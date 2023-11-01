Рамалла , 1 ноября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан, которые могут покинуть сектор Газа, сообщила 1 ноября пограничная служба анклава в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Global Look Press/Geovien So/Xinhua

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП «Рафах» 1 ноября», — говорится в сообщении.

В списки вошли палестинцы с двойным гражданством и сотрудники неправительственных организаций. В них, в частности, находятся граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Покинуть территорию сектора Газа также смогут сотрудникам Международного комитета Красного Креста. Уточняется, что упомянутые в документе лица должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 30 октября сообщил, что ХАМАС захватили не менее 239 заложников. По его словам, среди них немало иностранных граждан. После этого, 30 октября, ХАМАС опубликовал видео с заложницами. Девушки обратились к Нетаньяху с требованием их освободить.

Глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук28 октября заявил, что Россия запросила информацию о восьми российских гражданах, предположительно, попавших к ним в заложники. Он добавил, что этих людей ХАМАС готов отпустить.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября. Боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля. В ответ Тель-Авив объявил о начале операции под названием «Железные мечи». Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху31 октябрязаявил о переходе к третьему этапу войны с ХАМАС. Он заявил, что на этот этапе Израиль расширит наземное вторжение в сектор Газа.

Президент России Владимир Путин заявил 30 октября, что ничем невозможно оправдать бомбардировки сотен тысяч жителей сектора Газа.