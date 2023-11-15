Киев, 15 ноября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. В Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщило 15 ноября украинское издание «Страна. ua».

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Памятник стоял на Берестейском проспекте.

На прошлой неделе кабмин исключил этот монумент и ряд других памятников российским и советским деятелям из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения, тем самым разрешив его демонтировать. В список на снос также попали памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе. Помимо этого, власти Украины намерены демонтировать памятник Щорсу на бульваре Шевченко, могилу Ватутина в Мариинском парке, памятник полководцу Суворову в Измаиле.

В мае депутаты Верховной рады Украины приняли законопроект об упрощении процедуры сноса памятников, связанных с Россией и СССР. Соответствующий законопроект стал известен как «Анти-Пушкин».

На Украине в 2022 году снесли три памятника русскому поэту: в Ужгороде, Тернополе, Мукачево. К началу прошлого года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. Так, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина. В январе 2023 года в городе Николаеве снесли монумент, возведённый в память о русском полководце Александре Суворове. В январе в Харькове также демонтировали памятник писателю Николаю Островскому.

На Украине в 2015 году приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», ознаменовав усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что дерусификация, по логике Киева, означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.