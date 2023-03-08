Атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры, Росатом «работает по всему миру прозрачно с неукоснительным соблюдением международных обязательств и национального законодательства», — так в Росатоме прокомментировали указ президента Украины Владимира Зеленского о введении на 50 лет санкций против Росатома и его дочерних структур. В общей сложности в украинский черный список включены двести компаний и предприятий российской атомной отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Росатом

Украина нанесла удар по собственной энергетике, антироссийские санкции могут привести к досрочному закрытию энергоблоков на всё еще работающих АЭС (а их осталось всего три — Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая). Но зато Киев оказался впереди Европы. Как отмечало ИА REGNUM, Зеленский уже пенял союзникам из ЕС на то, что десятый пакет санкций не предполагает «решительных шагов против «Росатома» и российской атомной промышленности».

В десятый пакет, который был одобрен 24 февраля после долгих обсуждений, «атомные» санкции действительно не попали. На их введении особо настаивали Польша и Литва. Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис требовал наказаний «против всего сектора». «Речь идет и о топливе, и о санкциях в отношении Росатома и руководства компании», заявлял представитель Польши при ЕС Анджей Садось. Варшава тянула с ратификацией десятого пакета — и в числе ее требований одним из главных значилась ядерная повестка.

European People’s Party Габриэлюс Ландсбергис

Но это наказание пока реализовать не удалось — и причину назвала глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен. «Пять членов Евросоюза особенно зависят от Росатома в плане технического обслуживания и поставок топлива. Так сложилось исторически. Россия построила там ядерные сооружения… Мы представили 10-й пакет санкций, и он не затрагивает это направление. Но мы будем следить за ситуацией и попробуем найти решение», — подчеркнула глава профильного брюссельского ведомства.

Пять стран ЕС, которые упомянула Йоргенсен, — очевидно, Финляндия, Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия. Здесь работают 18 реакторов, построенных по отечественным технологиями. Они зависят от Росатома в плане поставок ядерного топлива и оказания других услуг. Французская Le Monde указывала, что российские тепловыделяющие сборки используют такие крупные станции, как АЭС «Ловииса» в Финляндии или «Моховце» в Словакии.

Вряд ли отказ от сотрудничества с Россией может пройти безболезненно для ЕС. Отрицательным примером опять-таки служит Украина, чьи эксперименты с американской компанией Westinghouse оказались рискованными и недешевыми. Только за первый квартал этого года киевский «Энергоатом» заплатил Westinghouse 51,23 млн долларов — при цене за российское топливо в 17,5 млн долларов, отмечало РИА Новости.

В феврале против добровольного наказания собственных АЭС выступило сразу несколько европейских стран, причем не только Венгрия и Болгария, но и Франция (страна с 56 работающими реакторами, на втором месте в мире по выработке энергии на АЭС), и Бельгия.

Громче всех был слышен голос Будапешта, и не только в силу особой линии поведения, которой придерживается венгерский премьер Виктор Орбан. Венгрия не собирается разрывать подписанное в 2014 году межправительственное соглашение о строительстве двух атомных энергоблоков на АЭС «Пакш» (построенной в 1982-м при участии Советского Союза). Этот проект, получивший название «Пакш-II», ведут Росатом и венгерская компания MVM, сообщает портал инжинирингового дивизиона российской госкорпорации.

Вова Жабриков/URA. RU/ТАСС Венгрия. Пакш. 26 сентября 2017 г. АЭС «Пакш»

«Если мы не сможем продолжить строительство АЭС «Пакш-II», то мы потеряем большую часть гарантии нашей долгосрочной энергетической безопасности. Я думаю, что энергетика должна быть полностью исключена из санкций, учитывая тот факт, что энергетика — это физическая проблема, которая не имеет ничего общего ни с политикой, ни с идеологией», — заявил по этому поводу глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Посмотрите, кто выступает за санкции, — страны, у которых нет атомной энергетики, такие как Прибалтийские государства или Польша. Им легко говорить, что надо ввести санкции, они ничего от нас не получают. А те страны, у кого есть серьезная атомная отрасль, та же Франция, очень осторожно относятся. Венгрия жестко говорит «нет» санкциям, а Венгрия — атомная страна, у них четыре энергоблока порядка половины электроэнергии вырабатывают», — сказал ИА REGNUM главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.

Так что те страны Евросоюза, у которых атомная энергетика есть, будут очень осторожны в своих действиях и будут стараться оттягивать введение этих санкций максимально далеко, а то и вообще — чтобы их не было, прогнозирует собеседник.

«Более интересна ситуация с обогащением урана, с оперированием урановыми хвостами, то есть обедненным ураном», — указывает эксперт по атомной энергетике Алексей Анпилогов.

Цитата из видео с канала: День ТВ Алексей Анпилогов.

«В этом плане нужно понимать, что вся европейская атомная энергетика в достаточно серьезной степени зависит от разделительной работы, которая производится на территории Российской Федерации», — пояснил ИА REGNUM специалист. По мнению Анпилогова, полностью отказаться от российских услуг по разделению изотопов не сможет ни одна европейская страна и это станет серьезным исключением из гипотетического пакета санкций.

Европа продолжит создавать препятствия

Зависимость европейской стороны от российского атома определенно присутствует. Но это не означает, что сторонники наказаний по «ядерной линии» отказались от своих идей, а санкций против Росатома никогда не последует. Страны ЕС слишком хотели ввести «юбилейный» пакет к годовщине СВО, и им просто не хватило времени на согласование — на что указывало Reuters.

Попытки ограничить атомную отрасль России явно будут продолжены, причем не только в форме 11-го или 12-го европейских санкционных пакетов. Ограничения со стороны ЕС в этой отрасли будут касаться проектов Росатома за рубежом. Это может затруднить поставки оборудования, а также возможности проводить оплату за строительство и эксплуатацию атомных электростанций.

Так, АЭС «Аккую» на юге Турции натолкнулась на блокировку оборудования, сообщал «Коммерсант». Тогда Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) не выдало полного набора разрешений на поставки электротехнического оборудования от немецкой Siemens Energy.

Akkuyu Nükleer A.Ş. (VOA). Модель АЭС Аккую в Мерсине, Турция.

Со схожей проблемой столкнулась и Венгрия. «Правительство Германии продолжает блокировать поставку компанией Siemens системы управления, которая по контракту предназначена для АЭС в Пакше», — приводил ТАСС слова главы венгерской дипломатии Петера Сийярто.

Пока что это противодействие ЕС не критично. «Во-первых, эти системы управления производства Siemens, скажем так — не основное оборудование, — пояснил Уваров. — Основное оборудование для АЭС Россия производит самостоятельно. Закупаются все-таки вещи, скажем так, не столь критично важные. Во-вторых, под все эти вещи есть замены. Когда говорили про АЭС «Аккую», то был поставщик, который был готов поставить оборудование вместо Германии. Я по понятным причинам не буду называть, кто собирался это сделать. Но я говорю о том, если немцы вдруг завтра скажут: «Ой, а мы не хотим поставлять что-нибудь на «Аккую» — то, извините, свято место пусто не бывает, их зачистят немедленно».

Тем не менее наверняка такое давление продолжится и на другие проекты Росатома, расположенные в Азии и на Ближнем Востоке, полагают эксперты. В долгосрочной перспективе бенефициары санкций вроде американской компании Westinghouse хотят лишить Росатом новых проектов по строительству АЭС и конкурентного преимущества в отрасли. «Относиться легкомысленно к такой перспективе я не стал бы. Но я думаю, что Росатом с негативными последствиями справится. В отличие от Европы, которой будет тяжело», — резюмирует Уваров.