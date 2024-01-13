Киев, 13 января, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Барельеф, на котором изображен поэт Александр Пушкин, демонтировали на станции метро Пушкинская в центре Харькова. Об этом 13 января сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

На опубликованных фотографиях видна стена, сначала с барельефом поэту, а потом уже после демонтажа. Теперь вместо барельефа Пушкину на стене обширное пустое место.

В подписи к фотографиям уточняется, что это было последнее изображение Пушкина в Харькове. Опубликовавшие снимок также указали, что будут добиваться переименования станции метро и улицы.

Демонтированный барельеф украшал вход на станцию метро. Ещё один барельеф был установлен на стене в зале станции, его сняли 12 января.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в декабре на панно в Харькове, которыми местные власти завесили портрет Александра Пушкина, появилась надпись, вопрошающая «Чем вам помешал Саня?».

Осенью 2023 года на Пушкинской улице в Харькове закрыли изображение поэта на торце ряда киосков, и вместо Пушкина там появились портреты Леси Украинки, Ивана Франко и Григория Сковороды. Кроме того, в городе закрасили два мурала, изображающие Пушкина. При этом мэр Харькова Игорь Терехов не поддержал требование активистов переименовать улицу и станцию метро, названные в честь поэта.

Борьба с памятниками советским и российским деятелям, переименование улиц, городов и других объектов, связанных с Россией и СССР, начали на Украине в 2014 году. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. С началом российской спецоперации на Украине начался новый этап борьбы, а в мае был принят закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников, имеющих отношение к российской и советской истории и культуре.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В феврале 2022 года в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.