Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта 10 ноября оказался заблокированным. Из-за этого 85 российских граждан, ожидающих с утра эвакуации, не смогли перейти границу. Однако спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что проблема будет решена.

Yasser Qudih/ Global Look Press

Ещё ранним утром «Российская газета» сообщила со ссылкой на портал Rafah Online, что первые граждане России получили право на эвакуацию. В документе Управления погранпереходов сектора Газа уточнялось, что все желающие эвакуироваться иностранцы, включая россиян, должны прибыть на КПП «Рафах» к 7 часам утра. С этого времени они ожидали возможности эвакуироваться на территорию Египта, куда их должны пропустить согласно достигнутым ранее международным договорённостям.

Ранее российская сторона подготовила необходимые документы для эвакуации в общей сложности около 1 тыс. человек — российских граждан и лиц с двойным гражданством.

Первые списки иностранных граждан, которые могут покинуть сектор Газа, опубликовало 1 ноября палестинское движение ХАМАС. В тот же день стало известно об открытии КПП «Рафах», через который планировалось впустить около 90 раненых палестинцев и около 450 иностранных граждан.

На следующий день, 2 ноября, через «Рафах» должны были пройти примерно 600 человек, включая лиц с паспортами Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Чехии и Японии. Граждане России среди них не значились. В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова в тот же день сообщила, что примерно тысяча россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа, но вопрос с их вывозом остаётся нерешённым.

А 9 ноября Захарова раскритиковала израильскую позицию по вопросу о сроках эвакуации россиян после слов посла Израиля в России Александра Бен Цви. Он заявил, что только процесс согласования списков может потребовать до двух недель. Такой срок он аргументировал позицией египетской стороны, которая готова пропускать на свою территорию из сектора Газа не более 600 человек в день. Также официальный представитель МИД России сообщила, что в списках на эвакуацию значатся около 300 детей с российским гражданством.

Откуда в Газе россияне

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь допускает, что большинство граждан России, желающих сейчас покинуть сектор Газа, — это, вероятнее всего, женщины, ранее вышедшие замуж за палестинцев и переехавшие с ними в анклав. Впрочем, эта практика относится к арабскому Ближнему Востоку в целом. Также, вероятно, есть некоторое количество российских граждан, работающих в секторе Газа в международных организациях.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН профессор Борис Долгов соглашается, что в основном речь идёт о членах семей тех палестинцев, которые посещали Россию, в первую очередь тех, кто обучался в России и связал себя узами брака с россиянками. Что касается их сугубо этнической принадлежности, то в основном, по оценке эксперта, это представители мусульманских республик России.

Впрочем, ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев уточняет: неверно полагать, будто основную массу наших соотечественников в палестинском анклаве составляют именно выходцы из северокавказского региона: «Варианты могут быть разные. А основное направление эмиграции с российского Северного Кавказа — это всё-таки не сектор Газа, а Турция и Европейский Союз».

Также неверно полагать, что среди эмигрантов большинство составляют этнические палестинцы. И уж совсем никаких оснований, по мнению Силаева, нет, чтобы искать среди находящихся сейчас в секторе Газа россиян тех, кого можно причислить к каким-либо экстремистским течениям.

Сколько времени потребуется на эвакуацию

По словам Михаила Богданова, эвакуация российских граждан займет не более трех дней, и это «зависит от пропускной способности самого КПП». Однако Зелтынь полагает, что такие перспективы сомнительны: у граждан России они такие же, как и у граждан любой другой страны: «Все находятся в зоне риска, все являются кандидатами на выезд. А пункт пропуска один, его явно недостаточно, расстояние до него от северных районов сектора сравнительно большое. Есть ещё и проблема идентификации тех, кто пытается переходить».

Эксперт отмечает, что раненые боевики ХАМАС также пытаются покидать анклав под видом гражданских лиц. По его словам, на КПП «Рафах» присутствуют представители Израиля, которые вместе с египетскими силовиками — в составе смешанных команд — обеспечивают фильтрацию. И хотя две стороны преследуют при этом в целом разные цели, у них есть и одна общая задача: не только Израиль, но и Египет не желает пропускать боевиков. «Если израильтяне стремятся не допустить бегства боевиков, то египтяне не хотят видеть ХАМАС на своей территории», — отмечает Зелтынь.

В любом случае вопрос перехода россиян из сектора Газа на безопасную территорию чрезвычайно важен именно для России, констатирует Долгов. Ведь сейчас, когда анклав стал ареной ожесточённых боевых действий, вопрос об эвакуации гражданских лиц, оказавшихся на его территории, отходит на задний план и для Израиля, и для ХАМАС.

Кроме того, у Израиля действительно присутствует неприязнь к российской позиции по палестинскому вопросу, хотя она полностью соответствует линии, провозглашённой в ООН. Эту позицию Израиль воспринимает болезненно, отмечает эксперт. «Поэтому с эвакуацией граждан из сектора Газа он не слишком спешит, — указывает он. — Да и отношение Израиля к конфликту на Украине, к киевскому режиму тоже известно и тоже накладывает отпечаток».

Но важно уже то, что вопрос в целом решается, что наглядно доказывает согласование выхода из анклава 85 россиян. Это очевидный успех российской дипломатии, считает Долгов. При этом он замечает, что сейчас установить точное количество россиян, которые имеют реальную возможность покинуть сектор Газа, крайне сложно. В регионе то и дело возникают проблемы со связью, там идут ожесточённые бои, которые сопровождаются массированными ударами израильской армии.

Напомним: ВВС Израиля 10 октября — через несколько дней после обострения палестино-израильского конфликта — нанесли удар по КПП «Рафах». Позднее, 21 октября, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что египетские власти никогда не закрывали пункт для гуманитарной помощи, и перебои в его работе вызваны обстрелами со стороны Израиля.

При этом никаких альтернатив пункту «Рафах» нет, констатирует профессор Долгов. «Видимо, выход из анклава и дальше будет ограничиваться этой тонкой струйкой, которую контролируют Египет, Израиль и в достаточной степени ХАМАС, — говорит эксперт. — Люди так и будут постоянно через «Рафах» идти».