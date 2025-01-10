Избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о планах купить Гренландию у Дании, при этом назвав остров критически важным объектом для национальной безопасности Америки.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Трампа, контроль над Гренландией имеет стратегическое значение для отслеживания действий России и Китая в Арктике и защиты от возможной угрозы со стороны обеих стран.

«Я говорю о защите свободного мира», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.

Очевидно, новая администрация планирует пересмотреть военное присутствие страны в Арктике. В то же время планы США на Гренландию вызывают массу вопросов, особенно учитывая, что Штаты используют территорию острова в военных целях уже 70 лет.

По следам Стэнли Кубрика

Соглашение о военном присутствии армии США в Гренландии было заключено ещё в годы Второй мировой войны. Датское посольство в Вашингтоне отказалось признавать оккупацию Дании Третьим Рейхом и санкционировало американское военное присутствие на острове.

В 1950 году на острове началось строительство большой базы ВВС США, получившей название «Туле» — по названию ближайшего посёлка эскимосов.

К 1960-м годам база была расширена, после чего в Гренландии разместили стратегические бомбардировщики-носители ядерного оружия B-52, которые круглосуточно совершали боевые вылеты к границам СССР с ядерными бомбами на борту в рамках операции «Хромированный купол».

Предполагалось, что круглосуточное присутствие в воздушном пространстве носителей ядерного оружия даст ВВС США преимущество в случае неожиданного начала конфликта. Перед вылетом экипажам назначались цели для нанесения удара на советской территории.

Операция «Хромированный купол» легла в основу художественного фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейджлав». В центре сюжета — экипаж бомбардировщика B-52, который совершает регулярный вылет к границам СССР в Арктике и в итоге наносит ядерный удар.

Рассказанная Кубриком история выглядит ещё более реалистичной, если учесть, что экипажи бомбардировщиков ВВС США неоднократно отрабатывали тактику нанесения ядерного удара.

Подобная практика в итоге вышла США боком: 21 января 1968 года на борту бомбардировщика, приписанного к базе Туле, начался пожар. Экипаж успел покинуть самолёт, который потерпел крушение в непосредственной близости от базы. В результате инцидента четыре термоядерных бомбы B28 «потерялись» во льдах Гренландии.

Информация по инциденту была засекречена. Только в 1990-е стало известно, что американские военные нашли обломки трёх бомб, а одна всё ещё остаётся «где-то там», отравляя местную экологию. Операция «Хромированный купол» была свёрнута, но от размещения авиации на острове США не отказались.

В современной американской военной доктрине Гренландии отводится особая роль, отмечает в беседе с ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«Речь идёт не только о контроле над Арктикой, но и о стратегическом преимуществе в случае глобальной войны. Не секрет, что и США, и СССР в случае большой войны планировали обмениваться ядерными ударами через, условно, Северный полюс — это кратчайший маршрут», — рассказывает эксперт.

По его словам, именно поэтому в Гренландии были развёрнуты радиолокационные станции раннего предупреждения Национальной системы противоракетной обороны США (BMEWS). Комплекс предназначен для обнаружения ядерных ракет и их носителей.

В 2021 году, во время первого президентского срока, Трамп представил обновлённую концепцию противоракетной обороны. Обновления понадобились, поскольку Россия, Китай, Иран и КНДР получили новые вооружения, которые «бросают вызов существующим оборонительным системам».

Нынешнее же стремление взять под контроль Гренландию может быть обусловлено страхами Вашингтона, считает аналитик Nordic Defence Analysis Йенс Венцель.

«Американцы всерьёз обеспокоены тем, что Россия может начать масштабное нападение на Соединённые Штаты. Сегодня не существует воздушного мониторинга над всей территорией Гренландии, это по сути «свободная зона», — заявил Венцель в комментарии Reuters.

Помимо «пресечения российской угрозы», контроль над Гренландией также снижает риски атаки со стороны Китая. По оценке американских аналитиков, если Китай запустит ракеты по Восточному побережью США, траектория их полёта пройдёт через Северный полюс.

Поэтому Трамп не врёт, когда говорит о стратегической значимости Гренландии для США.

Ядерное оружие в Арктике

С окончанием холодной войны присутствие США в Гренландии было частично свёрнуто. Базу Туле переименовали в «Питуффик», часть объектов свернули или законсервировали, а личный состав сократили с 10 до 2 тысяч человек.

Однако с обострением военно-политической обстановки в мире Вашингтон вместе с союзниками по НАТО вновь взялся за старое — в прямом смысле. На аэродроме в «Питуффике» были смонтированы специальные площадки для быстрого развертывания авиации MAAS, позволяющие использовать авиабазу круглый год (зимой температура на севере Гренландии опускается до минус 45 градусов). Комплекс позволяет использовать короткие и/или обледенелые взлётно-посадочные полосы для запуска истребителей и серьёзно расширяет возможности США по эксплуатации базы.

Примечательно, что модернизацию провели во время первого срока Трампа. В Пентагоне также заявляли, что потенциал базы будет расширяться.

«Мы не хотим оказаться в ситуации, в которой нашим единственным вариантом будет военное поражение», — заявлял глава Северного командования армии США генерал Глен ван Херк.

После установки на базе Туле/Питуффик комплексов MAAS, в Гренландии начались регулярные учения ВВС США и Канады под названием Amalgam Dart. При этом Дания, как союзник Штатов по НАТО, никогда не выступала против проведения учений на своей территории. Поэтому Трамп может рассчитывать, что ему и дальше не будут мешать использовать Гренландию в интересах американской армии, считает аналитик Датского военного колледжа Андерс Пак Нильсен.

«У Соединённых Штатов уже есть доступ к этой территории. У них уже есть радары раннего оповещения на космической базе «Питуффик». Это база, которую они называли авиабазой Туле. И если бы американцы хотели расширить своё военное присутствие в Гренландии, они могли бы просто спросить датское и гренландское правительства», — отмечает Нильсен.

Однако США могут просто не захотеть просить разрешения у своих младших партнёров. По словам посла России в Дании Владимира Барбина, США уже готовят базу Туле/Питуффик в Гренландии для размещения носителей ядерного оружия.

«Ведётся ее комплексная модернизация, в том числе РЛС, стоимостью в миллиарды долларов США. Там также создаётся аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Такие истребители уже использовали аэродром базы в ходе учений ВВС США», — сообщил посол в комментарии журналистам.

В свою очередь посольство США в Дании заявило, что у Вашингтона «нет планов по увеличению военного присутствия в Гренландии». Речь якобы идёт только о модернизации существующей базы. В то же время очевидно, что США рассматривают возможность разместить ядерное оружие на территории Гренландии — даже несмотря на «грехи прошлого».

В 1995-м году США рассекретили часть документов по «инциденту в Туле», где признались в нарушении безъядерного статуса Дании. Публикация документов вызвала международный скандал, поэтому Штаты больше не решались размещать в Гренландии стратегическую авиацию, в первую очередь из-за позиции датских властей. Условный «аншлюс» или, в терминологии Трампа, «сделка» по Гренландии могли бы снять эту проблему и позволить Вашингтону вернуться к реалиям Холодной войны.

Есть ли угрозы для России

У американской администрации есть и другие козыри — они могут добиться желаемого иным путём. К примеру, Трамп может потребовать от европейских стран увеличить расходы на содержание НАТО и получить у Дании карт-бланш на размещение любых сил в Гренландии.

В таком случае США смогут серьёзно модифицировать свои системы ПРО в Арктике и даже разместить в Гренландии носители ядерного оружия.

«Переоснащение базы Питуффик/Туле под истребители говорит о том, что стратегическую авиацию туда вряд ли планируют отправлять. Сейчас не 1960-е, бомбы уже не нужно возить, смысла подтягивать «стратегов» к нашим границам нет. Иными словами, новые угрозы нашей безопасности пока не возникают», — считает военный эксперт Михайловский.

По сути сейчас, продолжает собеседник ИА Регнум, США не расширяют военное присутствие в Арктике, а латают дыры в собственной системе ПРО. Но это не значит, что России можно успокоиться и никак реагировать на происходящее — особенно учитывая непредсказуемость новой американской администрации.