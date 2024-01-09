Подольск, Московская область, 9 января, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал запустить отопление во все дома Климовска до утра 10 января.

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«Уже порядка 125-130 домов, квартиры которых уже отапливаются, остаются порядка 40. Это самый сложный отдалённый участок, который сегодня инженерные службы обогревают, сваривают. Мы до завтрашнего утра запустим всё отопление», — заявил глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем Воробьёв отметил, что полностью устранить последствия аварии на котельной, лишившей тепла жителей окрестных домов, планируется к середине следующей недели. По его словам, последствия можно считать устранёнными, когда дети придут в отапливаемые школы и детские сады. Губернатор отметил, что ситуация серьёзная, поэтому не стоит давать смелые точные прогнозы.

Как сообщало ИА Регнум, во время морозов в Подмосковье микрорайон Климовск остался без отопления и электроснабжения из-за аварии на теплотрассе. Без отопления остались 170 домов. С 5 января в Подольске ввели режим ЧС. Воробьёв заявил, что аварию допустил владелец частной котельной, возбудили уголовное дело, начальника котельной и генерального директора завода задержали. Комментируя ситуацию с аварией в Подмосковье, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что местные власти предприняли максимальные усилия по ликвидации последствий ЧП.

Ранее 9 января Воробьёв заявил, что «Климовский специализированный патронный завод», на территории которого находится котельная, перейдёт в муниципальную собственность. Он рассказал, что над ликвидацией последствий аварии работают более 200 бригад, и по решению главы государства Владимира Путина запустили механизм национализации предприятия. Воробьёв отметил, что когда котельная завода перейдёт в муниципальную собственность, станет возможной её модернизация. О готовности взять контроль над заводом заявили представители госкорпорации «Ростех».