Харьков, Украина, 4 июня, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Власти Украины должны рассмотреть возможность установки памятника Рональду Макдональду, клоуну-маскоту сети McDonald’s, заявила 4 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так она прокомментировала сообщения о сносе в Харькове памятника русскому учёному и поэту Михаилу Ломоносову.

«С учётом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвящённого Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Бюст Ломоносова был установлен у здания харьковского детского Дворца культуры в 2001 году. 4 июня сотрудники коммунальных предприятий демонтировали памятник и увезли его в неизвестном направлении.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Как передавало ИА Регнум, в апреле стало известно, что власти Харькова переименовали около 370 улиц, названия которых связаны с Россией. Так, улицу в честь учёного-химика Дмитрия Менделеева переименовали в Учебную, а улица имени баснописца Ивана Крылова будет называться улицей Археологов. Вологодский переулок стал Английским, а Вологодская улица — Британской. Новгородскую улицу переименовали в Европейскую.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское на исторических русских землях, подчеркнув, что у такой политики нет и не может быть никакого будущего.

Жители Харькова продолжают общаться между собой на русском языке, заявил в июне назначенный Киевом мэр города Игорь Терехов. Он также напомнил, что у многих жителей города есть в России родственники или друзья, а граждане РФ ранее часто приезжали в Харьков в отпуск или на выходные.