Махачкала, 29 октября, 2023, 21:45 — ИА Регнум. В Махачкале толпа прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта и окружила сразу несколько воздушных судов, в которых находятся пассажиры, сообщили 29 октября «Известия».

Кадр из видео

Работа аэропорта заблокирована, отмечает издание.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались 29 октября с участием нескольких тысяч человек, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

В Росавиации, в свою очередь, сообщили, что аэропорт Махачкалы временно закрыт из-за проникновения неизвестных лиц. Меры будут действовать до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка.

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«Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно о том, что несколько сотен человек собрались около гостиницы «Фламинго» в городе Хасавюрте в Дагестане, потребовав выгнать из неё израильтян. По информации СМИ, вечером 28 октября среди местных жителей прошёл слух о том, что якобы в одну из гостиниц заселились несколько израильтян, которые сбежали от войны к родственникам в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, пресекать любые попытки расколоть российское общество.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с религиозными лидерами назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. Он также подчеркнул, что Россия с тревогой и болью следит за ситуацией на Святой земле. По словам президента, борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи. За преступления, совершённые другими, не должны отвечать ни в чём не повинные люди, указал российский лидер.