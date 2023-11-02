Каир, 2 ноября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Россиян нет среди покидающих территорию сектора Газа 2 ноября. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы от администрации контрольно-пропускного пункта «Рафах».

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

Через КПП в четверг должны пройти порядка 600 человек. Вместе с тем ожидается, что из Газы смогут выехать граждане Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, а также Иордании, Чехии и Японии.

Накануне посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал о пяти-шести удерживаемых в Газе россиянах. В эфире российского телеканала он сказал, что до ХАМАС довели обеспокоенность российской стороны относительно находящихся в плену соотечественниках. Викторов добавил, что члены ХАМАС знают фамилии этих россиян.

Также глава дипмиссии в Израиле сказал, что Россия сохраняет контакт с минобороны и МВД страны, и рассчитывает на их помощь в освобождении российских заложников.

С 7 октября на Ближнем Востоке обострился застарелый палестино-израильский конфликт. Члены радикально палестинского движения ХАМАС атаковали территорию еврейского государства, проникли на юг страны, назвав свою операцию «Потоп Аль-Аксы». В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» и взял контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа, призывая его жителей переместиться с севера на юг анклава. Израиль прекратил поставки топлива, электричества, медикаментов в данный регион. 2 ноября стало известно, что число погибших в секторе Газа достигло 8 805 тысяч человек. Пострадали в результате боевых действий более 22 тысяч человек.