«Сегодня мы получили абсолютно достоверную и открытую информацию о том, что канал «Утро Дагестан», подстрекавший жителей Махачкалы к беспорядкам в республиканском аэропорту, «администрируется и регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами», — заявил 30 октября глава Дагестана Сергей Меликов.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне вечером, 29 октября, несколько сотен человек прорвались на взлётно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прилёта рейса из Тель-Авива. Как предполагается, участники беспорядков искали прибывших граждан Израиля.

Большая группа людей пришла с антиизраильскими плакатами и палестинскими флагами и скандировала лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы с криками «Аллах акбар!» сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

Руководство и диспетчерские службы махачкалинского аэропорта отреагировали — несколько бортов были перенаправлены на запасные аэродромы. Но пассажирам нескольких приземлившихся авиалайнеров пришлось на несколько часов задержаться с выходом из самолётов — ситуация на взлётном поле развивалась непредсказуемо.

При прорыве участники беспорядков вступили в потасовку с полицейскими. «Пострадали девять сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице», — уточнила 30 октября пресс-служба МВД по Дагестану.

Всего, как сообщается, в больницы было доставлено не менее десятка человек, двое находятся в крайне тяжелом состоянии, проинформировали в республиканском минздраве. Помощь раненым лично контролирует глава ведомства Татьяна Беляева. Общее число пострадавших к утру 30 октября оценивалось в 20 человек.

После беспорядков аэропорт Махачкалы закрыт. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в дагестанскую столицу будут приземляться в Грозном.

То, что произошло 29 октября в Махачкале, совершенно очевидно было направлено на разжигание межнациональной розни, заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Она призвала дагестанцев не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики.

По данным полиции, не менее шести десятков погромщиков было задержано. Всего установлено более 150 активных участников беспорядков, уточняет главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Глава республики Меликов, который назвал произошедшее ножом в спину бойцам в зоне СВО, а также цинизмом и предательством, посоветовал арестованным отправиться добровольцами на фронт.

«У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону проведения СВО, — цитирует ТАСС дагестанского руководителя. — Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с вооруженными силами, я буду это только приветствовать».

По оценке Меликова, полицейские и бойцы Росгвардии, со своей стороны, до последнего не применяли физическую силу, надеясь образумить толпу.

Нападавшие не управлялись никем, «за исключением тех операторов, которые управляли дистанционно» при помощи соцсетей, вновь подчеркнул глава Дагестана.

Упомянутый им канал «Утро Дагестана» и сетку других Telegram-ресурсов, провоцировавших беспорядки на межнациональной и религиозной почве, запустил получивший от Петра Порошенко гражданство Украины беглый экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв (признан иноагентом, включён в список террористов и экстремистов).

Пономарёв, напомним, уже выступал в качестве спикера нескольких проектов («Национальная республиканская армия», якобы ответственная за убийство журналиста Дарьи Дугиной, запрещённый в РФ легион ВСУ «Свобода России» и т.п.) которые более походят на фейковые или виртуальные структуры. Более обоснованно мнение, что за убийством Дугиной, военкора Владлена Татарского, равно как и за диверсионным рейдом так называемого «Добровольческого корпуса» в Брянскую область, стоит одна и та же структура — Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Военкор Александр Коц сравнил действия «сетки» с работой бывшего белорусского (ныне польского) канала Nexta, который провоцировал и пытался координировать действия белорусских оппозиционеров во время беспорядков 2020–2021 годов. Nexta, напомним, стремилась «направлять протест» в режиме реального времени — информируя о местах и времени сбора активистов, о маршрутах передвижения правоохранителей и подавая в нужном ключе сообщения о «жёстких задержаниях».

Каналы, которые пытаются работать с дагестанским общественным мнением, ориентируются на ту же схему — и в данном случае спекулируют на псевдорелигиозных чувствах и апеллируют салафитской (ваххабитской) субкультуре, подчёркивает Коц. По его мнению, формально направленная против Израиля и в поддержку Палестины акция в Махачкале была лишь пробой пера и проверкой — можно ли раскачать ситуацию в исламских регионах России.

Сейчас, по мнению дагестанского руководства, ситуация в столице республики и в регионе в целом находится под контролем. Правительство и оперативный штаб под руководством Меликова работают в круглосуточном режиме. «Нельзя распространять панические настроения. Испокон веков дагестанцы — это взвешенные и справедливые люди. Мы не допустим дестабилизации ситуации в республике», — заявил глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.