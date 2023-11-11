На польско-украинской границе растёт напряжение. Начало ему положила стартовавшая 6 ноября забастовка польских перевозчиков, которые блокируют въезд на Украину и выезд с неё украинским перевозчикам в трёх пунктах перехода для большегрузных автомобилей: Корчова — Краковец, Гребенне — Рава-Руська и Дорохуск — Ягодин.

ТАСС/ Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Польские перевозчики заблокировали движение через КПП «Дорохуск — Ягодин» на границе с Украиной

В акции протеста участвуют преимущественно владельцы польских транспортных компаний, своих водителей они отпустили на заработки. Бизнесмены заявляют, что их украинские коллеги поставлены в лучшие условия и нечестно конкурируют с поляками, что грозит последним разорением. В этой связи забастовщики требуют выполнения следующих условий.

Первое: восстановление для украинских перевозчиков системы выдачи разрешений на перевозки в Европейский союз и внутри него. Второе: предоставление польским перевозчикам возможности регистрировать своих водителей в украинской системе «Шлях». Третье: создание отдельной очереди в сервисе «еЧерга» для автомобилей с номерами ЕС. Четвертое: создание «зелёной полосы» для пустых фур. Пятое: приостановление деятельности транспортных компаний с «восточным капиталом», пока они не объяснят его происхождение.

Польские власти самостоятельно могут выполнить только пятое условие, остальные не в их компетенции. А киевский режим не собирается идти на уступки в той части, которые его касаются.

Так, мотивируя отказ предоставить польским перевозчикам доступ к системе «Шлях», украинские эксперты заявляют, что водителями фур в основном являются украинские граждане. В условиях военного положения, когда украинским мужчинам запрещено покидать страну, они не могут спокойно выезжать за границу, работать в иностранных компаниях и спокойно курсировать между Украиной и зарубежными странами.

Киев не хочет вводить преференции для автомобилей с номерами ЕС, поскольку, по мнению украинских властей, это будет дискриминировать перевозчиков других государств. Что касается «зелёной полосы» для пустых фур, то, заявляют в Киеве, Украина заинтересована в экспорте своей продукции в ЕС. Поэтому давать льготы завозчикам импорта, которые затем возвращаются пустыми, «было бы странным».

Наконец, главный пункт. Возврат системы выдачи разрешений может одобрить исключительно Евросоюз. Потому что её отмена вписана в Соглашение о либерализации грузовых перевозок между ЕС и Украиной от 29 июня 2022 года, которое ратифицировали все страны — члены Европейского союза, включая Польшу. Разорвать его в одностороннем порядке Варшава не может.

Ситуация сложилась тупиковая, и устраивающего все стороны выхода из неё пока не видно. Тем временем выезда из Польши на Украину в заблокированных трёх пунктах перехода ожидают около 1700 грузовиков.

Украинские водители начинают проявлять нетерпение и ведут себя агрессивно. На днях полиция и местные власти еле справились с группой из 200 украинцев, которые направлялись «поговорить» с польскими пикетчиками в районе Дорохуска.

Ситуацию нагнетает и киевский режим. Посол Украины в Польше Василий Зварыч с соцсетях призвал польских перевозчиков прекратить блокировать границу, поскольку «в условиях войны такие методы работают только на пользу нашему общему врагу». Это вызвало взрыв возмущения в Польше; дипломату напомнили, что польские интересы противоречат интересам коррумпированного украинского режима.

Помимо того, на Украине искусственно препятствуют выезду около 500 польских грузовиков. Как сообщает газета Rzeczpospolita, начиная с 6 ноября из электронной очереди на въезд в Польшу стали исчезать фуры с польскими номерами, поскольку их якобы не было на территории Украины.

По словам польских перевозчиков, им приходилось записываться заново, причём даты выезда назначали с лагом в 10 дней, учитывая, что выезда им и так приходится ждать в среднем 10–12 дней. По украинским же законам, если иностранный грузовик не покинет страну в течение 20 дней, его ждет штраф в размере 5000 евро.

«Польские перевозчики считают, что акция украинцев в понедельник, 6 ноября, не случайно совпала с началом блокады трёх пунктов перехода на нашей стороне», — отмечает издание.

Неспособность и нежелание польских властей решить проблему раздражает бизнесменов и водителей. Варшава, как это уже было с украинским зерном, опять «вдруг и неожиданно» столкнулась с тем, что её «партнеры» в Киеве жёстко преследуют свои интересы, не желая принимать во внимание нанесённый полякам ущерб.

По замечанию одного из лидеров протеста, перевозчика и руководителя отделения движения «Конфедерация» в Люблинском воеводстве Рафала Меклера, он и его коллеги еще в сентябре прошлого года провели акцию протеста на польско-украинской границе. А в марте этого года по Варшаве проехали 300 тракторных прицепов в знак протеста против «недобросовестной конкуренции с востока».

«Все наши люди страдают от мессианской восточной политики партии «Право и Справедливость» (PiS), которая, к сожалению, отдает последнюю рубашку за наш счет, — добавил Меклер. — Но мы с этим не согласны».

В условиях, когда после прошедших 15 октября парламентских выборов в Польше возникла неустойчивая политическая ситуация и новое правительство ещё не сформировано, с бунтом польских перевозчиков и сопутствующими ему последствиями приходится иметь дело местному самоуправлению и полиции.

Последняя доходит до того, что в нарушение закона формирует из украинских грузовиков конвои, выделяет им полицейские машины для сопровождения и проводит через польские автострады, предназначенные только для легковых автомобилей.

Но и у польских перевозчиков ещё остались возможности громко заявить о себе. Пока что они беспрепятственно пропускают на Украину фуры с гуманитарной помощью и военными грузами. Если же начнётся блокирование вывоза западного оружия и боеприпасов, задуматься над требованиями поляков придётся не только в Варшаве, но и в Брюсселе, и в Вашингтоне.