла в Ливан. Сирийцы и одна из главных участниц ливанской войны — Организация Освобождения Палестины (ООП) нашли общий язык, воюя против ливанских «правохристианских» группировок, ориентирующихся на страны Запада. «Стодневная война» 1978 года завершилась разделом страны на три сектора — правохристианского «Ливанского фронта», сирийцев и ООП. У ливано-израильской границы появился «Фатхленд» — «страна» ФАТХ Ясира Арафата, основной группировки в составе ООП. Израиль наносил удары, целясь по базам палестинцев, ООП била по северу еврейского государства.

В ответ на нападение палестинцев непосредственно на израильскую территорию, в 1978 году, Израиль начал первую военную акцию в Ливане — операцию «Литани». Тогда ООП выдавили из южного Ливана, на границе встали ооновские миротворцы из миссии ЮНИФИЛ.

Вторжение Израиля в Ливан в 1982

Но это была лишь пристрелка.

В 1982-м по приказу премьера Израиля Менахема Бегина и министра обороны Ариэля Шарона началось масштабное вторжение. В Израиле его называют «операцией «Мир Галилее», у северных соседей — Первой ливанской войной. Предпосылкой стали налёты ВВС Израиля на Ливан, в ответ ООП начали обстрел израильских городов из 130-мм дальнобойных пушек и систем «Град».

В июне 1982 года вглубь территории Ливана выдвинулись две колонны ЦАХАЛ — 25 тысяч человек и сто единиц бронетехники. Любопытно, что эта война была одним из дебютов беспилотной авиации: в разведке задействовали БПЛА IAI Scout и Mastiff. Дроны следили за вылетами с сирийских аэродромов и передвижением войск.

Сопротивление ООП было подавлено, и израильтяне вступили в схватку сирийскими «миротворцами» у Бейрута и в долине Бекаа. К концу июня 1982-го ЦАХАЛ начала осаду Западного Бейрута, где находилась штаб-квартира ООП. В итоге тяжелых боёв, повлекших многочисленные гражданские жертвы, город израильтянами был взят.

Надеждин Георгий/ТАСC Бейрут. 1 августа 1982 г

Войну остановила администрация Рональда Рейгана, который критически оценил действия израильских союзников. Вашингтон инициировал мирные переговоры, по результатам которых в сентябре 1982-го ООП согласилась покинуть Ливан. Израильтяне остались в своей «зоне безопасности» на юге, оттуда они ушли лишь в 2000-м. В Бейрут вместо сирийских войск и «милиций» вошли американцы и французы из миротворческой миссии ООН.

Но война и не думала завершаться. ООП, уходя, не только оставила политический вакуум, но и передала вооружения «дружественным ополчениям». Сирийская армия, как и израильская, не покидала занятых территорий. А там, где не распоряжались оккупанты, религиозные «милиции» продолжали ожесточённую междоусобицу.

Зоны контроля на 1983 год

16 сентября 1982 года произошла трагедия в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила в Западном Бейруте. Боевики из союзного Израилю движения «Катаиб» («Ливанская фаланга», организация христиан-маронитов) устроили в этих лагерях резню. Находившиеся поблизости войска ЦАХАЛ самоустранились, что дало основание обвинить «сионистов» в соучастии. Бойня в Сабре и Шатиле подстегнула взаимное озлобление. И в этот момент на место светской палестинской ООП пришёл новый, более серьёзный противник Израиля.

Аятолла исчезает, «Хезболла» появляется

Одна из ливанских общин долго воздерживалась от активного участия в междоусобице. Это были мусульмане-шииты.

В целом поддерживая действия ООП, они оставались как бы за кадром и в основном ограничивались защитой районов проживания своей общины. За это отвечало движение «Амаль» во главе с ливанским богословом иранского происхождения аятоллой Мусой Садром. Когда в 1978 году началась очередная эскалация, Садр начал искать пути примирения — сначала обратившись к сирийцам, а затем к Муаммару Каддафи. В «братском вожде Ливийской джамахирии» лидер ливанских шиитов, возможно, видел посредника.

В августе 1978-го аятолла Садр вылетел в Триполи, переговорил с Каддафи, после чего… пропал. Правительство Джамахирии объявило, что он вылетел в Италию, но там его следов не обнаружилось. Появлялись утверждения, что ливанский политик был застрелен по личному приказу Каддафи, семья Садра долго считала, что он жив и томится в тюрьме города Сабха. Как бы то ни было, «Амаль» был обезглавлен, а на первый план вышло другое шиитское движение — «Партия Бога», или по-арабски — «Хезболла».

В феврале 1979 года в Иране произошла Исламская революция. Власть в стране получили представители шиитского консервативного духовенства, провозгласившие «экспорт» революции в другие страны, где существовали шиитские общины, — Ирак, Йемен, Афганистан, Ливан. До сих пор неизвестно, когда именно появилось движение, известное сейчас как «Хезболла». В промежутке между 1980 и 1982 годом иранские спецслужбы вступили в связь с лидерами шиитской общины, оказав им помощь в создании собственной вооружённой группировки.

В 1982-м к движению присоединился 22-летний богослов из Горного Ливана Хасан Насралла, который, несмотря на молодость, уже успел побывать в состав центрального совета «Амаля». Будущего лидера «Хезболлы» в верности идеям исламской революции наставляли отцы-основатели движения — Субхи аль-Туфайли (самопровозглашённый «президент исламской республики» в долине Бекаа) и Аббас аль-Мусави, который считается ответственным за организацию похищения и убийства американского полковника Уильяма Хиггинса из миротворческого корпуса ООН.

Выход «Хезболлы» на широкую арену был бы невозможен без израильского вторжения 1982–1983 годов.

«Когда мы вошли в Ливан… там не было «Хезболлы». Шииты с юга встречали нас ароматным рисом и цветами. Именно наше присутствие там создало «Хезболлу», — вспоминал Эхуд Барак, премьер-министр Израиля в 1999–2001 годах, который в 1982–1983 гг был главой управления планирования генштаба и возглавлял военную разведку АМАН. В октябре 1983-го «Хезболла» дебютировала атакой террористов-смертников в разрушенном войной Бейруте — на казарму морской пехоты США и дом, в котором проживали французские миротворцы. Жертвами нападения стали 307 человек.

TASS/ AP Photo Израильские десантники патрулируют территорию в Бейруте, 1982г.

«Хезболла» посчитала, что именно из-за этих атак ЦАХАЛ к 1985 году вывел войска примерно из половины оккупированной территории южного Ливана. Позже шиитская группировка записала в свой актив решения правительств США и Франции о выводе войск. Параллельно «Хезболла» вела мини-войну с более умеренной шиитской группировкой — «Амаль».

«Гиена» против СССР

В отличие от ООП, «Хезболла» никогда не было союзницей Советского Союза. Напротив, в начале «публичной карьеры» шиитского движения случился инцидент, который продемонстрировал враждебность «Партии Бога». 30 сентября 1985 года в центре Бейрута среди бела дня были захвачены секретарь консульства СССР в Ливане Аркадий Катков, сотрудник постпредства Валерий Мыриков, атташе Олег Спирин и врач посольства Николай Свирский.

Советских дипломатов захватили в традициях гангстерских фильмов — их машину подрезал автомобиль злоумышленников, куда под дулами автоматов пересадили пленников. Катков пытался бежать, в него выстрелили, серьёзно ранив в ногу, и затащили в машину. Позже у заложника началась гангрена, и террористы расстреляли его. Изрешечённый пулями труп выбросили у бейрутского стадиона

Первая версия, которую выдвинула советская разведка, — имело место обычное, хотя и наглое ограбление (типичное, учитывая уровень криминала в разрушенном войной Бейруте). Но вскоре произошедшее было квалифицированно как террористическая атака.

А вскоре дали о себе знать и террористы.

Ответственность взяла на себя группа во главе с бывшим активистом ООП, ливанским шиитом Имадом Мугнией по кличке «Гиена». Это была известная личность — с 13 лет он состоял в организации Арафата, и именно Мугние руководство ООП при эвакуации в 1982-м поручило передачу палестинских вооружений «родственным» ливанским ополчениям. И тот же «Гиена» собственноручно расстрелял Аркадия Каткова. Группа Мугнии выдвинула требование: Москва должна надавить на Сирию, заставив её прекратить наступление на севере Ливана.

Советский посол связался с Арафатом и передал ультиматум Москвы — освободить захваченных дипломатов. Но обращение было «не по адресу». Как выяснила наша разведка, за нападением и вообще за группой «Гиены» стояла «Хезболла».

Операцию по поиску и освобождению дипломатов вела резидентура КГБ в Бейруте под руководством полковника Первого главного управления Юрия Перфильева. В поисках нашим разведчикам помогли дружественные ливанцы — наследный лидер друзской Прогрессивной социалистической партии Валид Джумблат и руководство компартии. К силовой части готовили переброшенную в Ливан группу бойцов недавно созданного «Вымпела».

Одновременно шла операция прикрытия — Москва на высшем уровне имитировала исполнение требований террористов: генсек Михаил Горбачёв провёл переговоры с Хафезом Асадом о приостановке наступления сирийцев в Ливане.

Тем временем удалось выяснить заказчика акции «Гиены» — это был один из лидеров «Хезболлы» шейх Масуд Фадлалла. На переговоры в его штаб в южном пригороде Бейрута выдвинулись вооружённые советские спецслужбисты во главе с полковником Перфильевым. Первая встреча окончилась ничем — Фадлалла «ушёл в несознанку» и обещал помянуть заложников в молитвах. Во время второй встречи с шейхом группа Перфильева применила психологическое давление.

Как рассказывал сам полковник в интервью «Российской газете», он сказал шейху: если к празднику 7 ноября дипломатов не освободят, то терпение Советов лопнет и советская ракета может «непреднамеренно упасть» — например, в священном для шиитов иранском городе Кум. Через два дня измученных заложников высадили в центре Бейрута — и тут же эвакуировали в Москву.

Инцидент был исчерпан, но «Гиена» не только не был ликвидирован, но и продолжил делать карьеру. Имад Мугния дослужился до поста начальника спецслужб «Хезболлы», «удостоившись» попадания в список 25 самых опасных террористов по версии ФБР.

Именно он стоял за взрывом в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1992-м (29 погибших, 242 раненых) и атакой на военную базу США в Саудовской Аравии в 1996-м (20 погибших). «Не забыл» Мугния и о нашей стране — по мнению ливанских властей, именно «Гиена» стоял за атакой террористов на российское посольство в 2000 году.

Ликвидировали шефа разведки «Хезболлы» в 2008-м. Он взорвался в машине, когда возвращался с банкета в иранском посольстве по случаю 29-летия Исламской революции. Источники Le Figaro считали, что Мугнию устранили сирийцы.

«Хезболла» заполняет вакуум

Параллельно с «акциями прямого действия» шиитская группировка вела и обычные боевые действия — ведь благодаря поддержке Ирана она стала одной из наиболее боеспособных «милиций» Ливанской войны.

Военные действия в Ливане между христианами и мусульманами продолжались до 1990 года. Итогом конфликта стало заключение Таифских соглашений в ноябре 1989 года, разоружение большинства мусульманских и христианских формирований и создание нового правительства. Но «Хезболла» попало в число тех «участников сопротивления», которые по соглашениям могли и не складывать оружия.

Усилению «Хезболлы» способствовал постепенный вывод израильских войск с территории южного Ливана, где после того, как в 2000-м ЦАХАЛ ушла, впоследствии было создано «государство в государстве» — зона под фактическим управлением группировки.

Движение «Хезболла» которое под руководством шейха Хасана Насраллы обзавелось не только властными структурами, параллельными официальному ливанскому государству, но и полноценной армией, решило вступить в непосредственную схватку с «сионистским образованием». И произошло это не сейчас, а гораздо раньше, в середине нулевых. Впрочем, это тема для отдельного рассказа.