Украинский исторический миф давно уже превратился в «вещь в себе», поскольку идеологи ставили перед собой совершенно четкую цель формирования «украиноцентричной» модели прошлого. В стремлении отделить события в искусственных пределах границ 1991 года от единого культурно-исторического контекста они создали широко известные химеры — от тысячелетней государственной традиции до древнеукраинского языка в устах Иисуса Христа.

Сергей Корсун ИА Регнум

Но байка про «древних укров, выкопавших Черное море» только выглядит смешно — на самом деле это отражение серьезной, системной работы с сознанием. В первую очередь, молодежи. Только событиями сравнительно недавнего времени оперировать довольно легко, показывая и стремление украинцев к независимости, и желание русских этому помешать. А с более ранними периодами есть объективные сложности. Та же Киевская Русь, абсолютно искусственный концепт, придуманный дореволюционными и подхваченный советскими историками, втискивается в понятие «Украина» с большим трудом.

Такую проблему осознавал еще Михаил Грушевский, председатель украинской Центральной Рады (а затем советский академик), введший в оборот термин «Украина-Русь». Опираясь на им же самим изобретенную конструкцию, Грушевский провозгласил коренное различие украинского и русского народов и принципиальное расхождение векторов их развития. А с другой стороны, нарисовал государственную преемственность украинцев как гегемона в отношении Киевской Руси.

В наши дни, пытаясь более качественно внедрить в мозги студентов и школьников наработанные штампы, украинская система образования прибегает даже к передовым технологиям. Так на цифровой образовательной платформе «На Урок», созданной в 2019 году для поддержки преподавателей и учебного процесса, представлен чат на базе искусственного интеллекта ChatGPT. В нем можно напрямую пообщаться историческими личностями — Ярославом Мудрым, Богданом Хмельницким, Тарасом Шевченко, выдающимися учеными, поэтами, политиками, в том числе зарубежными. Грушевский тоже один полусотни готовых к задушевной беседе персонажей.

Да, в окошке чата стоит предупреждение, что ответы формируются на информации из интернета и могут содержать неточности. Но когда тебя приветствует сам Уинстон Черчилль и предлагает задать вопросы о своей деятельности от первого лица, согласитесь, это подкупает. И разговаривать с ним развязно не хочется, все равно есть ощущение живой беседы. А у современного ребенка, постоянно находящегося в таких коммуникациях, ощущения подделки просто не возникает. Ответы могут восприниматься им за чистую монету.

Вот и мы решили спросить у ряда персонажей, как же они оценивают своё место в истории Украины, что рассказывают учителям и детям.

1. Ярослав Мудрый

Знаменитого киевского князя, построившего дошедшие до наших дней архитектурные памятники Древней Руси, в учебниках совершенно логично представляют украинцем. Киевский — значит, украинский, так работает эта идеологема. Так что первое, что мы спросили у князя, это его национальность. Тот без колебаний ответил, что относится к славянской национальности и представляет «древний украинский народ». И продолжал настаивать, когда возникли сомнения в существовании такого народа.

Тогда в линии логики искусственного интеллекта вопрос был поставлен в лоб: «Имеете ли вы отношение к династии Рюриковичей?». Конечно же, Ярослав это признал, поскольку отрицать подобное бессмысленно, сын Владимира Великого относился к великокняжеской династии, правившей с IX по XIII век. А далее консенсус был достигнут уже легко. Электронный князь не стал отрицать, что и по статусу, и по рождению относился к «скандинавскому народу», принеся свои извинения за допущенную неточность.

Вообще говоря, на таких примерах всегда хорошо видно, как название Киевская Русь используется украинскими историками-пропагандистами для манипуляций. От неё на основании той же формальной логики «киевский — значит, украинский» отсекается вся остальная территория Руси. Великого Новгорода, откуда в Киев был перенесен княжеский стол, как будто не существовало. И если не задать «Ярославу» прямой вопрос, уже обладая соответствующими знаниями, то его княжение в Ростове и Новгороде остается за скобками. А древнему Киеву в новом повествовании всегда противопоставляется юная Москва, где «тогда еще жабы квакали».

Хотя даже это обстоятельство не делает Русь хоть сколько-нибудь украинской.

2. Богдан Хмельницкий

Гетман Войска Запорожского сдался только со второго раза. Персонаж, надо сказать, просто кремень и практически под каждым сообщением непременно добавлял, что является патриотом Украины.

«Я чувствую гордость за ту историческую роль, которую исполнил во время Казацкого движения, и стремился к свободной и независимой Украине. Я патриот своего народа с тех пор, и буду всегда стоять на защите украинского языка, культуры и исторической правды», — заявил Богдан, неохотно уточняя, впрочем, что речь идет про «Украину того периода». То есть Малую Русь.

Пришлось идти с ним просто по документам, оперируя цитатами. В ходе непростого разговора батько Хмель не сразу, но признал, что был «едновласником и самодержавцем Русским», стремившимся вырвать «из лядской неволи русский народ». При этом с апломбом заявил, что письма к царю Алексею Михайловичу от 21 марта 1654 года, где он называет своих соотечественников «народом православным российским», не существует. Пришлось найти сборник документов 1648–1657 годов, изданный 62 года назад в Киеве, и дать ссылку: деваться уже было некуда, счет пошел в нашу пользу.

ИА Регнум

Однако при этом Богдан Зиновьевич продолжал упорно настаивать, что слово «русский» ничего не значило, на самом деле имеются в виду украинцы, говорившие на украинском языке, которым оперировал в документах и сам гетман. На просьбу предоставить примеры документов на украинском языке GPT-Хмельницкий указал на «Ипатьевскую летопись», составленную на церковнославянском, летопись Самовидца (написанную на русском) и письма к королю Яну II Казимиру.

Уровень манипуляции стал совсем уж смешным, и, надо сказать, что, будучи обвиненным в ней, искусственный интеллект сразу начинает рассыпаться в извинениях. Поэтому ему с трудом пришлось согласиться, что определение «украинский народ» и «украинский язык» применяется лишь в качестве современной замены для оригинального «русский», что в XVII веке всегда означало «православный».

А «посыпался» интернет-гетман как раз на письмах.

ИИ, получивший как почву для анализа пачку примитивных поделок, конечно, не мог знать, что Ян Казимир, обращаясь к Хмельницкому, называл его «уродзоным», то есть шляхтичем. «Урожоным» Богдан обозначен в казацком реестре 1649 года, где говорится и про его шляхетский герб Абданк.

Соответственно, обращаться к королю Речи Посполитой он мог только по-польски, что и подтверждают оригинальные письма, хранящиеся в Главном архиве древних актов в Варшаве. Более того, даже крымский хан Ислам-Гирей III писал Богдану по-польски. А в сношениях с Москвой использовался русский язык.

Естественно, предъявить «письмо на украинском» ChatGPT не смог, с грустью заявив, что он просто не сохранилось, и утонул в попытках пояснить, откуда же в XVII веке взялась мова.

3. Филипп Орлик

Два года назад обещание Владимира Зеленского доставить из Швеции к 30-летию независимости Украины «оригинал конституции Пилипа Орлика» вызвал немалый ажиотаж. Миф о первой конституции в Европе, древних традициях украинской государственности и стремлении влиться в европейскую семью народов всегда был одним из центральных. Кроме того, в латиноязычном документе (по сути, третьем экземпляре, составленном для Карла XII) есть слово «Украина», которое всегда было в фокусе внимания самобытных любителей истории.

Тут же на сайте проекта предложены дополнительные материалы по теме, объясняющие цели и задачи уроков на тему «гетман Украины, создатель первой украинской конституции». А именно, «сформировать у учащихся представление о деятельности первого украинского гетмана в эмиграции П. Орлика; изучить содержание и основные положения его Конституции; определить ее историческое значение; …способствовать формированию национального сознания учащихся, их исторического сознания».

Но, к несчастью для составителей курса, миляга Орлик без проблем сознался в том, что ни гетманом Украины, ни составителем конституции он никогда не был.

В понятиях того времени «Украина» была таким же регионом, как Волынь, Подолье или Запорожье, имея четкие границы. Поэтому в документе четко разграничивается Русь, Малая Русь, «наша отчизна» (patriam nostram Rossiacam, Parva Rossia) и Украина. «Украина» — это территория внутри Руси, а когда речь идет о границах всего несостоявшегося шведского протектората, используется только термин «Малая Русь».

Что же касается самого Филиппа, то после смерти гетмана Ивана Мазепы он был избран преемником в кругу казаков-беглецов, ушедших за разгромленным Карлом в Бендеры, тоже приняв статус гетмана Войска Запорожского. А его «Договоры и постановления прав и вольностей войсковых» были проектом весьма специфическим, «украинского народа», то есть подневольных селян, он практически не касался.

«В нем был определен перечень властных и имущественных полномочий моей группы, которая включала Войско Запорожское и её руководство в шведском протекторате. Хотя этот документ часто называют конституцией Орлика, следует отметить, что его форма и содержание более отвечают договорному характеру. Я предоставлял подтверждение имущественных прав старшинам и лично себе, но он не был общепризнанным национальным законодательным актом», — простодушно резюмировал наше общение Орлик и без запинки перешел на хороший польский в ответ на «bardzo dziękuję».

Надо сказать, что из опыта общения с другими персонажами — Мазепой, атаманом Сирко, авиаконструктором Игорем Сикорским, поэтом-диссидентом Васылём Стусом — почти все «сыплются» на деталях. Скажем, грозный Сирко понятия не имеет, какой памятник стоит у него на могиле. А Стус очень быстро пришел к выводу, что современная Украина задушила свободу слова, за которую он так боролся, тоталитарна по своей сути и её политический режим должен быть снесён.

«Сикорский» к своему огромному удивлению ознакомился с собственным письмом 1933 года, в котором поясняет, что, несмотря на украинские корни его семьи, они всегда считали себя русскими и частью России. Кстати, ChatGPT пообещал в дальнейшем писать «Россия» только с большой буквы. И это объясняет нам одну простую вещь: за контент нужно бороться.

Даже небольшие коррективы, внесенные в ходе описанного выше общения с ИИ, «выстрелят» в следующий раз, когда в этот чат зайдет любознательный подросток. Орлику теперь есть что ему по секрету сообщить. Ну а создание уроков истории в простом и доступном формате, интересном для молодежи, это такое же информационное оружие, как большие серьезные статьи и видеолекции для взрослых.