Вашингтон, 16 августа, 2023, 16:36 — ИА Регнум. СБУ передала американскому телеканалу CNN кадры атаки на Крымский мост морским беспилотником. Об этом 16 августа заявил CNN глава СБУ Василий Малюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«С помощью этих беспилотников мы успешно поразили Крымский мост, БДК «Оленегорский горняк» и танкер «Сиг», — сказал Малюк.

Отмечается, что на видео показан экран пилота за несколько секунд до того, как беспилотник доставил взрывчатку к одной из бетонных опор моста.

Кроме того, источники CNN предоставили ещё две записи с камер наблюдения, на которых виден момент удара одного из дронов по дорожному участку моста и по железной дороге с противоположной стороны.

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Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в беседе с ИА Регнум отметил, что СБУ на фоне очевидного поражения украинских войск и отсутствия результатов контрнаступления ВСУ пытается самоутвердиться и продемонстрировать всему миру хоть какие-то возможности, подтверждая кадрами свою причастность к террористической атаке на Крымский мост.

Военный эксперт Иван Коновалов назвал сам факт передачи СБУ кадров с диверсиями в пользование CNN признанием украинцев в совершении террористической атаки на объект гражданской инфраструктуры.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов объяснил, что кадры не только с беспилотников, но и с камер наблюдения могли появиться в распоряжении CNN вследствие хакерской атаки либо уже были распространены в интернете локальными СМИ.