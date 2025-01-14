Стокгольм, 14 января, 2025, 04:16 — ИА Регнум. Подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, получил повреждение в Балтийском море. Об этом сообщила шведская общественная телекомпания SVT со ссылкой на министерство гражданской обороны Швеции.

Иван Шилов ИА Регнум Кабель на дне море

«Повреждение кабеля связывают с действиями китайского судна, находившегося на якоре в районе происшествия. Расследование предполагает, что действия экипажа судна могли быть умышленными», — пояснили журналисты.

Отмечается, что капитан корабля мог быть завербован российскими спецслужбами.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. На следующий день ещё три подводных кабеля связи между этими странами вышли из строя. 27 декабря 2024 года погранслужба и полиция Финляндии задержали гружённый нефтью танкер Eagle S по подозрению в обрыве EstLink 2 и ещё двух кабелей связи.

На саммите балтийских стран НАТО в Хельсинки 14 января обсудят охрану подводных коммуникаций и усиление присутствия военного блока в регионе, заявил генсек альянса Марк Рютте.