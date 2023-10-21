Каир, 21 октября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Египетские власти никогда не закрывали для гуманитарной помощи КПП «Рафах» на границе с сектором Газа. Перебои в его работе вызваны обстрелами со стороны Израиля, заявил 21 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на открытии саммита в Каире.

Egyptian President Office/Global Look Press Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

«Египет ни в какой момент не закрывал контрольно-пропускной пункт «Рафах», но израильские бомбардировки помешали его стабильной работе», — заявил ас-Сиси.

Он подчеркнул, что Каир намерен обеспечить стабильную эксплуатацию этого КПП.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3840877" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Саммит по палестинской проблеме в Каире

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 октября через «Рафах» прошли 20 грузовиков, доставивших в Газу продовольствие и лекарства. Об этом сообщили в организации Красного Полумесяца Египта.

Затем работу КПП, по данным CNN, приостановили. О причинах не сообщалось.

МЧС России 19 октября доставило в Каир самолётом 27 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы. Поручение помочь палестинцам дали президент России и правительство.

В Каире 21 октября открылся саммит, посвящённый обострению палестино-израильского конфликта, которое началось 7 октября. В мероприятии участвуют десятки стран, различных международных и региональных организаций.