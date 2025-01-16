Москва, 16 января, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Страны НАТО воспользовалось происшествием с повреждением подводных кабелей в Балтийском море в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в указанном стратегическом регионе. Об этом заявила 16 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Реальная цель этого всего — любыми средствами ограничить экспорт российской нефти, заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во «внутреннее море НАТО», — уточнила она на брифинге.

При этом, как отметила Захарова, Запад лишь делают вид, что беспокоятся за интересы конечных потребителей энергоносителей. По её словам, на деле западные страны продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, ранее шведская общественная телекомпания SVT проинформировала, что в Балтийском море повреждён подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию. До этого появлялась информация о повреждении ещё четырёх кабелей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом. Он подчёркивал, что подобные заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в этой акватории.

В конце декабря 2024 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в срочном порядке рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов в регионе.

14 января премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Североатлантический альянс намерен радикально увеличить военное присутствие в Балтийском море. Он напомнил о наличии широкой подводной и надводной инфраструктуры в указанном регионе.