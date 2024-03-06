Материалы с тегом «Режим ЧС»
После аварии на ТЭЦ в Туве ввели режим ЧС
В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на Шагонарской ТЭЦ, сообщил 6 марта глава региона Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале. «На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения», — сообщил Ховалыг. Он уточнил, что авария на ТЭЦ произошла, по...
новость часа
6 марта 2024
Власти Воронежа после атаки украинских дронов ввели режим ЧС
В Воронеже объявили режим чрезвычайной ситуации районного масштаба после попадания обломков сбитого украинского беспилотника в многоквартирный жилой дом на улице Тепличной, сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. В своём Telegram-канале он уточнил, что на пострадавшем доме и соседних жилых зданиях, как...
16 января 2024
«Большой удар для Подмосковья». Какие проблемы вскрыла подольская авария
Ликвидацию последствий масштабной аварии в подмосковном Подольске (из-за которой в январские морозы без тепла осталось 150 тысяч человек) взял на контроль президент Владимир Путин. 8 января глава государства переговорил по телефону с губернатором Мособласти Андреем Воробьёвым — о перебоях с электро...
9 января 2024
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Норильске, на севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает 7 января пресс-служба администрации города в Telegram-канале. Управление ГО и ЧС города Норильска предупреждает: с 13:00 7 января 2024 года объявляется штормовое предупреждение в Норильском промышленном...
7 января 2024
В Подольске открыли ПВР для оставшихся без отопления жителей
Пункт временного пребывания организован в подмосковном городе Подольске, где действует режим ЧС из-за продолжительного отсутствия отопления в одном из микрорайонов. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов сообщил 7 января в своём Telegram-канале. Люди, в чьих домах нет отопления, могут...
7 января 2024
Подмосковные власти сообщили, когда появится тепло в домах Климовска
Подача отопления в основную часть домов микрорайона Климовск в Подольске планируется возобновить к утру 7 января, сообщил 6 января вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, слова которого приводятся на сайте подмосковного правительства. «План на сегодня — основную часть домов по...
6 января 2024
Режим ЧС в Подольске: дома остались без тепла в лютые морозы
В подмосковном Подольске введён режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск, сообщил глава округа Григорий Артамонов. «Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части мкр. Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели...
6 января 2024
В Подольске стабилизировали работу котельной, в дома начали подавать тепло
В Подольске Московской области стабилизировали работу котельной, из-за аварии на которой часть одного из микрорайонов осталась без тепла. Об этом 6 января сообщил глава Подольска Григорий Артамонов в Telegram-канале. «Специалистам удалось стабилизировать работу котельной «КСПЗ». Аварийные бригады...
6 января 2024
В Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления
Режим ЧС локального характера введён в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск, сообщил 6 января глава округа Григорий Артамонов в своём Telegram-канале. «Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части мкр. Климовск отсутствует уже...
6 января 2024
Росстандарт утвердил ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ
Новый ГОСТ с едиными требованиями к системам вентиляции убежищ гражданской обороны вступит в силу в мае 2024 года, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Росстандарт утвердил национальный стандарт «Гражданская оборона...
5 января 2024
В Сочи объявили экстренное предупреждение о подъёме уровня воды в реках
Уровень воды в реках на территории города Сочи может подняться до неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. «В период 10 – 12 часов 5 января и до конца суток 5 января в связи с ожидаемыми сильными осадками на территории города Сочи ожидаются подъёмы уровней воды...
новость часа
5 января 2024
В РФ разрабатывают порядок использования домофонов для оповещения граждан
Концепция организации оповещения населения, включающая порядок использования домофонов для предупреждения о ЧС, разрабатывается в России. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на соответствующий запрос ТАСС. «Разрабатывается концепция организации оповещения населения РФ, учитывающая новые...
5 января 2024
В одной из бухт Новороссийска обнаружили противодесантную мину
В Цемесской бухте Новороссийска была обнаружена противодесантная мина, подрыв мины запланирован на 26 октября. Об этом 25 октября сообщает Telegram-канал «112». По его данным, после обнаружения мины в городе был введён режим чрезвычайной ситуации. Уточняется, что корабельная противодесантная мина...
25 октября 2023
В Южно-Сахалинске введён режим ЧС в связи с прохождением тайфуна
Режим ЧС введён в связи с прохождением тайфуна и его последствиями на территории Южно-Сахалинского городского округа. Об этом 6 октября сообщил мэр областного центра Сергей Надсадин в своем Telegram-канале. Надсадин уточнил, что режим ЧС вводится на всей территории городского округа. Мэр отметил...
6 октября 2023
В Брянской области ввели режим ЧС после обстрела со стороны ВСУ
В Брянской области власти ввели режим ЧС после обстрела украинским танком Чаусовского сельского поселения в Погарском районе. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок. «Мы ввели режим ЧС, потому что в результате атаки пострадало имущество юридических и...
новость часа
21 сентября 2023
Путин рассмотрит предложения по использованию резервных средств при ЧС
Президент России Владимир Путин заявил, что будут рассмотрены предложения, связанные с использованием резервных средств в случае ЧС и для предотвращения тяжёлых последствий. Об этом он заявил на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. «Конечно, мы рассмотрим эти...
12 сентября 2023
В районе падения обломков дрона в Ростове ввели режим ЧС
В Ростове-на-Дону в районе падения обломков беспилотника ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. «Решением ростовской городской комиссии по чрезвычайным ситуациям на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42...
новость часа
7 сентября 2023
В Приморье паводки разрушили за месяц 46 автомобильных мостов
В Приморском крае паводки разрушили за месяц 46 автомобильных мостов. Об этом 3 сентября сообщил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания о ликвидации последствий природных катаклизмов. «Разрушено 46 мостов. Они же у кого-то на...
3 сентября 2023
Трутнев назвал причину разрушения дамбы в Уссурийске
Одной из причин разрушения дамбы в Уссурийске Приморского края после тайфуна в августе стало то, что шлюз на ней не был приведён в рабочее состояние в течение года. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания во...
3 сентября 2023
Медведев посетил пострадавший от тайфуна Южно-Сахалинск
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил районы Южно-Сахалинска, которые пострадали от последствий тайфуна, и пообщался с жителями. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как следует из видео, которое зампред Совбеза разместил в соцсети, жители затопленных районов...
2 сентября 2023