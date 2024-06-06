6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. А в канун юбилея рабочие «Харьковзеленстроя» прибыли на площадь Поэзии в центре города и исполнили указание харьковских властей — разломали пьедестал, на котором раньше стоял бюст поэта.

ИА Регнум

«Пропонуємо поставити пам’ятник видатному французькому офіцеру Жоржу Дантесу», — прокомментировал один из региональных Telegram-каналов с 223 тысячами подписчиков. Пока что на месте снесённого памятника — пустота. Бюст, установленный ещё в 1904-м, к стопятилетию (и никак не подпадавший под закон о декоммунизации) выломали осенью позапрошлого года.

Последнее изображение Пушкина в Харькове исчезло в середине января — это был барельеф на станции метро.

В Киеве памятник классику уничтожили в ноябре прошлого года, «украсив» постамент надписью «Долой империю! Декоммунизацию не остановить!». Понятно, что речь идёт о дерусификации — так же, как в случае с уничтожением памяти о Ломоносове, Екатерине II или Александре Суворове.

Но Пушкину достаётся больше всех — монументы разными способами демонтировали в Черновцах, Житомире, Николаеве, в Ананьеве Одесской области (с помощью экскаватора), в Чернигове — где, чтобы снести бронзовый бюст, понадобилось вызывать бойцов 119-й бригады теробороны.

Возможно, Александру Сергеевичу не могут простить «Полтавы» — со знаменитым «Тиха украинская ночь…» и с вовсе не уважительным отзывом об Иване Мазепе (прославленном в официозных исторических трудах, на купюре в 10 гривен и в виде кепки-«мазепинки»).

Неприкрыто «имперской», видимо, выглядит и «Бородинская годовщина», где «наш Киев дряхлый, златоглавый, / Сей пращур русских городов» противопоставляется Варшаве, нынешней европейской союзнице независимой Украины.

Вероятно, не в состоянии забыть и «Очерк истории Украины», где говорилось:

«Украиной, или Малороссией, называют обширное пространство, соединенное с колоссом Россией и состоящее из губерний Черниговской, Киевской, Харьковской, Полтавской и Подольской». Ни Новороссию, ни тем более Таврию классик явно не относил к Украине. И, как чиновник, работавший в Одессе под началом генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии Михаила Воронцова, определённо знал, о чём говорил.

Но, вероятнее всего, в великом русском поэте, писателе — и, добавим, историке и публицисте — видят создателя современного русского языка. На котором — несмотря на драконовские законы о языке, «мовные инспекции» и выходки «гражданских активистов» из неонацистских формирований — продолжают разговаривать в бывших Харьковской, Киевской, Черниговской, Полтавской и Подольской губерниях.

Показательно, что в сентябре 2022 года, на фоне продолжающейся СВО, в Луганске открыли новый памятник Пушкину. Здесь напомнили о дружбе поэта с Казаком Луганским — местным уроженцем датско-немецкого происхождения Владимиром Далем, автором непревзойдённого «Толкового словаря живого великорусского языка».

«Как на выпуклой поверхности оптического стекла»

«Никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин», — подчёркивал Фёдор Достоевский в знаменитой «Пушкинской речи», прочитанной под впечатлением от открытия в Москве памятника работы Александра Опекушина. В той же речи писатель сказал: «Не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов».

Один из последовавших за Пушкиным талантов, Николай Гоголь (который сам не знал, «какая у меня душа, хохлацкая или русская»), ещё при жизни поэта назвал его «русским человеком в своём развитии».

«В нём русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла», — писал о Пушкине один из создателей современной русской прозы, родом из местечка Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии.

«Лес рук и ответ: День русского языка!»

Понятно, почему именно на день рождения «нашего всего» приходится День русского языка, учреждённый ООН в 2010 году. Менее известно, что гораздо раньше, с 1996 года, Русская община Крыма начала отмечать День русского языка в годовщину появления на свет автора «Бахчисарайского фонтана» и стихотворения «Погасло дневное светило…».

То, что в 2010-м инициативу журналиста Ивана Клименко, автора проекта «Русская игра слов», поддержали на уровне ООН, неудивительно. Как говорил Достоевский в той же «Пушкинской речи», «что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?». «Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк».

Русская речь, которой Пушкин дал свободу и стройность, остаётся, говоря современным языком, важнейшим элементом нашей «мягкой силы». Средство общения на одной шестой части суши, от Ужгорода до Берингова пролива, самое распространённое славянское наречие в мире, самый распространённый родной язык в Европе. И, что крайне важно, 116,3 миллиона пользователей интернета используют тот же язык, что и автор послания «Клеветникам России».

«Живой великорусский» — средство для выражения мыслей абсолютного большинства (99,1%) жителей 145-миллионной России, и значит, не только представителей государствообразующего народа. По-русски говорит не только «гордый внук славян», но и «друг степей калмык», и представители других, без малого двух сотен народов.

Если в России язык — государствообразующее начало, то для ещё 113 миллионов человек, рассеянных по всему миру, — это то, что не даёт раствориться в глобальном «плавильном котле».

Перо Гёте в руках Пушкина

А «наше всё» традиционно вспоминают и на «рехов Пушкин» — улице Пушкина в израильском Яффо, где проходят поэтические встречи. И в эстонском городе Кохтла-Ярве, где, вопреки всем особенностям местной национальной политики, работает Музей славянской культуры — чьи сотрудники 5 июня пригласили местных школьников на пушкинские уроки. «Какой завтра праздник, кроме юбилея Пушкина? Лес рук и ответ: День русского языка», — делится впечатлением журналист местного русскоязычного издания.

«9 июня, в воскресенье, с 12 до 14 часов в Русском клубе в Стратфилде. Празднование 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. В программе могут принимать участие все присутствующие с чтением стихов, песен и т.д. Вход бесплатный», — оповестила своих читателей газета русской общины Австралии «Единение». Стратфилд — район в Сиднее, а в расположенном в этом городе Университете Южного Уэльса к 200-летию поэта был установлен бюст, точная копия того, что стоит в Государственном музее Пушкина на Пречистенке.

Большое мероприятие на русском и испанском языках готовит Центральный университет столицы Венесуэлы Каракаса, при поддержке нашего посольства и Союза российских соотечественников. Журналист и переводчик, член Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Рубен Дарио Гутьеррес объяснит испаноязычной публике, что для нас означает «солнце русской поэзии».

5 июня в Русском доме науки и культуры на парижской улице Буасьер в трёх кварталах от Триумфальной арки открылись сразу три экспозиции по случаю Дня русского языка и юбилея поэта.

Первая посвящена прошлому России — собственно пушкинской эпохе в портретах и мемуарах. Вторая расскажет потомкам эмигрантов и коренным парижанам о нашей современности — о формировании молодёжного сленга как развитии «живого великорусского языка» времён Даля. И наконец, выставка фотографий «Многодетная семья России» призвана продемонстрировать нашу приверженность традиционным ценностям.

«Систематизированный Владимиром Ивановичем Далем и поднятый Александром Сергеевичем Пушкиным до недосягаемых поэтических высот русский язык — не только уникальное по своей выразительности и красоте наследие всего человечества, но и одна из крупнейших мировых платформ равноправного диалога народов, религий и цивилизаций», — приводит ТАСС слова посла России во Франции Алексея Мешкова.

В менее благоприятных условиях, но всё же — по задуманному плану, с начала мая продолжает работу выставка «Пушкин и Германия» в Русском доме на берлинской Фридрихштрассе. После начала СВО немецкие власти создают нашему культурному центру проблемы — в том числе, из-за трансляций фильмов и передач заблокированного в Германии канала RT. Немецкая прокуратура еще в начале 2023-го начала проверку, обвиняя сотрудников в нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности (Россотрудничество уже два года находится под евросанкциями).

Но, вопреки бюрократическому давлению и постоянным проукраинским акциям у стен культурного центра, работники Русского дома и «понимающие Россию» немцы продолжают напоминать: «Великий Гёте, разговорившись с одним путешественником о России и слыша о Пушкине, сказал: «Передайте моему собрату мое перо».

Как в начале прошлого века отмечал консервативный критик Михаил Катков, Пушкин «заставил не только своих, но и чужих полюбить наш язык». А язык, как добавлял Катков, «есть единящая сила народа».

Болдинское лето

В России круглая дата автора «Евгения Онегина», «Повестей Белкина» и «Истории Пугачёвского бунта» отмечается по традиции широко. «Юбилей мы празднуем во всероссийском масштабе, — подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова 5 июня в Доме Пашкова, на встрече оргкомитета по подготовке праздника. — Мероприятия пройдут по всей стране, включая, конечно, и новые регионы».

Вечером 6 июня вся страна получит возможность посмотреть в эфире канала «Россия» трансляцию из музея-заповедника «Болдино» в Нижегородской области. В родовом имении поэта (где были написаны «Медный всадник», «Пиковая дама», цикл сказок, и была завершена «История Пугачёва») пройдёт масштабный юбилейный концерт «Отражение».

Художественным руководителем этого действа, которое состоится на уникальной сцене на берегу Болдинского пруда и на фоне парка и усадьбы, выступает маэстро Юрий Башмет. В концерте участвуют актёры Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, режиссёр Эмир Кустурица, певица Пелагея и многие другие.

Московский мэр Сергей Собянин накануне сообщил: в столице в течение всего юбилейного дня будут открыты для свободного посещения усадьба на Пречистенке и все филиалы музея Пушкина. Здесь пройдут выставки, концерты и литературно-музыкальные вечера.

Культурный центр ЗИЛ и библиотека-читальня имени Пушкина подготовили свою фестивальную программу, включающую в том числе квест «В поисках Пушкина»: участникам игры предложат искать в залах усадьбы карточки с интерактивными заданиями по произведениям поэта.

На Красной площади 6 июня начнётся одноимённый книжный фестиваль, в котором участвуют столичные библиотеки. В усадьбе Воронцово, парках «Музеон», «Северное Тушино» и «Красная Пресня», в городских библиотеках пройдут выставки, лекции и спектакли.

В юбилейный год отреставрируют и обновят экспозиции в трёх федеральных и восьми региональных пушкинских музеях, сообщила Голикова. Помимо традиционных способов знакомства с наследием поэта, стал доступен и «Цифровой Пушкин» — так называется тематическая коллекция на портале Национальной электронной библиотеки, где в открытый доступ выложено свыше двух тысяч оцифрованных изданий.