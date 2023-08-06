Киев, 6 августа, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Украинский герб-трезубец установлен на монументе «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР. Об этом сообщило 6 августа местное издание «Страна».

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Отмечается, что утром «тризуб» подняли на щит Родины-матери. Рабочие закрепляют конструкцию, это займёт ещё несколько часов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа с монумента «Родина-мать» в Киеве сняли элементы советского герба — серп и молот. Советский герб решили отправить на хранение в музей. Власти приурочили демонтаж к празднованию Дня независимости Украины 24 августа. Рабочие 5 августа начали поднимать на памятник новый герб с трезубцем, но монтаж был остановлен из-за темноты.

Кроме того, украинские власти намерены сменить название монумента «Родина-мать» на «Украина-мать». По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на переименование решились из-за того, что снести монумент нельзя.