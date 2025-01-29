Москва, 29 января, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Заявления о возможном введении налога на использование Балтийского моря, которые звучат из Эстонии, носят исключительно политизированный характер и могут привести к прямому столкновению кораблей НАТО с Балтийским флотом России, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум.

TASS/dpa/picture-alliance

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил агентству Reuters, что, возможно, судоходным компания придётся платить налог за использование Балтийского моря, чтобы покрыть высокие расходы на защиту подводных кабелей. С такой идеей эстонский глава минобороны выступил из-за последних случаев повреждений кабелей в Балтийском море.

«Думаю, что любые попытки нарушения морского права, которые пытаются озвучить представители прибалтийских государств — изначально нелегитимны и несут абсолютно политизированный оттенок», — заверил военный аналитик.

Эксперт заявил, что не видит никаких реальных инструментов, как эстонская инициатива может быть реализована. Михайлов уточнил, что согласно международному праву, Россия пользуется нейтральными водами, никого не ограничивает в этом вопросе, а о передвижениях кораблей военно-морского флота предупреждает по каналам связи с НАТО.

«Любая попытка государств НАТО, являющихся балтийскими государствами, как-то ограничить наше перемещение в нейтральных водах это, собственно, является эскалацией напряженности и может привести наших соседей к прямому столкновению с кораблями Балтийского флота России. Опять же, не стоит забывать, что там на Балтике у нас находится очень мощная группировка», — напомнил военный эксперт.

Аналитик считает, что Россия услышит ещё не мало подобных предложений, как можно Москву в чём-то развести на деньги, либо ограничить перемещение. Собеседник агентства добавил, что в любом случае, противник будет стараться сделать всё, лишь бы только русские не перемещались по Балтийскому морю.

«Нужно быть крайне внимательными ко всем этим заявлениям. Они вроде такие глуповатые, на первый взгляд, но не просто так натравливают вот эти три балтийские республики на огромную Россию. Задача, которую ставят конкретные центры принятия решения — ребята, провоцируйте Россию. Провоцируйте, задирайте Россию, чтобы она огрызалась, чтобы она выглядела слабой», — объяснил Михайлов.

Специалист напомнил, что в истории было много случаев и фактов, когда противник пытались перекрыть Балтику для России. Такие попытки предпринимались с середины 19-го века, когда Россия участвовала в компании против Турции, Британии, Франции и позже, во времена первой и второй мировых войн. Однако ещё тогда, были найдены инженерные решения, как преодолеть заграждения, рассказал военный эксперт.

«Уже проходили. Поэтому есть способы противодействия этому. Но я думаю, что до минных заграждений и каких-то других инженерных средств, дело не дойдет. Это даже не маразм, это уже по сути объявление войны, если попытаются закрыть нас на Балтике. Поэтому, я думаю, не рискнут», — подытожил Михайлов.

Как передавало ИА Регнум, 13 января стало известно о повреждении подводного кабеля в Балтийском море, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Ранее на Балтике произошло ещё три подобных инцидента. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в срочном порядке рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей для охраны инфраструктурных объектов. Два корабля НАТО вошли в Финский залив 15 января.

Страны НАТО воспользовались происшествием с повреждением подводных кабелей в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в стратегическом регионе и в целях борьбы с экспортом российской нефти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей безосновательны и являются абсурдом. Он подчеркнул, что подобные заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в этой акватории.

Руководство балтийских стран НАТО с новой силой заговорило о «развязанной Россией гибридной войне» и необходимости «противодействия», отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко. Создаётся впечатление, что западная «партия войны» делает всё возможное, чтобы не допустить геополитической деэскалации, указал эксперт.