Москва, 9 ноября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Москва шокирована заявлением посла Израиля Бен Цви о том, что для согласования списка граждан России на эвакуацию из сектора Газы может потребоваться до двух недель, заявила 9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее посол израильский посол сообщил, что процесс согласования списков для эвакуации граждан РФ из сектора Газа через КПП «Рафах» может занять около двух недель.

«Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может понадобиться до двух недель», — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что это «недопустимая логика». В Москве не понимают, почему процесс эвакуации российских граждан, несмотря на усилия России, не разблокируется. Москва готова сделать всё для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся за помощью с целью покинуть этот регион, заключила она.

Как передавало ИА Регнум, порядка тысячи россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Однако вопрос с их вывозом пока остаётся нерешённым. Об этом 2 ноября рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат пояснила, что российская сторона активно сотрудничает как с Израилем, так и с Египтом и Палестиной для отправки своих граждан на родину. Россия контактирует с профильными международными организациями и послами, добавила Захарова.

Ранее стало известно, что среди выезжающих 2 ноября из сектора Газа через КПП «Рафах» граждан России нет. Ожидается, что в этот день через контрольно-пропускной пункт должны пройти 600 человек, среди них в списке значатся выходцы из Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, а также Иордании, Чехии и Японии.