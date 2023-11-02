Москва, 2 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Порядка тысячи россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Однако вопрос с их вывозом пока остаётся нерешённым. Об этом 2 ноября рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пока не удаётся решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа обратившихся за помощью соотечественников. Как вы знаете, там порядка тысячи человек записались в списки на эвакуацию», — сообщила она во время брифинга.

Дипломат пояснила, что российская сторона активно сотрудничает как с Израилем, так с Египтом и Палестиной для отправки своих граждан на родину. Россия контактирует с профильными международными организациями и послами, добавила Захарова.

ИА Регнум сообщало, что среди выезжающих 2 ноября из сектора Газа через КПП «Рафах» граждан России нет. Ожидается, что в этот день через контрольно-пропускной пункт должны пройти 600 человек, среди них в списке значатся выходцы из Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, а также Иордании, Чехии и Японии.

Терминал КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа начал работу 1 ноября, чтобы впустить около 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября. Палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало ракетами Израиль. В ответ власти еврейского государства начали проводить операцию, во время которой им удалось взять контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.

ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по сектору Газа, призывая его жителей переместиться с севера на юг анклава. Израиль прекратил поставки топлива, электричества, медикаментов в данный регион. 2 ноября стало известно, что число погибших в секторе Газа достигло 8 805 человек. Пострадали в результате боевых действий более 22 тысяч человек.