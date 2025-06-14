С большей долей вероятности мы наблюдаем первые всполохи большой войны на Ближнем Востоке. О ней много говорили за последний год, но она казалось маловероятной.

Иван Шилов ИА Регнум

После прихода в Овальный кабинет Дональда Трампа, казалось, забрезжил свет прекращения конфликта в Газе и ядерная сделка с Ираном. Но это оказалось лишь иллюзией, и новая американская администрация попала в капкан Биньямина Нетаньяху. И теперь Соединенные Штаты также могут быть втянуты в разворачивающуюся новую ближневосточную трагедию, точнее, ее новый этап.

Ситуация в регионе развивается по наиболее эскалационному сценарию после того, как ночью в пятницу Израиль начал свою операцию против Ирана (ИРИ). Под предлогом предотвращения иранской ядерной программы (а у Армии обороны Израиля нет возможностей для нанесения реального непоправимого ущерба иранским ядерным объектам, находящимся глубоко под землей) Израиль совершил атаки против физиков-ядерщиков, генералов армии Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В первые часы казалось, что Исламской Республике был нанесен смертельный удар, который ее полностью обезвредил, подавил ПВО, уничтожил запасы и пусковые позиции баллистических ракет.

Но уже вечером в тот же день последовал ответ. Сперва первая волна иранских ракет преодолела израильскую ПВО и поразила цели. Всего ракет было 45 и можно было предположить, что это всё, что уцелело после израильских ударов. Но затем последовала вторая волна, третья и так далее.

В субботу с рассветом удары по Израилю продолжались, а ракеты продолжали падать на израильские военные базы и города. Очевидно, что воздействие израильской авиации на иранский военный потенциал было сильно переоценено.

Израиль также продолжал атаки на Иран. Особенно массированным ударам уже в субботу подвергался город Тебриз. Но с вечера пятницы, наряду с пусками ракет по Израилю, в Иране вдруг заработало ПВО, которое стало сбивать израильские беспилотники, также было заявлено об уничтожении нескольких истребителей.

Таким образом, ПВО ИРИ также не было физически уничтожено, а лишь временно заглушено в результате кибератаки Израиля, но смогло восстановить работу.

Показательно, что основной урон, а именно убийство физиков-ядерщиков, генералов КСИР и армии Ирана, был нанесен не израильскими ВВС, а запусками БПЛА-камикадзе с территории самой ИРИ. Поэтому успех сопутствовал не столько израильским ВВС, сколько разведке.

В этом контексте показательна ситуация с хуситами, которые смогли не допустить проникновения израильской и американской агентуры на свою территорию, а потому и массированные удары ВВС Израиля и США не смогли причинить им сколь-нибудь значимый ущерб.

В Исламской Республике к вечеру пятницы заработала не только ПВО, но и спецслужбы, провалившие по сути первый этап противостояния с Израилем, но наконец начавшие перехватывать грузовые автомобили, начиненные дронами, которые использовала агентура «Моссада».

Неудачник Дональд

Теперь можно предположить, что «ядерная сделка» между США и Ираном стала фактически невозможна. Хотя следует оговориться: несмотря на признаки начавшейся на Ближнем Востоке большой войны, еще возможен откат назад и даже возобновление переговоров между США и Ираном, хотя, безусловно шансы на это невелики. Но точно так же и израильская атака на Иран прежде казалась маловероятной.

Очевидно одно: мечта Трампа получить, как и его предшественник Барак Обама, нобелевскую премию мира становится всё более иллюзорной.

Вместо установления мира на Ближнем Востоке новая американская администрация, по сути, становится разжигателем нового и гораздо более опасного конфликта. А весь прогресс на переговорах с Ираном в один миг сводится на нет.

Однако следует иметь ввиду, что Трамп, вероятно, был действительно искренен в своем стремлении закончить ближневосточные конфликты, заключить сделку с Ираном и вывести, наконец, американские войска из региона.

Но самоуверенность его подвела, а израильский премьер смог начать манипулировать им точно так же, как манипулировал Байденом, взяв теперь «в заложники» и нового президента США.

Трамп полагал, что способен контролировать израильского премьера, но Нетаньяху лишь некоторое время играл в поддавки, демонстрируя восприимчивость к сигналам из Вашингтона, а затем, когда час настал, поставил Трампа в известность, что ждать он больше не может.

И если он сейчас не начнет давно запланированную операцию против Ирана, момент будет упущен, поэтому Израиль не намерен ожидать разрешения от Вашингтона, так как обратный отсчет уже начался. Американской администрации в такой ситуации оставалось только принять правила игры, которые установил Нетаньяху.

Хотя и сам израильский премьер рисковал.

Недавний визит Трампа в страны Залива продемонстрировал, что Вашингтон в определенной степени готов пожертвовать отношениями со своим главным ближневосточным союзником — Израилем. В еврейском государстве также опасались, что Трамп в итоге может окончательно отвернуться от них.

Но именно этот аспект давал еще больше стимулов Нетаньяху для начала военной операции против Ирана. Да, был риск, что Трамп ее не поддержит, сделав окончательно ставку на своих арабских союзников, но в итоге риск оказался оправдан, и американская администрация так и не нашла в себе силы пойти вопреки устоявшейся на Ближнем Востоке линии.

Теперь уже арабские союзники Соединенных Штатов, обещавшие триллионы долларов инвестиций, с недоумением смотрят на то, как Трамп своими заявлениями о поддержке действий Нетаньяху «обнуляет» все данные им всего несколько недель назад обещания не допустить эскалации в регионе, подставляя и их под возможный удар иранских ракет и дронов.

Исламская Республика уже давала понять, что любая атака Израиля на нее будет рассматриваться как совместная агрессия США и еврейского государства, а значит и американские военные базы в Бахрейне, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии станут для Тегерана законными целями.

Естественно, Израиль подбрасывает дрова в огонь, распространяя информацию об участии американских расчетов ПВО в отражении иранских атак и о полном согласовании своих действий с Соединенными Штатами.

Таким образом он рассчитывает спровоцировать Иран провести операции против американских военных объектов и втянуть Вашингтон в противостояние на своей стороне. Трамп же сам дает еще больше поводов Тегерану для этого своими необдуманными комментариями.

«Сегодня 61-й день. Я дал Ирану 60 дней, чтобы заключить сделку. Они должны были это сделать! Я сказал им, что делать, но они просто не смогли. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!», — заявил американский президент, перечеркнув все попытки госдепартамента «откреститься» от атак Израиля на Иран.

Очевидно, что, заявляя подобное, Трамп был также дезинформирован Нетаньяху по поводу результатов первой волны атак Израиля на Иран.

Казалось, что, если Иран не ответил в первые часы залпом всех своих баллистических ракет, то и отвечать ему уже нечем: ПВО подавлено, а каждая минута промедления дает возможности израильским ВВС выводить из строя всё новые и новые пусковые установки иранских ракет. Однако иранские возможности маскировки и противодействия ударам были явно недооценены, и массированный ответ последовал.

Подобные заявления были бы, наверное, уместны на фоне запаниковавшего и парализованного иранского руководства, оставшегося с разгромленными площадками баллистических ракет и лишенного ядерной инфраструктуры.

Но они оказались явно не к месту в контексте нескольких волн атак сотен баллистических ракет падающих на города Израиля в прямом эфире, с которыми израильская ПВО вместе с американскими расчетами THAAD ничего не могли сделать.

Триумф или крах

Нетаньяху же выглядит гораздо увереннее Трампа в продвижении собственной линии. Он решился на операцию, когда затягивать ее уже не было возможности, несмотря на увещевания из Вашингтона.

Иранская контрразведка могла вот-вот выявить сети «Моссада» в стране, иного шанса нанести подобный удар могло уже не представиться — и Нетаньяху решил сыграть ва-банк.

В первые часы казалось, что ему всё удалось сделать так, как планировалось. Иран казался полностью обезоруженным и нейтрализованным. Но удары ракет по Тель-Авиву оказались холодным душем и вновь возвращают израильского премьера к его обычному положению, когда ему вновь придется идти по самой грани под угрозой падения в пропасть.

Во-первых, Израиль не смог достичь цели по уничтожению иранской ядерной инфраструктуры. Об этом сообщают в том числе и западные издания и аналитические центры. Действительно наземные составляющие этих объектов были серьезно повреждены, однако основные производства находятся глубоко под землей и остались в неприкосновенности.

Это значит, что, если Нетаньяху не сможет вовлечь в прямой конфликт с Ираном Соединенные Штаты с их стратегическими бомбардировщиками и сверхмощными бомбами, то Исламская Республика не только не отдалится от создания ядерной бомбы, но очевидно примет решения создать ее в максимально короткие сроки с прицелом на практическое применение в случае надобности, а не просто ради устрашения.

Во-вторых вместо уничтожения иранских баллистических ракет Нетаньяху спровоцировал их падение на головы израильтян. Израиль никогда в истории не подвергался подобным массированным атакам с разрушениями в городских кварталах и попаданиями в центры принятия решений, таких, как министерство обороны.

Теперь все знают, что Израиль, говоря словами Трампа, это «опасное место», у которого нет защиты, а поэтому инвестировать в эту страну, располагать там производства, открывать офисы слишком рискованно.

Все достижения Израиля как передовой страны Ближнего Востока теперь сведены на нет, и еврейское государство будет жить в новую эпоху постоянных угроз и экономических кризисов с инфляцией, безработицей и отъездом жителей в Европу и Америку.

Но, тем не менее, у Нетаньяху по-прежнему есть стимул идти по пути эскалации. Ему уже нечего терять. В случае неудачи его ждет тюрьма в Израиле и невозможность найти убежище за рубежом из-за «черных меток» МУС.

Но успех гарантирует ему возможность заявить о себе как о «новом Давиде», поразившем «Гоалифа», и уничтожившем главного врага Израиля. И эта надежда дает ему уверенность, что в один момент он превратится из подозреваемого в спасителя Израиля, обеспечившего, наконец, безопасность еврейского государства на десятилетия вперед, и за это он будет не только прощен, но и прославлен.

Но и здесь, конечно, есть нюансы.

Атака на Иран стала возможной лишь потому, что очередная попытка если и не уничтожить ХАМАС окончательно, то нанести ему чувствительное поражение, окончилась ничем — лишь очередными убийствами гражданских.

Гораздо более слабый, чем «Хезболла» и тем более Иран, ХАМАС оказался слишком крепким орешком для израильского премьера, разгрызть который он не в состоянии.

Именно поэтому Израиль вынужден прибегать к новой стратегии, пытаясь размыть поддержку ХАМАС изнутри и поддерживая в самой Газе все враждебные ему силы, вплоть до аффилированных с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) группировок. Передавая им оружие, а также используя агентов ФАТХ для подрывной деятельности и организации протестов.

Но, очевидно, и этот путь не приводит к нужному результату, а начинает приносить новые репутационные и не только потери.

Параллельно израильским операциям в Сирии также были поставлены серьезные преграды. После того как Дональд Трамп встретился с Ахмадом Аш-Шараа в Эр-Рияде, активность израильтян в Сирии резко снизилась. А заявления израильских друзов по теме друзов сирийских стали вместо конфронтационных примирительными.

Нетаньяху нуждается в продолжении войны, и от этого зависит его политическое будущее и свобода. Когда все варианты продолжения если не эффективных, то как минимум эффектных операций, зашли в тупик, оставалась иранская карта, которую он и был вынужден разыграть.

Конечно, удары по Ирану не уничтожат его ядерной инфраструктуры, да и у Израиля цель другая — «перевернуть стол» и начать новый виток масштабного противостояния на Ближнем Востоке. Который может открыть для Тель-Авива новые возможности, а может и привести к краху.

Без красных линий

Но, к слову, в подобном же положении оказалась и Исламская Республика.

Иран, подвергшийся ударам и вновь оказавшийся уязвимым перед ними, был поставлен перед диллемой — принять это положение и заявить о своем поражении перед угрозой дальнейших скоординированных атак со стороны Израиля и США или бросить им вызов, продолжить борьбу, пусть и в неравном положении, но демонстрируя волю и готовность нарушить все красные линии, вплоть до большой войны на Ближнем Востоке.

Под прикрытием, переговоров по ядерной сделке (вне зависимости от реального желания Трампа, они были фейковыми по сути) Нетаньяху начал атаку, когда шла подготовка к очередному их раунду в Омане, и Иран не ожидал подобной атаки.

Теперь же Исламская Республика считает, что вправе отвечать на подобное вероломство любыми средствами. И здесь уже положение нынешнего иранского руководства становится похожим на положение Нетаньяху в Израиле: атаки не оставили Тегерану иного выбора, кроме жесткого ответа.

Любое проявление слабости оттолкнет от иранского руководства ту часть населения, которая считается преданной идеалам исламской революции, и оставит власть один на один с оппозиционно настроенными гражданами, число которых на фоне ухудшения экономической ситуации все возрастает.

Брошенная же Нетаньяху перчатка дает Ирану шанс консолидировать большинство граждан вокруг идей исламской революции и противостояния с Израилем и США, как высший миссии Исламской Республики. А любое отступление от такой позиции грозит разрушить государство через запуск сценариев «цветных революций».

Поэтому нынешние события на Ближнем Востоке действительно могут быть прологом большой войны.

Россия верна договорённостям

Для России эти события — также серьезный вызов, который заставляет делать определенный выбор между странами-партнерами.

Заявления российского МИД дают ясно понять, что Российская Федерация будет верна своим договоренностям с Исламской Республикой, которая подверглась «ничем не мотивированной» агрессии со стороны Израиля.

Последний же буквально перед нападением на Иран снова попал в скандал, когда его посол в Германии заявил о помощи Киеву в виде поставок ЗРК «Пэтриот», ранее состоявших на вооружении собственной армии.

Безусловно, для России важно не допустить краха Ирана, так как потерять второго союзника после падения режима Асада Москва уже не может себе позволить.

Поэтому поддержка Тегерану будет оказываться не только на словах, хотя и очевидно, что РФ не станет вступать в прямой конфликт на Ближнем Востоке с Израилем или США. Именно в этих рамках Россия и будет действовать.

Кроме того, для российской дипломатии это важный урок, который позволяет учиться на чужих ошибках, чтобы их избежать. Это касается и отношения к «мирным» инициативам Трампа, которые, как в случае с Ираном, могут оказаться лишь прикрытием для чьих-то зловещих планов.