Виноватого в затоплении грунтовыми водами шести станций киевского метро нашли быстро. Предсказуемо им оказался Виктор Янукович, во время президентства которого они и были открыты, а заодно и экс-премьер Николай Азаров. Один из членов команды мэра Кличко гневно заявил по этому поводу, что «банда Януковича пришла к власти в 2010 году и им нужно было показывать скорый результат — срочно открывать станции метро».

Иван Шилов ИА Регнум

Он считает, что указанные персонажи, которые оскорбительно названы «крепкими хозяйственниками», в погоне за пиаром не сделали гидроизоляцию, а страдать из-за этого будут «киевляне и городской бюджет». Странно только, что эту проблему у мэра заметили только 13 лет спустя: три станции в Голосеевском районе украинской столицы — «Демиевская», «Голосеевская» и «Васильковская» — открыты в 2010 году. Еще год спустя заработала станция «Выставочный центр», в октябре 2012 года — «Ипподром», а последнюю новую станцию в истории Киевского метрополитена как раз и открывал бывший президент Янукович перед самым майданом, в ноябре 2013 года.

Станция «Теремки» стала 52-й по счету и превратила один из самых неудобных в плане транспортной доступности районов в самый быстрорастущий. Новые ЖК росли на Теремках как грибы. Поэтому закрытие метро вызвало настоящую катастрофу: маршрутки просто не в состоянии перевезти такое количество людей. По предварительным расчетам, ремонт продлится шесть месяцев и неисправимые киевляне по этому поводу уже придумали шутку про передовые темпы работы городских властей: всего через полгода откроются сразу шесть станций!

Хотя все в целом понимают, что это приговор не только метрополитену, но всей системе жизни, которая стремительно «декоммунизируется» вслед за памятниками как прямое следствие достижений «революции Достоинства».

Наследие оккупации

Один немолодой уже горный мастер метростроя рассказывал, что первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий даже в последние годы жизни приезжал без камер и журналистов в тоннельный и автодорожный отряды, которые тянули метро на левый берег Киева и строили Южный мост — самый высокий в стране. Хотел на месте посмотреть, как можно ускорить строительство ветки.

Это и есть корневое отличие «оккупационной власти», создавшей новый облик разрушенного войной Киева, от «патриотической», угробившей его. Ведь при Щербицком, мемориальную доску которому разбили «активисты» в 2014 году, была построена значительная часть того, что приватизировалось и прожиралось все годы независимости. Что было построено при власти майдана — вопрос из коллекции риторических.

А открыта была первая очередь Киевского метрополитена им. Ленина 6 ноября 1960 года, накануне очередной годовщины Октябрьской революции подземка начала возить пассажиров от станции «Вокзальная» до станции «Днепр». Старожилы говорят, что в городе тогда царила атмосфера настоящего праздника, а жители других украинских областей специально приезжали в Киев, чтобы прокатиться по подземным тоннелям, полюбоваться красотой отделки станций.

Все это на самом деле могло бы случиться на двадцать лет раньше — если бы строительство не задержала война и последующее восстановление города от разрухи. Проекты железнодорожных тоннелей под Днепром всерьез рассматривались в конце 30-х годов прошлого века. Предварительные работы по проходке начались в 1938 году на северной Оболони (к селу Вигуровщина) и южном Жуковом острове (с переходом на село Осокорки). Только тогда «сталинское метро» предполагало военную необходимость — два железнодорожных моста в случае войны противнику можно было легко разрушить, прервав подвоз боеприпасов и пополнений.

После начала Великой Отечественной войны продолжение Строительства № 1 НКПС признали нецелесообразным, а огромный бетонный фрагмент тоннеля на берегу стал одной из оболонских достопримечательностей. Как и незаконченная конструкция на «Жучке», по которой проводились экскурсии на байдарках.

Кстати, здесь нелишне было бы провести еще кое-какие исторические аналогии: о дореволюционных еще проектах проведения тоннелей от пристаней Подола на Бессарабку и к железнодорожному вокзалу любили поговорить во время марионеточного правления гетмана всея Украины Павла Скоропадского. Только реальными хозяевами ситуации тогда были немцы, а у «украинских патриотов» не было ни денег, ни соответствующих умений.

РИА Новости Метромост через Днепр. Киев. 1981

Так и киевское метро, третье в СССР после Москвы и Ленинграда, осталось для нынешних правителей «всея Украины» наследием более развитой цивилизации. Для сложного проекта, где нужно было работать с резким перепадом высот, обводненными грунтами и «плывунами», привлекались лучшие специалисты из разных республик, а финансировался он на всесоюзном уровне. И задачи решались нерядовые: во время строительства станции «Арсенальная», самой глубокой станции в мире, на поверхности был собран железобетонный портал весом в 3,5 тысячи тонн. Затем его опустили вниз через специальную шахту, установив между двумя пролетами эскалаторов.

В девяностых и в нулевых эта работа велась скорее по инерции. С 1991 года и до 2021-го общая протяженность колей выросла всего на 20 км, а станций за 30 лет прибавилось 19. Для сравнения, в Москве всего за два последних года построено около 60 км подземных путей. И как только власть майдана поставила Украину «на европейские рельсы», стало понятно, что начался обратный процесс, в том числе и в подземке.

Вперед, к Руине

«Метро на Троещину» давно стало в Киеве городским мемом. Бывшее левобережное село у места впадения Десны в Днепр вместе с Вигуровщиной в 80-е превратилось в огромный спальный район с самой плохой репутацией. Добраться туда до сих пор можно только по декоммунизированному Московскому мосту, где каждое утро и каждый вечер стояли дикие пробки.

Решить эту проблему патриотический мэр Кличко оказался не в состоянии — как и достроить Подольско-Воскресенский мост: валить все на «попередников» всегда проще. А огромный окраинный массив, задыхающийся из-за отсутствия метрополитена, являл миру прекрасные кадры, когда его жители цеплялись снаружи к вагонам забитой городской электрички, прямо как фильмах про бедную Индию. Или брели по нескончаемым улицам, когда по какой-то причине останавливался трамвай, ведущий вглубь района.

Точно так же долгие разговоры про метро на другой «спальник», Виноградарь, до сих пор не закончились ничем. Не получается запустить и давно построенную станцию «Львовская брама», где всего лишь нужно закончить вестибюль и ведущий на поверхность тоннель. Непосильной оказалась задача сделать второй выход с вечно перегруженной «Вокзальной». Зато новая власть оказалась суперуспешной в переименовании «коммунистических» названий станций, уничтожении идеологически неправильных мозаик и барельефов.

Так, в 2018 году открытую в советское время «Петровку» переименовали в «Почайну» просто на одном подозрении: а вдруг это название как-то связано с коммунистом Григорием Петровским? Буквально в мае станция «Площадь Льва Толстого» получила новое имя «Площадь Украинских героев». Ну а поскольку «Дружбы народов» тоже больше нет, киевлянам предложили привыкать к «Зверинецкой».

В условиях, когда развитие самого важного городского транспорта остановилось, а лучшие кадры метростроевцев разъехались (в первую очередь, в Москву), ярким получилось празднование 60-летия Киевского метрополитена. На станции «Золотые ворота», одной из красивейших в мире, имеющей статус объекта культурного наследия», памятника архитектуры, градостроительства и монументального искусства, ненадолго включили все люстры, обычно притушенные ради экономии. Но это грандиозное световое шоу те, кто не знал — просто не заметили.

При этом из продления «синей» ветки от «Лыбедской» на Теремки, которое осилила «злочинна панда» (еще один городской мем), Кличко с товарищами выжал максимум. Выделение земли под застройку, стоящие стена к стене вопреки здравому смыслу и архитектурным нормам «человейники» и составленные из них каменные джунгли Голосеевского района принесли бывшему боксеру огромные деньги.

Как и вложения в недвижимость: по довоенным оценкам на «Голосухе» проживало порядка 10% населения города (а это не менее полумиллиона человек). Из-за наличия метро цена квадратного метра резко выросла. А теперь начнет резко падать. Киевские риелторы прогнозируют, что рынок аренды просядет, учитывая прогноз в полгода на ремонт (а также хроническое недоверие к сказанному властью), люди просто переедут в другие районы.

При этом, по мнению экспертов, подешевеет не только аренда, но и сократится спрос на квартиры в строящихся домах экономкласса. Ведь их рекламировали как «жилье возле метро» с соответствующей наценкой. Хуже всего придется старому жилфонду, который подешевеет очень сильно. А главное, транспортный коллапс будет общим.

Это только кажется, что проблема есть только у тех, для кого у Кличко сейчас пытаются запустить дополнительные 22 автобуса и пять троллейбусов. Киевские дороги за это время не стали шире, а увеличение количества общественного транспорта (который по плану должен ходить с интервалом в три минуты) затормозит весь поток. Тем более основных магистралей, ведущих с окраины в центр — наперечет.

Безусловно, ситуация будет использована в вялотекущей войне столичной мэрии с Офисом президента, тем более что неделю назад боксер неудачно решил обвинить Зеленского в авторитаризме. По словам Кличко, в стране остался только один независимый институт — местное самоуправление. И именно мэры являются лидерами общественного мнения в моменты откровенного хаоса. Теперь сама судьба дала ему возможность сообщить что-нибудь важное именно в такой момент, однако нужных словне нашлось.

Потому что и Киев, и вся остальная территория бывшей Украины идет по плану, за который сам Виталий стоял на Майдане: отречься от тяжкого наследия СССР и подлых времен дружбы с Россией. А это, как мы неоднократно предупреждали, означает, что «декоммунизация» избавит украинцев не только от названий станций метрополитена, но и от него самого.

Как и от других признаков «колониального прошлого», делавших Украину подобием европейской страны.