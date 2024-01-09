Ликвидацию последствий масштабной аварии в подмосковном Подольске (из-за которой в январские морозы без тепла осталось 150 тысяч человек) взял на контроль президент Владимир Путин. 8 января глава государства переговорил по телефону с губернатором Мособласти Андреем Воробьёвым — о перебоях с электро — и теплоснабжением.

Иван Шилов ИА Регнум ЧП Подольск

На следующий день Следственный комитет сообщил о серии задержаний. «Взяли» замглавы администрации Подольского городского округа (который включает в себя бывший город, а ныне микрорайон Климовск, где без тепла осталось 173 многоквартирных дома), а также гендиректора Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ).

На заводской территории располагалась вышедшая из строя частная котельная, «по вине» которой и случилась авария. Задержан и начальник котельной.

В работе у следователей — два уголовных дела: о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Заммэра Подольска подозревают в том, что он подписал акт проверки и выдал ЗАО КСПЗ паспорт готовности к отопительному сезону, достоверно зная о наличии дефектов и необходимости проверки оборудования, поясняет РИА Новости.

Губернатор Воробьёв поднял вопрос о национализации котельной КСПЗ (точнее — о передаче её из частных в муниципальные руки).

Тем временем батареи во многих десятках домов Климовска остаются ледяными. Воробьёв заверил, что для восстановления теплоснабжения в микрорайоне власти работают круглосуточно. «В 69 домов подача восстановлена», — уточняла пресс-служба подмосковной администрации.

Тепло в оставшихся квартирах рассчитывали дать к вечеру 9 января. Позже дата в очередной раз сдвинулась — губернатор пообещал запустить тепло во все дома к утру 10-го.

Кадр из видео

Подольская авария была самым масштабным и серьёзным по последствиям ЧП в череде подобных проблем по всей Московской области. В первые морозные дни 2024 года, помимо Подольска, проблема затронула Химки, Балашиху, Лобню, Солнечногорск, Сергиев Посад, Лыткарино.

Но только в подольском микрорайоне Климовск ситуация дошла до введения режима чрезвычайной ситуации — и заставила говорить об аварии как о проявлении системной проблемы.

Беспрецедентное последствие обычной практики

Беспрецедентность ситуации в Подольске — в том сроке, в течение которого местные власти не могли восстановить подачу тепла, сказал ИА Регнум руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ, экологии и природопользования Московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев.

«Безусловно, перерывы в теплоснабжении, в том числе из-за аварий, случаются, — отмечает эксперт. — Но в законе даже специально предусмотрена предельно допустимая длительность таких перерывов». Перерывы ни при каких обстоятельствах не должны превышать 24 часа.

А отсутствие тепла в жилых домах в течение нескольких дней — это чрезвычайная ситуация. «Даже технологически такого быть не должно, — подчёркивает Сергеев. — В законе прописано, что даже в случае необходимости по отключению резервных мощностей до прокладки временных трубопроводов всё равно время ограничения исчисляется часами».

Здесь это нормативное значение было значительно превышено.

А сильные холода, которые установились в регионе как раз в начале января, сильно усугубили положение жителей Климовска, констатирует Сергеев.

Но само то, что котельная, от которой зависел обогрев тысяч квартир, находилась на частной территории, удивления у эксперта не вызывает. Это распространённая для России практика, возникшая, к слову, во времена Советского Союза, когда никаких частных предприятий не было. Очень многие кварталы отапливались предприятиями, которые выполняли в своей округе системообразующие функции.

А в 90-е многие из них, соответственно, были приватизированы. Котельные, в свою очередь, оставались в собственности предприятий.

«Никто обычно не переподключал и не заботился о том, что надо переподключить жителей или построить новую котельную, — рассказывает юрист. — При этом по закону владелец котельной сам отопление не продаёт. Собственник может быть частным лицом, но он обязан строго по закону использовать эту котельную, у него вся деятельность регулируется, он не может самостоятельно ничего придумывать — тарифы устанавливает государство, ни один из собственников котельной не может отключить отопление, это невозможно».

Получается, что по итогам ситуации, возникшей в Климовске, оказалась вскрыта серьёзная проблема, требующая комплексного разбора.

«Почему так долго разрешался чисто технический вопрос с подключением после аварии? — задаётся вопросом юрист. — Почему пять дней нет отопления? За пять дней можно вообще из другого района пригнать тепло. Тем более здесь, буквально под Москвой».

Это большой удар для Московской области, где за ЖКХ отвечают те же самые лица, что и в предыдущие годы, отмечает Сергеев. «Система строится одними и теми же лицами уже много лет», — указал эксперт.

«Не может жилинспекцию возглавлять бывший милиционер»

Подольская авария вскрыла ещё одну застаревшую проблему — точнее, напомнила о ней, отмечает исполнительный директор Ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина.

Речь, по её мнению, о том, что в Московской области фактически не работает государственная жилищная инспекция (ГЖИ) — главный контролирующий орган для управляющих организаций и жилищных объединений.

«ГЖИ ведь не только в подмосковной «столице» Красногорске сидит, есть ещё подразделения на местах, — сказала Москвина ИА Регнум. — В каждом субъекте есть представители жилищной инспекции».

Управляющие и ресурсоснабжающие компании должны подготовиться к зиме, а это всегда дорогостоящее мероприятие.

«Подготовка к зиме начинается, как только отключают отопление, — разъясняет Москвина. — Буквально на следующей неделе начинают готовиться к зиме. В Подмосковье заканчивают в июле–августе. Сентябрь — это уже катастрофа! В июле жилищная инспекция должна везде подписать паспорт подготовки к зиме».

Если же не подготовить дом к зиме, то система теплоснабжения рискует выйти из строя. «У нас коммуникации не вчера построены, они у нас «с историей», — отмечает эксперт. — И если не подготовить дом к зиме, мы будем иметь ровно то же самое, что имеем сейчас в Подмосковье».

Как утверждает Москвина, жилищная инспекция Московской области всегда считалась лучшей в стране. Однако буквально в декабре 2023 года подмосковная ГЖИ перестала существовать как отдельная структура.

«Выбит» основной надзорный орган, — сетует собеседница ИА Регнум. — Как он работает, что он делает, никому сейчас не понятно».

Однако в случившемся «тепловом коллапсе» Москвина видит прямую вину именно жилищной инспекции Подмосковья. И происходящее сейчас слияние региональной ГЖИ было вызвано вескими причинами.

«Губернатор, вероятно, принимал это решение, понимая, что существует проблема. Просто было уже слишком поздно, — делает вывод Москвина. — Видимо, с надзором были очень серьёзные проблемы. Какие? Видимо, с компетенциями были проблемы. Ну не может жилинспекцию возглавлять бывший милиционер или учительница».

Два собственника находятся за границей

Эксперты сходятся во мнении, что окончательно все точки над i должно расставить следствие.

При этом первые плоды разбирательства уже известны: ЗАО «КСПЗ», на территории которого расположена вышеупомянутая котельная, будет национализировано. Решение, как уточнил 9 января губернатор Подмосковья, принял президент России.

«Остановка котельной и особенно её заморозка, как случилось на патронном заводе, предполагает очень сложные оперативные мероприятия, — заявил Воробьёв на заседании регионального правительства. — После вскрытия этой информации по решению президента сегодня запущен механизм национализации завода».

Два собственника находятся за границей, уточнил губернатор Подмосковья. Власть получила право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную, добавил он.