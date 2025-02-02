Эстонский министр обороны Ханно Певкур призвал ввести налог за использование Балтийского моря.

Иван Шилов ИА Регнум

«Например, когда вы едете в аэропорт… вы платите аэропортовый сбор, который входит в стоимость билета… Поэтому однажды, возможно, мы станем свидетелями того, что при прохождении через Датские проливы компании будут платить определённую сумму», — разъяснил глава прибалтийского военного ведомства агентству Reuters.

Как заявил Певкур, эти платежи могли бы стать чем-то вроде страхового взноса на случай повреждения подводных кабелей.

Эстонский министр, похоже, «оперативно» отреагировал на сообщение от 13 января об очередном ЧП с кабелем в Балтийском море — соединяющем Швецию, Литву, Германию и Финляндию. До этого на Балтике произошло ещё три подобных инцидента.

Коллеги Певкура из Швеции и Литвы, пользуясь случаем, бездоказательно обвинили Россию. Генсек НАТО Марк Рютте пообещал срочно развернуть на Балтике патрули альянса.

Всё это, в общем банально и ожидаемо, чего нельзя сказать о предложение Ханно Певкура «приватизировать» Балтику.

Конечно, министр имел в виду перекрытие входа в море для российских кораблей, но то, что становится платным или непроходимым для кого-то одного, рано или поздно создаёт проблемы для всех заинтересованных сторон.

Кажется, что это глупость в духе ляпов Каи Каллас или, в лучшем случае, предложение «брать билеты за вход в Провал». Но всё куда интереснее.

Ганнибалова война

Глава эстонского военного ведомства по специальности юрист, закончил юрфак Тартуского университета. Он изучал историю права (и просто историю) не по соросовским методичкам. Ещё с тех времён, когда вуз был императорским и Дерптским, сформировалась сильная школа скандинавистики, а в советское время выходил «Скандинавский сборник», одним из редакторов которого был ныне популярный среди поваров и гурманов Вильям Похлёбкин.

Так что Певкур не мог не изучать историю региона в Средние века и Новое время и как минимум краем уха слыхал о Зундской пошлине. Что-то подобное (как помнил по конспектам, так и воспроизвёл) господин министр и призвал возродить в XXI веке.

В начале XV века датский король Эрик Померанский испортил отношения с ганзейскими торговыми городами, отжав часть солевого каравана. Правил он не только в Дании, но также владел Швецией и Норвегией. Таким образом, он полностью контролировал «выходы из бутылочного горлышка» — Зундский и Бельтский проливы, отделявшие Балтийское море от Северного.

Немецкие купцы наняли моряков, которые отомстили за разбой сожжением Бергена. И тогда король Эрик решил действовать не бандитскими, а экономическими и административными методами. В 1429 году он ввёл пошлину, которая взималась со всех судов, проходивших через Зунд. Сначала она равнялась одному ноблю (два дуката золотом) с каждого корабля. При этом заметим, что услуги лоцманов оплачивались отдельно. В разное время некоторые страны и вольные города получали скидки или вовсе освобождались от уплаты пошлины.

После отделения Швеции её короли пытались с разным уровнем успешности побороться с этими поборами. Даже присоединение Сконе (южного побережья Скандинавского полуострова, издревле принадлежавшего Дании) шведским королём Карлом Х Густавом кардинально не изменило ситуацию, хотя на время и закрыло проливы для военных судов недружественных государств.

Король Эрик Померанский

Но так как суда проходили по-прежнему близ датских берегов, никакой отмены Зундской пошлины не произошло. Дания же богатела фактически на пустом месте. С 1567 по 1687 г. пошлина составляла две трети доходов государства.

То голландцы, то шведы, то мекленбургские герцоги поднимали вопрос об отмене платы, но дело не двигалось. Стокгольмским монархам всё же удалось выбить себе послабление по итогам датско-шведской войны 1643-45 годов, которую обе стороны называют в честь своих государственных мужей. Шведы — Торстенссонской войной в честь фельдмаршала Леннарта Торстенсона, а датчане — войной Ганнибаловой, не в честь карфагенского полководца, а в память о датском наместнике в Норвегии Ганнибале Сехестеде.

Дания, проиграв, освободила Швецию от пошлины за вход в проливы, но другие европейские державы продолжала «душить».

Задавили всей Европой

Во времена наполеоновских войн ситуация стала абсолютно нетерпимой для балтийских государств: король Фредерик VI вступил в союз с Наполеоном Бонапартом и перекрыл проливы для британских кораблей и товаров с Альбиона. Это привело к бомбардировке Копенгагена англичанами, но и такая жестокая мера ни к чему не привела.

После победы над Наполеоном Пруссия и Швеция вновь потребовали от датчан открыть проливы, но без толку. Пришлось пруссакам строить по своей территории судоходный канал, который и был открыт в 1832 году. А дальше проблема пошлины вышла на трансатлантический уровень: к балтийским странам и Британии присоединились уже и США.

14 (26) марта 1857 года был наконец подписан договор — Копенгагенская конвенция, подписи под которой поставили, в том числе, наш Николай I и тогда ещё молодые австрийский император Франц-Иосиф и английская королева Виктория. На месте Эстонии тогда, напомним, были Эстляндская и Лифляндская губернии Российской империи.

Дания отказывалась от сбора пошлин с торговых судов, проходивших через проливы. Взамен она в течение двадцати лет должна была получить 30 миллионов ригсдалеров с заинтересованных стран, из которых 9,7 млн платила Россия.

Как бы то ни было, для датчан воспоминание о том, как их «давили» всей Европой, — не из приятных. По крайней мере, пока не слышно, чтобы премьер, фру Метте Фредериксен как-то отреагировала на предложение эстонского министра сделать проливы снова платными.

Вообще, у тех, кто более-менее помнит историю, предложения перекрыть Зунд и Бельт должны вызывать тревожные воспоминания.

Во время и Первой, и Второй мировой воюющие стороны пытались заблокировать проливы. На пике холодной войны в планах НАТО значилось перекрытие этой акватории от кораблей и подлодок нашего Балтфлота. Сейчас, конечно, идёт вторая холодная война, и речь о блокаде Балтики опять заходит, но — спасибо Дональду Трампу — отношения Вашингтона и Копенгагена охладились почти до нуля. И ожидать какой-то поддержки даже гипотетических датских претензий вряд ли стоит.

«Поделить пополам»

Но эстонские геополитические мыслители не ограничились предложением ввести против России «Зундскую пошлину 2.0» и закупорить Балтику.

Они предложили финнам «поделить пополам» Финский залив и убрать оттуда зону свободного судоходства. В эфире одного из телеканалов глава компании Nordic West Office Ристо Пенттиль заявил: две страны должны расширить свои территориальные воды навстречу друг другу. Это «захлопнет» нейтральную зону в Финском заливе, что — как предполагается — закупорит проход для российских кораблей и судов из Санкт-Петербурга.

Пенттиль был не первым.

Ровно два года назад глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу дал указание — подготовить основы для установления в Финском заливе так называемой прилежащей зоны. Речь идёт об области протяжённостью до 24 морских миль от границ территориальных вод Эстонии.

Перевод акватории из нейтральных вод в «прилежащие» дал бы Таллину де-юре возможность вести таможенный, фискальный, иммиграционный и санитарный контроль. По сути, страна НАТО хочет «иметь легальную возможность останавливать и досматривать российские суда, курсирующие между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Калининградской областями», пояснял тогда вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Фантом «Шведского озера»

В истории, заметим, был период, когда Финский залив не имел свободных территориальных вод. Только вот тогда ни Эстонии, ни Финляндии на карте мира не существовало. После Смуты в России вся его акватория стала «шведским озером» почти на сто лет.

Когда же Пётр Великий отвоевал балтийское побережье от Выборга до Риги, вопрос был снят сам собой. А в 1809–1917 году Финский залив вновь стал «озером» — теперь уже русским. Ну а дальше все заинтересованные стороны договаривались между собой с разной степенью успешности.

Нужно также заметить, что предложения перекрыть Балтику для России исходят исключительно от Эстонии. Ни Швеция, ни Финляндия, ни Дания, ни Германия, не говоря уже о Латвии и Польше, ничего подобного не выдвигают. Видимо, несмотря на свою историческую подготовку, в Таллине упорно хотят забыть, что этот город более двух веков был русским губернским городом Ревелем, а затем — столицей союзной республики в составе СССР.

Пока же следует напомнить властям бывшей Эстляндской губернии о прямых последствиях попыток закрыть Балтику для России. Как заметил в комментарии ИА Регнум руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, «любая попытка государств НАТО… как-то ограничить наше перемещение в нейтральных водах — это, собственно, является эскалацией напряженности и может привести наших соседей к прямому столкновению с кораблями Балтийского флота».