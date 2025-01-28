Едва только на Балтике наметилась разрядка, как произошёл новый инцидент. Со слов издания The Washington Post, разведывательные службы США и стран ЕС пришли к выводу, что повреждения подводных кабелей в Балтийском море, скорее всего, были случайностью, а не результатом диверсий со стороны России. Однако через неделю после этой публикации оборвался очередной кабель.

Иван Шилов ИА Регнум

Руководство балтийских стран НАТО с новой силой заговорило о «развязанной Россией гибридной войне» и необходимости «противодействия». Создается впечатление, что западная «партия войны» делает всё возможное, чтобы не допустить геополитической деэскалации.

Информационная бомба

Напомним, что две недели назад в Хельсинки состоялся саммит балтийских стран НАТО. Его главной темой стала борьба с «диверсиями России» на Балтике. Генсек альянса Марк Рютте сообщил, что НАТО запускает проект «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), предназначенный, по его словам, «для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море».

В рамках этой операции Балтику патрулирует эскадра НАТО, в состав которой вошли корабли из Нидерландов, Германии и Франции. На подходе норвежцы, латвийцы и шведы. Финляндия тоже не останется в стороне и усилит эскадру ракетным катером.

Западная пресса уже начала строить расчеты, кто победит в том случае, если дело дойдёт до применения оружия. Ведь в распоряжении НАТО на этом театре есть отнюдь не только боевые корабли.

Как сообщает британское издание The Telegraph, Швеция, вошедшая в альянс в 2024 году, развернула новую противокорабельную ракету RBS-15 Mark 3, обладающую дальностью действия свыше 200 км и способную наносить удары по российским кораблям, базирующимся в Калининграде и Санкт-Петербурге. В свою очередь, Эстония приобрела ракетные комплексы с дальностью полета ракет 321 км, а Латвия закупила противокорабельные ракетные системы Naval Strike Missile.

Но 19 января газета The Washington Post взорвала информационную «бомбу». Со ссылкой на источники в спецслужбах издание сообщило, что повреждения подводных кабелей на Балтике, происходившие в последние месяцы, видимо, результат случайности, а вовсе не российских диверсий. По сведениям WP, такой взгляд на произошедшее постепенно становится консенсусом среди западных служб безопасности.

До сих пор ни американские, ни европейские следователи не выявили признаков, что коммерческие суда, повредившие кабели якорями, делали это намеренно или по указанию из Москвы, заявили опрошенные WP чиновники.

По словам официальных лиц из США и стран Евросоюза, доказательства, собранные на сегодняшний день, включая перехваченные сообщения и другие секретные разведданные, указывают, что инциденты были вызваны «неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов». Источники WP сослались при этом на «чёткие объяснения», которые были даны в каждом случае.

Несмотря на подозрения о причастности России, один европейский чиновник сказал, что есть «контрдоказательства», опровергающие это. Американские и европейские чиновники отказались вдаваться в подробности и говорили на условиях анонимности, ссылаясь на «деликатность» ведущихся расследований. Но сам факт подобной публикации, размещенной во влиятельном издании, давал надежду, что в этой истории пик напряжения пройден и дальше последует некоторая деэскалация.

При этом следует понимать, что сам факт повреждения подводных коммуникаций — вещь совершенно обычная, никакого удивления не вызывающая. Такого рода ЧП имеют место сплошь и рядом по всему миру — например, в 2023 году было зафиксировано около двух сотен таких аварий. Причем их рвут как корабельные якоря, так и рыбацкие тралы. Это причина 70–80% таких происшествий. То есть на Балтике, судя по всему, произошли именно случайные аварии, но никак не запланированные диверсии.

«Вели себя несколько агрессивно»

Однако расслабляться оказалось рано. 26 января поступила новость о повреждении, которое получил подводный оптоволоконный кабель, принадлежащий ГАО «Латвийский государственный центр радио — и телевещания» (LVRTC). Этот кабель соединяет Латвию со Швецией.

В ответственных ведомствах пояснили, что кабель лежит на глубине около сотни метров и причину повреждения можно будет установить только с началом ремонтных работ. Премьер-министр страны Эвика Силиня созвала по этому поводу специальное совещание. После его окончания командующий морскими силами НВС адмирал Марис Поленцс сообщил, что его подчиненные уже обследовали район повреждения кабеля. Там, по словам Поленцса, находилось судно под названием Michalis San под флагом Мальты.

Латыши вступили в контакт с капитаном судна и выяснили, что оно направляется в Россию. «Никакой подозрительной активности на палубе или повреждений якоря мы не констатировали», — проинформировал Поленцс прессу.

Сама Эвика Силиня на пресс-конференции рассказала, что Латвия, оказывается, уже подготовилась к «потенциальному кризису» и потому повреждение кабеля не прервало сообщения со Швецией — задействована запасная инфраструктура. А вскоре шведские ВМС отрапортовали, что задержали судно, которое считают виновником аварии. Им оказался сухогруз-балкер Vezhen, который принадлежит болгарской судоходной компании Navigation Maritime Bulgare, но ходит также под мальтийским флагом.

Это новое судно, построенное в 2022 году. Его экипаж состоит из семнадцати человек: восьми граждан Болгарии и девяти граждан Мьянмы. Мальта принадлежит к числу стран так называемого «удобного флага» — регистрировать в них судно крайне выгодно из-за низких налогов, отсутствия строгих правил трудового законодательства, невысокой ставки заработной платы и прочих подобных преимуществ.

Исполнительный директор Navibulgar Александр Калчев сообщил, что к Vezhen подошел корабль шведской береговой охраны и принудил сухогруз направиться к порту Карлскруна, близ которого болгарское судно сейчас и стоит. На его борт поднялись шведские силовики, которые, по словам Калчева, «вели себя несколько агрессивно». Сейчас экипаж ждет начала расследования. По мнению шведов, на его вину указывает отсутствие куска у одного из якорей. Однако Калчев вину отрицает.

С его слов, вечером 25 января судно шло в крайне неблагоприятных погодных условиях, причиной которых стал ветер скоростью более 25 метров в секунду. «Утром, когда ветер утих, экипаж вышел на палубу для осмотра повреждений и обнаружил, что левый якорь «утёк». Возможно, судно могло вызвать этот разрыв, но в любом случае я лично не приемлю версию о том, что это мог быть саботаж», — сказал Калчев.

Vezhen не единственное подозреваемое судно — всего их три. Второе — вышеупомянутый сухогруз Michalis San. Третье судно, находившееся в том районе, до сих пор не идентифицировано.

Латвийский министр иностранных дел Байба Браже сообщила, что выявление «потенциальных виновников» стало возможным благодаря совместной работе ВМС Эстонии, Финляндии, Швеции и Норвегии. По её словам, одно из замешанных судов является частью «теневого флота», занимающегося перевозкой грузов из России.

Цель провокации

Латвийское издание Delfi пишет, ссылаясь на местных экспертов и политиков, что «Европейскому союзу и странам Балтии грозит скорее не полномасштабное военное вторжение России, а гибридные атаки на критическую инфраструктуру». В качестве примера «гибридных атак» приводится, помимо повреждений кабелей, ЧП, случившееся 13 января.

В этот день в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения, связанные с полетами «неопознанных дронов» над территорией Рижского аэропорта. Также в Латвии, Эстонии, Литве и Финляндии участились помехи в GPS, что затрудняет полеты авиации.

Это происходит из-за того, что российские военные борются с атакующими территорию России дронами и ракетами посредством «глушилок», но проблемы начинаются и у авиации в соседних странах. Это тоже ставится в вину Москве.

Что дальше? Еще в декабре президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что нужно усилить патрулирование акватории, активнее бороться с «теневым флотом» и вообще подумать о закрытии Балтийского моря.

По его словам, ежедневно на Балтике находятся около 2000 различных судов и все их невозможно проконтролировать.

Сейчас Североатлантический альянс обещает активизировать усилия по защите критической инфраструктуры в регионе. Марк Рютте обещает использовать для этой цели военные суда, авиацию и беспилотники.

Однако командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс указывает, что нельзя поставить по патрульному кораблю на каждом квадратном метре Балтийского моря. По его словам, «присутствие, несомненно, является способом предотвращения инцидентов», но нужно «думать о дополнительных механизмах». Командующий НВС считает, что «нужно уточнять и совершенствовать как латвийское, так и международное законодательство в отношении расследования инцидентов на Балтике». Что снова подводит к высказанной Ринкевичем мысли о закрытии Балтийского моря.

Суть этой стратегии понять несложно.

Из сведений, просачивающихся на страницы мировой прессы, следует, что сейчас идёт борьба за умы новой американской администрации и лично Дональда Трампа. Часть западных элит, представляющая так называемую «партию войны», задалась целью переубедить нового-старого американского президента и заставить его отказаться от своего намерения добиваться скорейшего завершения боевых действий на Украине.

Неслучайно в последнее время в СМИ стран НАТО появилась серия публикаций о том, что Россия истощена, стоит на грани экономического коллапса и если затянуть боевые действия еще на какое-то время, то российская экономика схлопнется и Москве придется капитулировать.

Так, 27 января Байба Браже, находясь на заседании Совета ЕС по иностранным делам, заявила, что санкции работают и экономика России сейчас представляет собой разрушающийся «карточный домик». Министр уверена, что Россия находится в отчаянии и больше не может скрывать от своих граждан и предпринимателей, насколько плачевным является её экономическое положение.

Более трезвые эксперты отрицают эти оценки, но у кого-то в руководстве НАТО может сложиться впечатление, что экономику России достаточно лишь слегка подтолкнуть — и она посыплется. Для этого может планироваться перекрытие Балтики, важной транспортной артерии, активно используемой для вывоза разного рода сырья, закупленного в России третьими странами.

Однако недавняя публикация в The Washington Post свидетельствует о том, что на Западе имеются и влиятельные противники эскалации. Эта условная «партия мира» в основном группируется вокруг Трампа. Речь идет о прагматиках, которые, не будучи друзьями России, не намерены допустить втягивания США в войну с ядерной державой. Что дает надежду на то, что применения оружия на Балтике всё же удастся избежать.