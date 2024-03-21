385-ю годовщину со дня рождения самого известного (после Богдана Хмельницкого) украинского гетмана Ивана Мазепы-Колодинского 20 марта Украина отметила скромно. Где-то дети в «мазепинках» с тризубами возложили цветы к одному из многочисленных памятников. Где-то устроили театрализованное представление, показали кино, провели чтения. Но в основном праздник проявился в вале пафосных текстов в социальных сетях, где общественные и политические деятели наперебой прославляли великого деятеля прошлого, «решившегося пойти против московского зла».

Иван Шилов ИА Регнум

Именно этот эпизод из обширной биографии Ивана Степановича обеспечил ему бессмертие. Вплоть до того, что новый корвет для ВМС Украины, достраивающийся сейчас в Турции, получил имя «Гетман Иван Мазепа». В октябре 2022 года корабль спущен на воду в Стамбуле, так что покойник, так сказать, снова в строю. В стройной конструкции пропагандистского мифа он превратился в доброго украинского царя, который всё отдавал для страны, для народа. А когда над этим несчастным народом нависла угроза «уничтожения идентичности», пошел бороться за независимость Украины.

«За желание независимости орда совершила геноцид в Батурине, имя Гетмана предали анафеме, а его портреты было приказано уничтожать. У нас уже нет и не может быть дискуссии на тему «измена — не измена», потому что быть более трехсот лет врагом московской империи — это наивысшее признание для украинца. <…> И если проводить параллели с настоящим, то подвиг Ивана Мазепы показывает нам: не существует таких исторических обстоятельств, когда украинцы могут сложить оружие. Что, несмотря на вековые московские попытки нас уничтожить, украинский дух является неистребимым, как и желание быть свободными!» — грянула по случаю даты народный депутат София Федына.

В русской же историографии принято рассуждать о Мазепе как об эталоне предательства, тщеславном эгоисте и недалеком авантюристе, ради личной выгоды, наоборот, пожертвовавшем коренными интересами народа и военного сословия, к которому принадлежал. За что изменник и был предан анафеме Русской церковью.

Но всё это по большому счету привычное наложение текущих политических баталий на другую эпоху, что делать неправильно, но все делают. А для своего XVII века (и немного следующего) энергичный и деятельный политик из Гетманщины был совершенно типичной фигурой. Постоянные интриги, нарушение договоров, тайные переговоры и резкую смену хозяев практиковала вся казацкая старшина.

Тот же Богдан, едва присягнув на верность московскому царю и подписавшись под запретом на самостоятельную внешнеполитическую деятельность, тут же вступил в тайные сношения со шведским королем Карлом X. Семь месяцев прошло после Переяславской рады, а верноподданный гетман уже письменно обещал врагу сюзерена свою верность и службу, если понадобится.

Так что нет ничего удивительного в том, что преемник Хмельницкого, гетман Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор, открыто став на сторону Польши и Литвы в русско-польской войне. Гетманщина, как замышлялось, возвращалась в состав Речи Посполитой с сильно расширенными правами, но в итоге раскололась на два берега по Днепру, с двумя гетманами.

К моменту избрания в гетманы Мазепы страшная Руина продолжалась уже 30 лет, измучив всех. А сам он имел обширный список предательств, позволивших ему выдвинуться, включая ловкую «подставу» предшественника, Ивана Самойловича, при котором он дорос до второго человека в протекторате.

Социальные сети Черниговский исторический музей, постановка местного театра

Московской власти, отчаянно лавировавшей между постоянными войнами с соседями, нужна была стабильность на юге, и Мазепа обещал её обеспечить. В том числе предавая истинных борцов за Украину, как это случилось с полковником Семеном Палиём, поднявшим антипольское восстание на Правом берегу. Храбрец Палий вел за собой народ, хотел воссоединить оба берега и привести всех под московскую руку. А новый царь Петр I не желал ссориться с поляками. Поэтому его любимец организовал провокацию: выступил на правобережье с войском, призвал к себе руководителей восстания, напоил и в кандалах сдал русским властям, погасив бунт и всё вернув полякам.

Обвинительные показания были тут же сфабрикованы, как сообщает историк XIX века Николай Костомаров, «какой-то фастовский иудей показал, что Палий сносился с гетманом Любомирским, принявшим тогда сторону Карла XII, и Любомирский обещал Палию прислать денег от шведского короля. Показания арендатора-еврея подтвердил священник Гриц Карасевич». Поэтому «изменник» по царскому приказанию был отправлен на вечную ссылку в Тобольск.

Этот позорный эпизод современные украинские пропагандисты тщательно обходят стороной. Как и активные попытки Мазепы уничтожить Запорожскую Сечь, которую он считал опасной угрозой своей власти: «Запорожцы ни послушания, ни чести мне не отдают, что имею с теми собаками чинити?»

Зато Петру Мазепа служил верой и правдой, все больше и больше входя к нему в доверие, «лобызая десницу» в проникновенных письмах.

По «Коломацким статьям» 1687 года, подписанным при его избрании, он обязался «быти… у их царского величества у их государских наследников в вечном подданстве верно и постоянно». И был, не помышляя ни о какой «независимости». Его казаки участвовали в петровских походах, а награды доставались руководителю: драгоценная сабля, золотой щит, соболя. В 1700 году государь даже сделал гетмана кавалером учрежденного ордена Андрея Первозванного. Щедро одаривали его и землями, в том числе за пределами Гетманщины.

Так Петр подарил ему Крупицкую волость в Севском уезде, а в современном Рыльском районе Курской области есть села Ивановское, Степановское и Мазеповка — по имени хозяина. В каждом из них были построены каменные усадьбы, в которых гетман останавливался по дороге в Москву.

А в целом он стал богатейшим человеком, ведь все налоги и сборы края шли через него. За время своей русской службы только в Малороссии Мазепа собрал в своей мошне 19 654 двора и еще 4117 дворов в России, вместе это составляло больше 100 тысяч душ. Историки говорят, что чистый годовой доход успешного руководителя составлял более 200 тыс. рублей, притом что молодая корова-яловица стоила в те годы 2 рубля.

Естественно, при таких доходах олигарх, говоря современным языком, жертвовал на церкви, на образование, издание богослужебных книг, на искусство, которое понимал и любил как человек высокообразованный.

«Гетманская столица» Батурин расцвел неимоверно, обзаведясь каменными домами. Расцвело «украинское барокко», а вокруг Киево-Печерской лавры была возведена каменная ограда. Сама лавра, меценатом которой являлся Мазепа, стала частью цитадели Киевской крепости, заложенной Петром против шведской угрозы. Крепость превратилась в самое мощное русское укрепление на юге, усиливая, как сказали бы сейчас в Киеве, «колонизацию». И в её строительстве принимали участие «черкасы», то есть реестровые казаки.

Была ли это забота о «простом народе» и какое-то государственное строительство во имя «будущей Украины»?

Да нет, конечно. «Народ» отрабатывал барщину, права голоса не имел и рассматривался как ресурс.

Наверное, ближайшим аналогом такого олигарха является бывший президент Петр Порошенко, точно так же успешно ведший дела с американцами и одновременно звонивший в Москву с легендарным «жму руку, обнимаю». Обещал мир, но устроил войну, поскольку ему так было выгоднее. Отправлял людей на смерть, а сам отдыхал на Мальдивах с семьей на полмиллиона долларов. Проклинал Россию и держал там конфетную фабрику.

Мазепе страшно не понравились реформы, превращающие его личную автономию в провинцию Российской империи. Как совершенно не нужна была и война Петра со шведами.

Сложная политическая конструкция того времени, когда в конфликт одновременно были включены все ведущие державы региона, угрожала бизнесу и власти. Особенно не зашли Ивану Степановичу директивы, предписывающие сжигать населенные пункты, которые могла занять шведская армия. Поэтому его решение перейти на сторону (как ему на тот момент показалось) более сильного было обычным шкурным вопросом. Просто очень большого масштаба.

Итог же говорит сам за себя: военно-стратегический и политический результат такого решения оказался равен нулю. За гетманом пошло абсолютное меньшинство, сам он потерял всё (хотя казну прихватил), а нанести урон коммуникациям русской армии не удалось.

12 января 1709 года граф Гавриил Головкин писал послу в Дании князю Василию Долгорукому: »…весь малороссийский народ обретаетца в верности Его Царскому Величеству и ис тех мест, где шведы были, а имянно из Ромны и Прилук, все прислали присланных своих с объявлением верности своей».

На русские редуты в Полтавской битве ходила в атаку кучка добровольцев, в то время как остальные силы изменника в 6–8 тыс. сабель стояли в обозе. В то время как «пророссийские» казаки нового гетмана Ивана Скоропадского и принимали масштабное участие в сражении, и партизанили по тылам шведов.

Так что после Полтавы Мазепе оставалось только поспешное бегство и бесславная смерть на чужбине.

Что же касается «народа», то эстафету подхватил его преемник в изгнании Филипп Орлик, заложивший в своей «конституции» всё то же сословное неравенство и личные выгоды казацкой старшины. Для этих сынов своего времени мир был понятен и прост: надо урвать своё любой ценой. А лавировать между Россией, Польшей, Османской Турцией и Крымом было совершенно обычным делом.

Так что в сухом остатке для самого Мазепы и его ближайшего круга никакого предательства не было, только бизнес. Как не было и «борьбы за независимость», поскольку правильная зависимость напрямую влияла на успех этого бизнеса.

То, что такой финт не понравился Петру, — понятно. Но он своей рукой казнил людей, которые своевременно сообщали о предательстве вассала, так что обижаться ему нужно было только на себя.

А что касается многочисленных попыток снять с гетмана анафему, наложенную по петровскому приказу, то она выглядит как настоящая ирония судьбы.

В 2018 году Вселенский Патриарх провозгласил незаконным и неканоничным акт анафематствования ввиду того, что он является использованием религии в политических целях, а сам Мазепа умер как верующий Матери Церкви Вселенского патриархата.

Однако же сам покойничек напрямую причастен к переходу в 1686 году Киевской митрополичьей кафедры под юрисдикцию Русской церкви. Так что черти жарят его на большой сковородке совершенно законно.