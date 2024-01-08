Москва, 8 января, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в связи с нарушением электроснабжения в регионе на фоне ухудшения погодных условий, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов», — сказал журналистам представитель главы государства.

Кроме того, Путин заслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева после перебоев с электро — и теплоснабжением в некоторых районах Подмосковья.