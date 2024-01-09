Вот такое письмо пришло мне через одну из соцсетей:

Иван Шилов ИА Регнум

«Петр, здравствуйте! Я журналист проекта …Сейчас готовим заметку про реакцию госСМИ на «голую» вечеринку и замерзающих людей в Подмосковье. Увидели, что вы аж две колонки написали про Ивлееву, а про коммунальный коллапс — ноль. Почему? Правильно ли мы понимаем, что голая Лолита вам интереснее обычных россиян?».

Я опускаю название проекта, то есть медиа, потому что не хочется делать ему рекламу. Пусть будет просто проект N. Подобных изданий много, и все они делают вид, что могут всё честно объяснить своим умным читателям, не собирающимся становиться жертвами государственной пропаганды. Отсюда и дешевый подкол в вопросе ко мне — мы же понимаем, что ты пишешь про «голую» вечеринку, потому что тебя попросили/приказали и это дозволено, а про замерзающий Подольск не пишешь, потому что нельзя.

Можно было бы ответить очень просто — вечеринка Ивлеевой интересовала меня не только потому что вызвала бурную общественную реакцию, но и потому что обнажила полное несоответствие «богемы» своему народу, а аварии теплосетей никакой новой проблемы не высветили. Или еще проще — о вечеринке я написал еще в прошлом году, а авария случилась в этом, когда я просто отдыхал и вообще ничего не писал. Но зачем эти объяснения? Примем правила игры «независимых медиа» — и ответим так, как будто не видим подвоха.

Дорогой журналист проекта N! Всё ровно наоборот: голая Лолита мне абсолютно не интересна — в отличие от обычных россиян. Но как раз то, что в нашей стране «довоенная богема» пытается продолжать править бал, напрямую связано и с авариями, и с коррупцией, и с прочими бедами нашего бытия. Потому что ничего не понявшая и ничему не научившаяся «богема» — это лишь наиболее заметная часть той самой «элиты», с которой у нее общие ценностные установки, той самой «элиты», работа которой и довела до отключения отопления в морозы. Беспредельный эгоизм, жажда наживы, хищническая эксплуатация ресурсов (популярности или инфраструктуры) для максимизации доходов, навязывание своих интересов и представлений о правильном и прекрасном другим…

Поэтому так важно наконец-то избавиться от надоевшей «богемы» на той же эстраде — для начала привести ее в чувство, а потом начать процесс замены, смены, формирования новой, отвечающей нашим представлениям о прекрасном и талантливом. Потому что это станет зримым подтверждением серьезнейших перемен, которые переживает наш народ, наше общество, наша страна — это тот случай, когда замена «девочек» не только показательна, но и важна. Конечно, это долгий процесс — и очень важно, чтобы вместо примитивной «отмены Киркорова» мы увидели начало изменения самой эстетики нашей массовой культуры.

И точно так же важно увидеть не просто аресты и посадки виновных в авариях на теплосетях, а понять, с чем мы имеем дело. Не просто с изношенностью (нехваткой) инфраструктуры, коррупцией, недобросовестными собственниками или нерадивыми чиновниками — проблема гораздо масштабнее. И речь идет вообще не об авариях и прочих ЧП — дело в стратегии. В том, чем и как мы застраиваем столичный регион.

Есть московская агломерация — в столице вместе с областью проживает больше 20 миллионов человек. Это почти седьмая часть России — и тут самая большая концентрация мигрантов. И тех, кто уже стали гражданами России, и гастарбайтеров, и нелегалов. Всё это создает, мягко говоря, потенциально взрывоопасную ситуацию — а межнациональные отношения являются самой опасной для России проблемой.

А чем занимаются мигранты в Москве и Подмосковье? В том числе и работой на стройке, которая является важнейшей частью экономики страны и столичной агломерации. Мигранты строят дома, а потом часть из них покупают квартиры (на вторичном рынке или в этих же новостройках) и становятся постоянными жителями «нерезиновой агломерации». За постсоветские годы в столице и Подмосковье построены многие миллионы квадратных метров жилья — и никакая инфраструктура (а это ведь не только теплосети, но и школы, и больницы) не поспевает за этой ударной стройкой (особенно в области).

Так что даже если бы не было межнациональных проблем, эту бесконечную гонку за прибылью нужно было бы прекращать — столичная агломерация просто не может бесконечно увеличивать свое население без ухудшения качества жизни своих жителей. Доводы о том, что стройка — это локомотив экономики, не должны вводить в заблуждение: строить можно по-разному. С разной нормой прибыли, плотностью, этажностью, социальной инфраструктурой — всё это должно куда жестче регулироваться государством.

Причем принимать решение надо не на местном, региональном уровне, а на федеральном. Региональные власти часто просто не хотят и (или) не могут противостоять застройщикам (и стоящим за ними финансовым структурам, банкам) — и дело тут не только в коррупции, но и в отсутствии стратегического мышления. Помнится, еще больше десяти лет назад, когда нынешний губернатор Московской области только вступал в должность, велись вполне серьезные разговоры о том, чтобы ограничить высотность домов в области восемью этажами, а сейчас вовсю строятся 25-этажки. Только федеральная власть способна взять на себя ответственность за изменение строительной политики в столичной агломерации, потому что она мыслит стратегически, прогнозируя ситуацию на десятилетия вперед.

Большая Москва не должна высасывать человеческие ресурсы из остальной России. Не должна плодить бесконечные человейники, в которых будут зреть бациллы социальных и межнациональных конфликтов. В том же Подмосковье необходимо делать упор на малоэтажное и индивидуальное строительство, потому что только на земле могут возродиться многодетные семьи. Каждый новый квартал новостроек умножает будущие проблемы, набор которых уже давно понятен любому разумному гражданину.

Городской и областной бюджет не вынесут прекращения стройки? Но речь не о прекращении, а о разумном планировании и перераспределении ресурсов в строительстве жилья. Мы по-прежнему нуждаемся в стройке — большинство наших граждан хотели бы улучшить свои жилищные условия — но эта стройка должна быть частью плана строительства новой, справедливой и многодетной России, а не приумножением старых проблем и фундаментом будущих конфликтов.

Стройке, точно так же, как и «богеме», нужна новая (она же старая и вечная) этика, нужна стратегия развития. Хватит уже делать ставку на «голую» прибыль — это приводит к катастрофическим последствиям и на эстраде, и в Подольске.