Аномально холодная погода, пришедшая на днях в Центральную Россию, отразилась на работе коммунальной инфраструктуры авариями и перебоями в теплоснабжении. Проблемы с поставкой тепла в дома особенно затронули Подмосковье, где в некоторых городах люди замерзают уже не первые сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM

На проблемы с отоплением в эти морозные дни жаловались, в частности, жители Подольска, Химок, Балашихи, Лобни, Солнечногорска, Сергиева Посада, Лыткарино. В Лыткарино некоторые жители вынуждены были спасаться от жгучего мороза разведением костров во дворах.

В Климовске (микрорайон Подольска) из-за прорывов магистральной линии отопления ситуация дошла до введения режима ЧС локального характера — и тем не менее тепло вернулось еще далеко не ко всем жителям. Утром 7 января без тепла оставались еще 149 тысяч жителей города, проживающих в 128 многоквартирных домах, сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Проблемы начались еще утром 4 января. В соцсетях появилась куча сообщений жителей о том, что они остались без тепла и горячей воды. Климовчане жаловались, что местная котельная остановлена и на отсутствие внятной реакции властей, в то время как замерзающие трубы уже начинали лопаться.

Днем местная администрация проблему признала, сообщив, что «в связи с прорывом на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома», и пообещала решить проблему к вечеру. К вечеру, однако, устранить проблему не получилось: пришлось переносить сроки на ночь, но даже и на следующий день в квартирах многих жителей теплее не стало.

5 января глава Подольска Григорий Артамонов объяснил это тем, что поскольку авария произошла на режимном объекте, устранение нарушения затянулось. Режимный объект, кстати, это тот самый ЗАО «КСПЗ», Климовский специализированный патронный завод имени Ю. В. Андропова, выпускающий боеприпасы и оружие. На котельную предприятия запитаны и пострадавшие дома.

Администрация Городского округа Подольск Замерзающие жители микрорайона Климовск г. о. Подольск

Особый (закрытый) статус объекта сыграл против жителей города. Как отмечал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, в рамках кампании по подготовке к зиме ответственные органы не могли контролировать состояние объекта, а при запуске котельной были нарушены режимные параметры. Во время пуска теплового оборудования произошли крупные прорывы на сетях внутри самого завода.

«По предварительным данным, здесь было отключение электричества, и после этого последовал гидроудар», — сообщил чиновник. Сотрудники производства своими силами проблему решить не смогли, но и с помощью других аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть» полностью устранить неполадки не удалось.

Хромушин уточнил, что инцидент почти сутки скрывали от властей региона, правительство области в итоге узнало о случившемся через соцсети и жалобы граждан. По его словам, работа котельной не была выведена в единую систему контроля теплоснабжения Московской области.

За это время теплотрассы и отопительная система жилых домов замерзли, так что при попытках запустить теплоснабжение пошли новые многочисленные прорывы на магистральных линиях и в домах. Стало понятно, что масштабы проблемы только возрастают. Кроме того, фиксировались случаи отключения света и разрыва от мороза канализационных труб.

Без отопления осталась даже городская больница Подольска — пациенты отмечали, что в коридорах и палатах царил адский холод. Лечебное заведение пришлось обогревать тепловыми пушками, затем на его территории была смонтирована блочно-модульная котельная.

Обстановка в городе накалялась во всех смыслах. Местные жители в резких (и вполне подходящих ситуации) выражениях требовали вернуть отопление и привлечь виновных к ответственности, выходили на пикеты, была создана петиция, в которой отмечалось бездействие со стороны администрации.

«Понимаю справедливое возмущение жителей. Будем делать всë возможное для скорейшего возобновления подачи тепла», — писал Григорий Артамонов.

Аварийные бригады работали круглосуточно, в субботу работу котельной смогли стабилизировать, удалось запустить один из котлов, запускается второй котел на котельной завода. На восстановлении теплоснабжения работают около 150 энергетиков, однако технические неполадки всё еще продолжаются.

По словам местных жителей, с которыми пообщалось ИА Регнум, днем 7 января в части города по-прежнему нет отопления — уже на протяжении трех суток. Но электричество, как правило, есть, и жители отапливаются с помощью обогревателей. С включенными обогревателями температура в квартирах держится на уровне 16 градусов.

Пока тепло поступило еще не во все квартиры Климовска, для спасения местных жителей от холода власти открыли места раздачи горячего питания и пункты обогрева в гимназии им. Подольских курсантов и ДК «Машиностроитель». В домах устанавливают тепловые пушки и обогреватели, раздают одеяла, а малообеспеченным гражданам обещали бесплатно предоставить электрообогревательные приборы.

Администрация Городского округа Подольск Работы по ремонту теплоцентрали. Микрорайон Климовск г. о. Подольск

Власти обещают, что управляющие организации заменят или отремонтируют жителям размерзшиеся батареи и внутридомовые коммуникации. Предполагается, что будет сделан перерасчет за теплоснабжение.

В пятницу ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил проверить все факты ограничения подачи энергоресурсов в Московской области. Уже через день, в воскресенье, по факту ограничения подачи тепла и горячей воды в жилые дома в Подольске Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас в помещениях организации, обслуживающей котельную, проводят обыски, изымают техническую документацию. «Ситуация по-прежнему непростая, персонал здесь только рядовой, собственника по-прежнему и владельцев мы не видели, так же, как генерального директора», — говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Попутно выяснились весьма странные вещи о котельной Климовского патронного завода: фактический владелец патронного завода и котельной при нём уже давно проживает в Германии, а экс-председатель совета директоров КСПЗ находится на скамье подсудимых по делу, проходящему в закрытом режиме.

В таком случае жители города могли фактически оказаться в заложниках «эффективных менеджеров», которые не хотят выходить на связь с властями и решать проблему. Глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной, чтобы передать ее в эксплуатацию муниципальному предприятию.