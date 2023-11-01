Каир, 1 ноября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Египет объявил об открытии терминала КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, чтобы впустить около 90 раненых палестинцев и около 450 иностранных граждан, сообщило агентство AFP.

Amr Adel/dpa/Global Look Press

«Египетские власти объявили об исключительном открытии терминала «Рафах», — говорится в сообщении.

Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан, которые могут покинуть сектор Газа 1 ноября. В них вошли палестинцы с двойным гражданством и сотрудники неправительственных организаций, включая Международный комитет Красного Креста. Сообщалось, что среди иностранцев в списках значатся граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии, Японии.

Пресс-секретарь армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил 29 октября, что в списке заложников палестинского движения ХАМАС находятся не менее 239 человек.

По данным новостного израильского портала Ynet, у более чем половины пленных палестинского движения ХАМАС есть иностранные паспорта. В числе заложников находятся граждане Таиланда, Аргентины, Германии, Франции и России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 октября сообщила, что представители движения ХАМАС находятся с визитом в Москве. На встрече обсуждались вопросы освобождения иностранных заложников и эвакуации россиян из Газы.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля. В ответ Тель-Авив объявил о начале операции под названием «Железные мечи». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 31 октября заявил о переходе к третьему этапу войны с ХАМАС.