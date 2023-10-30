Махачкала, 30 октября, 2023, 05:43 — ИА Регнум. В Махачкале в результате стихийных беспорядков в аэропорту пострадали, как гражданские лица, так и полицейские. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в минздраве Дагестана.

Скорая

На лечение в стационары после беспорядков в аэропорту поступили 10 человек.

В ведомстве подчеркнули, что среди пострадавших ести и гражданские, и полицейские. Их состояние оценивается как средне тяжелое и тяжелое.

Амбулаторную медицинскую помощь оказали ещё 10 пострадавшим с лёгкими травмами.

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева лично контролирует ситуацию по оказанию медицинской помощи раненым.

Как сообщало ИА Регнум, в воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, толпа людей искала прилетевших граждан Израиля. Позже на территории аэропорта начались беспорядки. К месту происшествия выдвинулись сотрудники правоохранительных органов. По факту инцидента в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело.

Международный аэропорт «Махачкала» возобновит работу в ближайшее время, сообщили в правительстве Дагестана по итогам заседания оперативного штаба.