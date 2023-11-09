Москва, 9 ноября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. В списках на эвакуацию из сектора Газа, который подготовила Россия, очень много детей, заявила 9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних граждан России. Месяц они находятся в блокаде», — написала она.

При этом Захарову шокировало заявление посла Израиля Бен Цви о том, что для согласования списка граждан России на эвакуацию из сектора Газы может потребоваться до двух недель.

Представитель российского МИД добавила, что это «недопустимая логика». В Москве не понимают, почему процесс эвакуации российских граждан, несмотря на усилия России, не разблокируется. Москва готова сделать всё для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся за помощью с целью покинуть этот регион, заключила она.

Ранее она заявила, что порядка тысячи россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа.

Как передавало ИА Регнум, Египет 1 ноября открыл терминал КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, чтобы впустить около 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев. Однако среди выезжающих граждан России не оказалось.

До этого 1 ноября палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан, которые могут покинуть сектор Газа. В них вошли палестинцы с двойным гражданством и сотрудники неправительственных организаций, включая Международный комитет Красного Креста.