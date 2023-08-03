Киев, 3 августа, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Причиной аварии на Украине 18 января 2023 года, в которой погибло руководство МВД страны, были ошибочные действия пилота вертолёта в сложных метеорологических условиях. Об этом 3 августа сообщили в офисе генпрокурора Украины.

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС Обломки вертолета на месте крушения, в котором погибло руководство МВД страны

Отмечается, что при подготовке к полёту командиру экипажа не сообщили о метеоданных по всему маршруту движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами.

Кроме того, у экипажа не было соответствующих допусков к полётам в сложных метеоусловия. Из-за сложных погодных условий экипаж воздушного судна вынужден был выполнять полёт на предельно низкой высоте.

Командир экипажа увидел препятствие и попытался его облететь, но резко поднялся вверх. Потеряв ориентировку в пространстве, он допустил столкновение с землей.

Пятерым должностным лицам украинской госслужбы по ЧС предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности полетов, заключили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января в городе Бровары Киевской области возле детского сада упал вертолёт украинской госслужбы по ЧС. На борту находились глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и помощники.

Погибли все, кто был на борту, и ещё 14 человек, включая одного ребёнка. Ранения получили 25 человек, в том числе 11 детей. В качестве основных версий ЧП назывались ошибка пилота, диверсия, неисправность техники.